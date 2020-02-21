Мариуш Йоп: В 2013-м мне пересадили печень. Был риск, что не приживется

«ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТА НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ДЕТИ ПЛОХИЕ»

Сейчас Йопу - 41 год. За «Москву» он выступал в течение шести сезонов (2004 - 2009), до того момента, как столичный клуб, лишившись спонсора, отказался от места в высшем дивизионе. В России поляк провел ровно 100 матчей и был причастен ко всем главным успехам в короткой истории «Москвы» - четвертому месту в чемпионате, дебюту в еврокубках и кубковому финалу, в котором команда Леонида Слуцкого лишь в дополнительное время уступила «Локомотиву»…

После завершения карьеры Йоп работал с детьми, а последние два года трудится ассистентом главного тренера краковской «Вислы», с которой, как футболист, еще до перехода в «Москву», трижды становился чемпионом Польши. Разговор с Мариушем состоялся в Кракове, где этой зимой побывал наш корреспондент.

- Как у вас дела? Нравится работа тренером?

- Конечно. Еще когда играл, задумывался о тренерской карьере. Начинал с самых низов и шаг за шагом поднялся до главной команды. Сейчас уже потихоньку готовлю себя к самостоятельной работе.

- Тяжело было тренировать детей? Многие бывшие игроки избегают работы в академиях…

- Думаю, это связано с финансами. У детских тренеров не очень большие зарплаты, к сожалению. В Польше многим приходится работать в двух-трех командах, чтобы содержать себя и семью. Ну и, конечно, тут есть своя специфика, не каждый чувствует себя с детьми комфортно.

С другой стороны, получаешь огромное удовольствие, ежедневно наблюдая за тем, как твои воспитанники прогрессируют, становятся ближе к профессиональному футболу. Тут важно понимание. Если контакта нет, это не значит, что дети плохие. Скорее ты неправильно им что-то объясняешь, не можешь четко сформулировать мысль.

«НЕ МОГУ ПОЗВОНИТЬ В ДОРТМУНД И ПОПРОСИТЬСЯ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ»

- А что привлекает в работе ассистентом главного тренера?

- Я получаю бесценный опыт. Во время игровой карьеры у меня сложилось собственное понимание футбола, но сейчас на многие моменты смотрю иначе. Внимательно наблюдаю за организацией работы, тимбилдингом, подмечаю малейшие нюансы в действиях главного тренера - и делаю выводы на будущее.

- Насколько перспективен для тренера польский чемпионат, о котором в России мало что известно?

- Понятно, что отсутствие у польских клубов успехов на международной арене говорит не в пользу турнира. Но откуда этим успехам взяться? Наши клубы не располагают большими деньгами. А лучшие игроки после одного-двух хороших сезонов разъезжаются по Европе. Взять того же Себастьяна Шиманьски, который сейчас выступает за московское «Динамо». Других тоже разбирают очень быстро.

- То есть, клубы заточены на то, чтобы вырастить талантливого игрока и выгодно продать?

- Так и есть.

- Сколько в среднем зарабатывают футболисты в польской лиге?

- 5-10 тысяч евро. Понятно, что лучшим могут платить и 25 тысяч, а у кого-то оклад меньше пяти. Но в целом, если брать средние зарплаты, Польша не может конкурировать, к примеру, со второй и даже третьей бундеслигой.

- Сами хотели бы попробовать силы в Германии?

- А как? Я ведь пока никто как тренер, не проявил себя даже в Польше. Сначала надо получить опыт здесь, а уже потом смотреть в сторону других стран. Польские специалисты почти не известны за рубежом. Это факт. Думаю, чтобы поляк возглавил клуб в одном из пяти ведущих чемпионатов, надо дождаться, пока кто-то из наших действующих звезд завершил игровую карьеру в Европе и остался там работать. Если у него получится, тогда, возможно, повысится спрос и на тренеров из польской лиги.

В свое время многие ждали, что в Европу отправится Адам Навалка, неплохо тренировавший сборную. Но на чемпионате мира в России его команде не повезло - и сейчас он руководит «Лехом». В общем, пока двери в лучшие клубы для поляков закрыты. Туда приглашают испанцев, итальянцев, сербов, но не представителей моей страны. Я же не могу позвонить в Дортмунд и попросить руководителей «Боруссии» взять меня главным тренером. (Смеется.)

«ШИМАНЬСКИ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ РПЛ ОКАЖЕТСЯ ЕВРОПЕ»

- Почему в российской премьер-лиге такая мода на польских легионеров? У нас выступают Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбус, упомянутый вами Шиманьски, а еще Мацей Вилюш, Рафал Августиняк, Михал Кухарчик…

- Опять же это связано с финансами: игроки из Польши не такие дорогие. Плюс - наши ребята неплохо проявляют себя в России и делают рекламу своим соотечественникам. Клубы понимают, что при прочих равных лучше взять поляка, который быстро адаптируется в РПЛ. И в большинстве случаев это обойдется дешевле, чем приглашать легионера из Сербии или Латинской Америки. Не забывайте и о языковом факторе. Поляку не так сложно выучить русский.

- Насколько серьезно относятся в самой Польше к РПЛ? На первом месте футбол или возможность заработать?

- Исключительно к финансам все точно не сводится. Премьер-лига - достаточно сильный турнир. У вас все последние годы было три места в Лиге чемпионов. Переезжая в Россию, можно засветиться в еврокубках. В Польше сделать это практически нереально, потому что наши команды не доходят до групповых стадий. Вот игроки и едут в РПЛ. Не только за деньгами, но и за возможностью прогрессировать.

- К кому в польском чемпионате посоветовали бы присмотреться клубам РПЛ прямо сейчас?

- У нас много молодежи, на которой можно построить бизнес. Я бы обратил внимание на левого полузащитника «Шленска» Пшемыслава Плахету, он очень быстрый. Вообще-то не хотел называть фамилии, но раз вы настаиваете... (Улыбается.) Думаю, этот парень очень скоро окажется в сборной Польши.

- Верите в динамовские перспективы Шиманьски? Он тоже высоко котировался, но многие считают, что ему не хватает массы.

- Не думаю, что это большая проблема, массу не так сложно набрать. У Себастьяна есть качества, которые могут позволить ему стать высококлассным футболистом: хорошая левая нога, скорость, понимание игры. Он уже провел несколько неплохих матчей за сборную. И сам знает, в чем ему надо прибавить.

- Согласны, что Шиманьски способен заиграть в топ-чемпионате?

- Почти не сомневаюсь, что транзитом через РПЛ он окажется в Европе. «Динамо» - отличный трамплин для развития карьеры.

«ЧЕРЧЕСОВ ПОКОРИЛ ВАРШАВУ»

- Как оцениваете работу в польском чемпионате Станислава Черчесова, который перед тем, как возглавить сборную России, выиграл золото с «Легией»?

- Черчесов оставил по себе хорошую память, покорил Варшаву. У него все было под контролем, он не допускал никаких домыслов и слухов о своей команде. И «Легия» показывала очень качественный футбол.

Думаю, амбиции Черчесова распространялись на еврокубки. Но для этого надо было укреплять состав, а деньги отсутствовали. Поэтому «Легия» и не смогла удержать Станислава Саламовича, хотя очень этого хотела.

- Черчесов достиг с «Легией» потолка возможностей?

- Пожалуй. Команда выиграла чемпионат и Кубок. Допускаю, что из нее и можно было выжать что-то большее в следующем сезоне, но этого мы уже не узнаем, потому что Черчесов вернулся в Россию.

- Ожидали от него такого успеха со сборной?

- Лично для меня выход России в четвертьфинал стал сюрпризом. Думал, игрокам не хватит соревновательного опыта, они же варятся в РПЛ, не пытаются уехать в большую Европу, где скорости и интенсивность футбола все-таки выше. Среди них много ребят, которые способны проявить себя за рубежом, но им, видимо, не хочется ничего менять, учить язык, терять в зарплате. Поколение Андрея Аршавина, Романа Павлюченко, Динияра Билялетдинова мыслило иначе…

Тем не менее, Черчесов очень грамотно использовал сильные качества игроков. Весь чемпионат мира вы эффективно применяли низкий прессинг, парни активно перемещались по полю, было много беговой работы. Все это и вылилось в высокий результат.

- После ЧМ-2018 спрос на россиян повысился, и кто-то все-таки уехал. Сначала Александр Головин - в «Монако», теперь вот Федор Смолов - в «Сельту»…

- И на них теперь лежит большая ответственность. Если Головин и Смолов ярко себя проявят, европейцы будут пристальнее следить за РПЛ. Но для успеха надо не только усердно тренироваться, но и учить язык.

«НАБАБЕ ХОРОШО В МОСКВЕ. ЗАЧЕМ ЕМУ УЕЗЖАТЬ?»

- Не так давно в польском чемпионате отметился Тимур Жамалетдинов. А каким был бы ваш выбор, если бы «Висла» захотела пригласить игрока из РПЛ?

- Если честно, я не так хорошо знаю ваш чемпионат. В конце прошлого года был на стажировке в ЦСКА и видел в деле Ильзата Ахметова. Его и в сборную России потом вызывали. Вот Ахметова и выделил бы.

- Может, заодно пригласили бы Кирилла Набабкина, которого застали в «Москве»?

- Набабу? Ему хорошо в Москве. Зачем куда-то уезжать? (Смеется.)

- Часто вспоминаете времена выступлений за «горожан»?

- Не сказал бы, что часто. Так, если кого-то из ребят встречу, обязательно поболтаем, вспомним те годы. Хороший коллектив у нас был, это правда. Олег Кузьмин, Сергей Семак сейчас с успехом тренируют… Перечислять фамилии можно долго.

- Та команда могла добиться большего?

- Думаю, да. Жалко, что «Москва» прекратила существование. Там ведь был сумасшедший коллектив, повторюсь. Взять хотя бы Эктора Бракамонте! Кто-то мне говорил, что он сейчас тренирует молодежку «Бока Хуниорс» в Аргентине. Я же с ним в номере три года жил, он постоянно на гитаре играл…

«БЛОХИНА НИКТО НЕ СЛИВАЛ»

- Что почувствовали, когда клуб в одну секунду развалился?

- Шок. У нас ведь никогда не было финансовых проблем, зарплата всегда приходила вовремя. С таким подбором исполнителей было реально ставить самые высокие задачи… Впрочем, судьба любого частного клуба - в руках его владельца. В какой-то момент он может свернуть всю деятельность, и ты ничего не сделаешь. Так, к сожалению, и получилось.

- Обидно, что так и не удалось разжиться в России командным трофеем? В финале Кубка России победа над «Локо» была близка…

- То поражение – самый обидный момент в карьере. Было искусственное поле «Лужников», дикая жара, в итоге пропустили единственный мяч в овертайме… «Москве», вообще, часто не хватало какой-то малости. Могли же и бронзу завоевать, и в Кубке УЕФА подольше задержаться. Но все равно - российский этап карьеры оцениваю положительно.

- Многие смеялись над Олегом Блохиным, который любил рассказывать игрокам истории из своей спортивной молодости…

- Знаете, все равно надо отдать ему дань уважения. Блохин был великолепным футболистом, и на тренерском поприще добился многого.

- В то же время, Блохин вроде бы обвинял некоторых игроков «Москвы» в попытках его «слить».

- Правда? Не помню, чтобы кто-то напрямую говорил о подозрениях или обвинял команду в чем-либо. Я при Блохине достаточно много играл. Конечно, не знаю, о чем тренер думал, что творилось у него в голове, но футболистам он претензии точно не предъявлял. И могу с уверенностью сказать, что команда никого не «сливала».

Случалось, правда, что другие клубы нас стимулировали, чтобы «Москва» победила того или иного оппонента. Тогда могли получить дополнительные премиальные. Но «сливов», подчеркиваю, точно не было.

«КАЖДЫЕ ТРИ-ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПРОХОЖУ ОБСЛЕДОВАНИЕ»

- В конце карьеры вас беспокоило здоровье. Можете рассказать, что случилось?

- У меня были проблемы с печенью. В 2013 году перенес операцию по пересадке этого органа, сейчас со мной уже все нормально. Кушаю, тренируюсь, живу. Но это был очень сложный момент в жизни. Надеюсь, все позади.

- Были опасения, что новая печень не приживется?

- Конечно. Но я такой человек - стараюсь ко всему подходить рационально. Да, был какой-то риск, что после хирургического вмешательства долго не проживу, однако меня лечили хорошие врачи. Плюс у меня достаточно сильный организм, я же был профессиональным футболистом, и это положительно сказалось на всей этой истории. Я выдержал испытание.

- Часто проверяете работу организма?

- Каждые три-пять месяцев прохожу обследование. Сразу после операции сроки были меньше: сначала проверялся каждую неделю, затем промежуток вырос до двух недель, затем до трех. Сейчас все зависит от того, что скажут врачи. Надо быть всегда начеку, оперативно реагировать на поведение организма.

- Ограничений много? В том же питании, например.

- Алкоголь нельзя употреблять, поэтому я от него почти полностью отказался. Могу позволить себе бокал шампанского на Новый год. Каждый день пить пиво мне точно нельзя. В остальном - каких-либо ограничений нет. Впрочем, я за время карьеры приучил себя к правильной еде, сбалансированной. И не изменяю старым привычкам.



ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Мариуш ЙОП

Родился 3 августа 1978 года в городе Островец-Свентокшиский.

Выступал на позиции защитника за «КСЗО» (1995 - 1999), «Вислу» (1999, 2000, 2002 - 2004, 2009, 2010), «Видзев» (2001, 2002), «Москву» (2004 - 2009) и «Гурник» (2010, 2011).

Трехкратный чемпион Польши (2001, 2003, 2004). Двукратный обладатель Кубка Польши (2002, 2003). Финалист Кубка России (2007).

27 матчей в составе сборной Польши. Участник ЧМ-2006 и Евро-2008.

С 2016 года работает на различных тренерских должностях в системе «Вислы».