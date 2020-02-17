Наши голы в Мадриде: от Радченко до Смолова (видео)

ГОЛЫ РОССИЯН НА «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ»*

№ Дата Турнир Матч Автор гола

1 20.03.1991 КЧ, 1/4 финала Реал – Спартак – 1:3 Дмитрий РАДЧЕНКО

2 20.03.1991 КЧ, 1/4 финала Реал – Спартак – 1:3 Дмитрий РАДЧЕНКО

3 20.03.1991 КЧ, 1/4 финала Реал – Спартак – 1:3 Валерий ШМАРОВ

4 21.10.1992 КУ, 1/16 финала Реал – Торпедо – 5:2 Сергей ШУСТИКОВ

5 21.10.1992 КУ, 1/16 финала Реал – Торпедо – 5:2 Геннадий ГРИШИН

6 08.11.1992 Примера Реал – Эспаньол – 3:1 Игорь КОРНЕЕВ

7 06.10.1993 Примера Реал – Расинг – 2:1 Дмитрий РАДЧЕНКО

8 09.10.1994 Примера Реал – Расинг – 3:1 Дмитрий ПОПОВ

9 09.02.1995 Кубок Испании Реал – Валенсия – 1:2 Олег САЛЕНКО

10 09.02.1995 Кубок Испании Реал – Валенсия – 1:2 Олег САЛЕНКО

11 24.11.1996 Примера Реал – Валенсия – 4:2 Валерий КАРПИН

12 04.05.1997 Примера Реал – Спортинг – 3:1 Дмитрий ЧЕРЫШЕВ

13 14.03.1998 Примера Реал – Расинг – 2:2 Владимир БЕСЧАСТНЫХ

14 25.10.1998 Примера Реал – Расинг – 2:2 Владимир БЕСЧАСТНЫХ

15 09.12.1998 ЛЧ, группа Реал – Спартак – 2:1 Дмитрий ХЛЕСТОВ

16 15.12.2001 Примера Реал – Реал Сосьедад – 3:1 Дмитрий ХОХЛОВ

17 31.05.2003 Примера Реал – Сельта – 1:1 Александр МОСТОВОЙ

18 12.12.2018 ЛЧ, группа Реал – ЦСКА – 0:3 Федор ЧАЛОВ

19 12.12.2018 ЛЧ, группа Реал – ЦСКА – 0:3 Георгий ЩЕННИКОВ

20 16.02.2020 Примера Реал – Сельта – 2:2 Федор СМОЛОВ

* Без учета финального матча Евро-1964 Испания - СССР (2:1), в котором отличился Галимзян Хусаинов.

Накануне нападающий «Сельты» Федор Смолов вписал свое имя в список россиян, забивавших «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». «Советский спорт» вспоминает других участников почетного списка.

ДМИТРИЙ РАДЧЕНКО

«Спартак» пропустил первым, но в этот вечер нападающий красно-белых был мотивирован особо. Один из спонсоров посулил приличную сумму тому, кто сумеет забить «Реалу». Дмитрий постарался и забил дважды, а «Спартак» прошел в полуфинал Кубка чемпионов, где команду ждал очень крутой на тот момент «Марсель».

Любопытно, что Дмитрий спустя два года еще разок огорчил «Реал», уже будучи игроком «Расинга». «Реал», впрочем, огорчился несильно, так как одержал победу в той встрече со счетом 2:1.

ВАЛЕРИЙ ШМАРОВ

Дубль Радченко активировал еще одну грозную силу «Спартака» того времени. Пока «Реал» в ярости штурмовал ворота Черчесова, красно-белые искали свои шансы в контратаках и однажды нашли. Именно Черчесов быстро ввел мяч в игру на Дмитрия Попова, который пронесся по левому флангу и выкатил мяч под удар Шмарову. «Реал» был низложен, Владимир Маслаченко в прямом эфире приносил извинения Черчесову за то, что просил того потянуть время, а зрители «Сантьяго Бернабеу».

ДМИТРИЙ ПОПОВ

Как мы уже писали выше, Дмитрий Попов имел честь однажды ассистировать на этом стадионе, а позднее пробил час гола. Оба Дмитрия – Радченко и Попов защищали цвета «Расинга» и два года подряд их клуб стабильно проигрывал в Мадриде, но с той же стабильностью в этих матчах отличались россияне.

ИГОРЬ КОРНЕЕВ

Отмечался неплохой результативностью за три года выступлений за «Эспаньол». 21 мяч в 73 играх – результат более чем приличный. Осенью 1992 года единственный точный удар Корнеева не спас его команду от поражения со счетом 1:3.

ТОРПЕДОВСКИЙ СЛЕД

Сверхрезультативным вышло противостояние «Реала» и «Торпедо» осенью 1992 года. Испанцы закрыли почти все вопросы уже в первой встрече дома – несмотря на точные удары Геннадия Гришина и Сергея Шустикова победу отпраздновали хозяева со счетом 5:2, а в ответной встрече в Москве «Торпедо» сумели взять скромный реванш 3:2.

САЛЕНКО И БЕСЧАСТНЫХ БИЛИ ДУБЛЯМИ

На дворе стоял 1995 год, а это обозначало, что пулемет Олега Саленко, из которого он «расстрелял» сборную Камеруна на чемпионате мира 1994 еще до конца не остыл. Всего семь голов провел нападающий, выступая за «Валенсию», но два из них зашли в гостевом матче Кубка Испании именно против «Реала».

Тремя годами позже аналогичным достижением сумел похвастаться Владимир Бесчастных, который переживал непростой отрезок карьеры в «Расинге». Игрового времени нападающий получал мало, но несмотря на это Олег Романцев регулярно вызывал игрока в национальную сборную, где Бесчастных приносил огромную пользу.

ДМИТРИЙ ЧЕРЫШЕВ И ДМИТРИЙ ХОХЛОВ

Оба россиянина в разные годы выводили свои команды вперед в матче против «Реала», выступая за хихонский «Спортинг» и «Реал Сосьедад» соответственно, но в обоих случаях победу одерживал Мадрид с одинаковым счетом 3:1.

ДМИТРИЙ ХЛЕСТОВ

Защитник «Спартака» вообще редко подключался к атакам, о чем свидетельствует статистика – всего шесть мячей в более чем двухстах матчах за «Спартак». Но однажды именно Хлестова не заметили в своей штрафной защитники «Реала» и позволили прицельно пробить головой, в ничего не решающем для «Спартака» матче Лиги чемпионов в декабре 1998 года.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН

Валенсийский этап испанской карьеры Карпина был самым скромным, но он был украшен голом в гостевом матче с «Реалом». Осенью 1996 года «Валенсия» получила четыре мяча от мадридцев, на которые сумела ответить двумя, один из которых на счету нынешнего главного тренера «Ростова».

АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ

Четыре раза «Царь» огорчал «Реал», однако в Мадриде это произошло лишь однажды. Остальные подвиги Мостовой совершал именно в Виго. В мае 2003 года «Сельта» смогла увезти из Мадрида ничью 1:1 благодаря точному удару Мостового в первой половине встречи.

ПАУЗА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

С момента гола Александра Мостового до победы ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» прошло более 15 лет. Именно столько времени россияне не забивали на этом стадионе, но наконец это произошло.

ЦСКА провел парадоксальную Лигу чемпионов, умудрившись дважды не проиграть «Реалу», но при этом не сумев пробиться хотя бы в Лигу Европы. Голы Федора Чалова и Георгия Щенникова в Мадриде подарили болельщикам огромную радость от отдельно взятого матча, и чудовищное разочарование от результата в группе.