От Симоняна до Мхитаряна. Армянский футбол – вчера, сегодня, завтра…

Слушай, ты кто для нее такой, если девушка артистов видит, академиков видит… Иштояна видит!», – говаривал герой знаменитой кинокомедии. Выше культового футболиста может быть… только другой культовый футболист. Таких в разные времена в армянском футболе было немало. Но вершины, как правило, венчают горные массивы. И сегодня в ситуации «вершины – отдельно, массив армянского футбола – отдельно», кажется, наступает переломный момент.

ВЕРШИНА «АРАРАТА»

Первое, что приходит на ум при мысли об армянском футболе – «Арарат-73». Ведь именно в 1973 году ереванскому «Арарату» удалось оформить дубль – завоевать золотые медали чемпионата СССР и стать обладателем кубка. Сезон-73 золотыми буквами вписан в летописи армянского футбола.

До этого часа «Х» на советском футбольном небосводе блистали Арутюн Кегеян, Саркис Овивян, Жак Суприкян, но в команде Никиты Симоняна звездами были все. Восемь футболистов «Арарата» попали в список «33 лучших», причем Аркадий Андреасян и Левон Иштоян занимали лидирующие места. Аркадий Андреасян был признан вторым футболистом страны – после Олега Блохина. В первую десятку вошли Иштоян, Эдуард Маркаров и вратарь «Арарата» Алеша Абрамян.

Памятник команде «Арарат-73» в Ереване, возле стадиона «Раздан»

Символично, что именно в этом, золотом для армянского футбола 1973 году в дубль команды вошел Хорен Оганесян, признанный лучшим армянским игроком ХХ века. Уникальный футболист, которого эксперты любят сравнивать с Платини. Свой дебютный матч в основном составе «Арарата» Хорен Оганесян провел 19 марта 1975 года против мюнхенской «Баварии». Оганесян стал почетным членом знаменитого символического клуба бомбардиров имени Григория Федотова. Среди 46 участников клуба он со 113 мячами занимал 27-е место, составляя компанию своим не менее известным соотечественникам – Никите Симоняну и Эдуарду Маркарову. Хорену Оганесяну посчастливилось провести в национальной и олимпийской сборных намного больше игр, чем остальным армянским футболистам, и отличиться результативностью (37 игр, 8 голов). В 1992 году, несмотря на преклонный по футбольным меркам возраст, 37-летний Хорен Оганесян успешно совмещал обязанности тренера и игрока, став автором 17 голов.

Хорен Оганесян в атаке в матче ЧМ 1982г. Новая Зеландия – СССР

НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ – НАЧАЛО РЕФОРМАЦИИ

История сборной Армении отсчитывается с 14 октября 1992 года, когда в Ереване был сыгран первый матч против Молдавии. С 1996 года команда участвует в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира. Тем не менее, на протяжении десяти лет никто из наставников сборной, будь то бывшие звезды Армении или приглашенные специалисты из Аргентины, Дании или Румынии, не задерживался в ней дольше чем на два года. Команда терпела неудачи во многих квалификационных матчах – до тех пор, пока в 2006 году ее не возглавил шотландец Ян Портерфилд и не повел к первым серьезным успехам в рамках отбора на Евро-2008.

Под его руководством сборная Армении провела серию выдающихся матчей и одержала несколько значимых побед. Увы, смерть шотландского специалиста от рака 11 сентября 2007 года оставила его работу незавершенной. Его преемником в сборной стал Вардан Минасян, руководивший командой в отборочном турнире к Евро-2012, в котором сборная Армении показала лучший свой результат в истории, поднявшись на 41-е место в рейтинге ФИФА. Именно в этот период составе сборной зажглась новая звезда. Генрих Мхитарян – гордость нации и кумир всех армянских детей, лучший бомбардир сборной (29 голов в 86 матчах) и теперь уже суперзвезда мирового футбола.

Генрих Мхитарян

КЛУБНЫЙ ФУТБОЛ АРМЕНИИ – ВОЗРОЖДЕНИЕ

Возрождением армянского клубного футбола можно считать 2018 год, когда завершилась 16-летняя эпоха Рубена Айрапетяна – президента Федерации футбола и бывшего владельца клуба «Пюник». Крайне одиозная фигура, Айрапетян умудрился оказаться в центре ряда громких скандалов и настроить против себя практически всю футбольную общественность – от футболистов и владельцев клубов до болельщиков. В период правления Айрапетяна его «Пюник» десять раз становился чемпионом и фактически базовой командой Армении, а количество выступающих в Высшей лиге клубов постепенно снизилось до шести.

Артур Ванецян (глава СНБ) сменяет Рубена Айрапетяна

Новым главой федерации был избран председатель Службы Национальной Безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян, обещавший освободиться от печального «наследия» предыдущего руководства и всячески содействовать возрождению самого массового вида спорта в Армении. Буквально сразу появились люди, желающие вкладывать деньги в армянский футбол. В основном, это успешные предприниматели-армяне из России – президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (ФК «Арарат-Армения»); совладелец компании «ФомЛайн» Артур Согомонян (ФК «Пюник»); хозяева ФК «Ноа» и бывший вице-президент «Лукойла» ФК («Урарату»). Здесь возникает естественный вопрос: покупка или создание футбольного клуба – это бизнес-проект или что-то еще? Все в один голос утверждают, что на данном этапе это больше благотворительность, цель которой – развитие армянского футбола, популяризация армянских клубов и повышение игрового уровня высшей лиги Армении. Тем более, что в Армении, в отличие от России, легче добиться результатов и заработать, например, право на участие в еврокубках.

Яркий тому пример – команда «Арарат-Армения», которая в первый же год выступлений смогла добиться большого успеха – стала чемпионом страны. Причем солидные по армянские меркам затраты в значительной степени окупились: клуб уже вошел в историю, став первым армянским клубом, который выступил в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы. Стоит также отметить, что две другие армянские команды – «Пюник» и «Алашкерт», дошли до третьего квалификационного раунда ЛЕ.

«Арарат-Армения» благодарит болельщиков после поражения в квалификационном раунде Лиги Европы

Другой пример, достойный особого упоминания – команда «Ноа». Это молодой и амбициозный новичок армянского футбола, которому, благодаря абсолютно новому подходу к футболу и принципам работы, точечной трансферной политике удалось создать конкурентоспособную команду, показывающую зрелищный, атакующий футбол и способную выиграть у самого сильного соперника. Помимо этого, клуб «Ноа» проводит грамотную маркетинговую политику, направленную на популяризацию массового футбола в стране. Официальная презентация ФК «Ноа»состоялась 26 июля 2019 года в рамках беспрецедентного по масштабам и зрелищности NoahFest на площади Свободы в Ереване. В рамках стратегической цели ФК «НОА» – создания и развития детско-юношеской академии клуба. В октябре прошлого года в Ереване прошел турнир по уличному футболу, а летом года нынешнего будет организован футбольный лагерь с привлечением тренеров из Чехии. Кроме этого, 9-16 летние армянские мальчишки получат уникальный шанс показать себя перед футбольными скаутами из Германии, Голландии, Чехии.

Турнир по дворовому футболу Noah Street Football Cup, Ереван

РУКОВОДСТВО ФФА – НА МЫЛО!

В последнем матче отборочного турнира Евро-2020 национальная сборная Армении по футболу установила невиданный антирекорд, проиграв Италии с хоккейным счетом 1:9. До этого самые крупные поражения в истории армянского футбола были зафиксированы в товарищеских матчах. Игра с итальянцами была официальной. Позорный провал не мог пройти без последствий. И не прошел. Обрушившийся после матча шквал критики привел к предсказуемой отставке исполкома и главы ФФА Артура Ванецяна. Его приемником стал Армен Меликбекян, который и при Ванецяне был фактически первым лицом в армянском футболе. Теперь все ждут, когда уже новое руководство федерации найдет замену и главному тренеру сборной Абраму Хашманяну, который, хоть и проводил лишь второй матч в этой роли, но комментариями после злосчастного поражения умудрился настроить против себя не только болельщиков, но и игроков сборной.

ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ – ИНТРИГА НА ПРЕДЕЛЕ

По мнению специалистов, сезон-2019/20 претендует на то, чтобы стать самым зрелищным и конкурентным за долгие годы. Плотность в турнирной таблице неимоверная – разрыв между лидером и шестой командой всего в четыре очка. Такой конкуренции может позавидовать любой чемпионат. Правда, на этом, пожалуй, поводы для гордости заканчиваются. Согласно новому регламенту чемпионата Армении, после того, как команды отыграют два круга, состав участников будет поделен на две условные половины (6+4). Первая шестерка продолжит бороться за призовые места и путевки в еврокубки. Замыкающему квартету останется разыгрывать 7-10 места. Судьба арьергарда уже решена – «Ереван» проигрывает все матчи подряд, устанавливая антирекорд всех времен и не оставляя никаких сомнений в вопросе о том, кто же уступит место в высшей лиге победителю чемпионата в первом дивизионе.

На сегодня в первой лиге чемпионата Армении выступают сразу 17 клубов – впервые за последние 20 лет. Прежде в первой лиге играли только «дубли» элитных команд и без особых перспектив. Теперь же победитель турнира автоматически переходит в высшую лигу. Ведутся даже разговоры о том, что в будущем сезоне количество играющих в ней команд будет увеличено до 12, так что за новые вакантные места идет серьезная конкурентная борьба.

Несмотря на наметившиеся перспективы, проблем в армянском футболе, как говорится – вагон и маленькая тележка. Отсутствие или, как минимум, нехватка качественных полей по стране вообще, и в Ереване, в частности. Судейство как отдельная песнь – обвинения в адрес предвзятости либо некомпетентности судей звучат не только из уст представителей клубов, но и самих футбольных чиновников. Наконец, извечный вопрос лимита легионеров... Все это – тема отдельного серьезного разговора. Тем не менее, плюсы увеличения количества футбольных клубов Армении пронзительно очевидны. И, соответственно, назрела необходимость создания профессиональной футбольной институции, которой предстоит нести ответственность за проведение чемпионата страны в высшей лиге. Футбольной федерации останется регулировать процесс, отвечая за конкретные организационные моменты. Речь идет не о финансовой помощи клубам, а создании максимально благоприятной среды обитания. Радует то, что новое футбольное руководство осознает потребность в реформах и само выражает готовность оказать всяческую поддержку клубам. Процесс пошел, и хотя все непросто, но прорвемся – обязательно прорвемся!