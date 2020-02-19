Вечный двигатель Холанда. 19-летний норвежец продолжает покорять Европу

СОВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ БАТИСТУТЫ

Напомним, что Холанд перешел в «Боруссию» зимой из «Зальцбурга» всего за 20 миллионов евро. Сейчас такая цена выглядит смешно. Не исключено, уже к лету трансферная стоимость скандинавского вундеркинда будет измеряться девятизначными величинами.

Уже в «Зальцбурге» Холанд поражал скорострельностью. В своем дебютном матче в ЛЧ он оформил хет-трик в ворота бельгийского «Генка». А завершил групповой турнир с восемью голами, на втором месте в списке лучших бомбардиров, следом за Робертом Левандовски из «Баварии».

Впрочем, догнать поляка Холанду особого труда не составило. Легко освоившись в «Боруссии» (9 мячей в 6 матчах чемпионата и Кубка Германии), свой дебют в плей-офф Лиги чемпионов он ознаменовал двумя голами в матче с «ПСЖ». В уже фирменном для себя стиле: в первом эпизоде норвежец подкараулил на грани офсайда отскок, во втором - смачно приложился с левой почти в девятку.

Что здесь «фирменного»? А то, что этому парню все равно, как поражать цель. Его главная черта - феноменальное голевое чутье, позволяющее оказаться в нужный момент в нужном месте. Холанд - и близко не Месси или Криштиану Роналду. А вот «современной версией» Габриэля Батистуты и других прирожденных бомбардиров прошлого его назвать можно.

ПО СТОПАМ ФОНТЭНА И ФИРМИНО

Между двумя мячами «Боруссии» уместился гол Неймара, оставляющий «ПСЖ» неплохие шансы на выход в четвертьфинал. Но что-то подсказывает, что в Париже отстоять свои ворота в неприкосновенности французскому суперкулуб будет сложновато. Ведь это означает остановить Холанда, а разве это в принципе возможно?

Над Европой действительно взошла новая футбольная суперзвезда, за которой, кстати, мы сможем наблюдать и в мартовском плей-офф Лиги наций, где сборная Норвегии поведет борьбу за одну из четырех последних путевок в финальную стадию Евро. А вот очередные рекорды, которые переписал во вторник Холанд.

Он - первый тинейджер, забивший 10 голов в дебютной для себя Лиге чемпионов. Если же не учитывать возрастные ограничения, то этой отметки с первой попытки достигали еще четверо: француз Жюст Фонтэн (в сезоне-1958/59), швейцарец Клаудио Сульсер (1978/79), сенегалец Садио Мане и бразилец Роберто Фирмино (оба - 2017/18).

Из них только Сульсер забил 11 мячей. То есть, Холанд вполне может повторить или превзойти абсолютный рекорд результативности для дебютантов главного еврокубка. А ведь еще пару лет назад его участие в плей-офф ЛЧ было бы исключено. Раньше футболист, заигранный за один клуб в группе, не мог продолжать выступления за другую команду в матчах на выбывание. К счастью, этот пункт из регламента убрали. И Холанд продолжил в Дортмунде голевую феерию, начатую в Зальцбурге.

ХОРОШАЯ МИНА ТУХЕЛЯ

После матча главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр довольно сдержанно высказался о «роли личности в истории». Похвалив Холанда, швейцарец в первую очередь отметил грамотные коллективные действия своей команды. Его визави Томас Тухель и вовсе заявил, что «большую часть игры «ПСЖ» эффективно сдерживал ведущего нападающего хозяев».

Тому и другому верилось с трудом. И Фавр, и тем более Тухель прекрасно понимали, кто «сделал эту игру». Как понимали это и Неймар с Килианом Мбаппе, потерявшиеся на фоне норвежца (первый удар в створ хваленое нападение парижан организовало лишь на 65-й минуте). Очевидно, 11 марта для «ПСЖ» наступит момент-икс. Очередное европейское фиаско приведет к неминуемой отставке Тухеля и, скорее всего, обернется летней распродажей. Возможно, даже более грандиозной, чем в случае с отстраненным от еврокубков на два сезона «Ман Сити».

Результативность в Кубке/Лиге чемпионов в дебютном сезоне

Сезон Игрок Клуб Голы 1958/59 Жюст ФОНТЭН Реймс 10 1978/79 Клаудио СУЛЬСЕР Грассхоппер 11 2017/18 Садио МАНЕ Ливерпуль 10 2017/18 Роберто ФИРМИНО Ливерпуль 10 2019/20 Эрлинг ХОЛАНД Зальцбург/Боруссия Д 10*

* Результат может быть улучшен.

Голы Холанда в Лиге чемпионов

Дата Команда Холанда Матч Минуты голов 17.09.2019 Зальцбург Генк - 6:2 (д) 2-я (1:0), 34-я (2:0), 45-я (4:1) 02.10.2019 Зальцбург Ливерпуль - 3:4 (г) 60-я (3:3) 23.10.2019 Зальцбург Наполи - 2:3 (д) 10-я (1:1), 72-я (2:2) 05.11.2019 Зальцбург Наполи - 1:1 (г) 11-я (1:0) 27.11.2019 Зальцбург Генк - 4:1 (г) 87-я (4:1) 18.02.2019 Боруссия Д ПСЖ - 2:1 (д) 69-я (1:0), 77-я (2:1)

ГОСТЕВАЯ ПРИВЫЧКА КЛОППА

В параллельном с дортмундским матче «Атлетико» взял верх над действующим победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем». Единственный мяч забил Сауль - второй в истории мадридцев бомбардир плей-офф главного еврокубка после ныне выступающего за «Барселону» Антуана Гризманна (француз забил за «матрасников» 6 мячей, у испанца стало 5).

Ключом к успеху команды Диего Симеоне стала высококлассная позиционная оборона, задачу которой заметно упростил быстрый гол - Сауль отличился уже на четвертой минуте. Однако поклонникам «Атлетико» не стоит преждевременно праздновать. Все мы помним, как год назад мадридцы упустили добытый дома перевес в два мяча над «Ювентусом» (0:3 в Турине после 2:0 на «Ванде»). И, конечно, никто не забыл знаменитый камбэк «Ливерпуля» в полуфинальном противостоянии с «Барсой». Тогда «красные» получили на испанской земле в свои ворота три безответных мяча, зато на «Энфилде» разгромили соперника со счетом 4:0.

Вообще, проигрывать в гостях в Лиге чемпионов вошло у команды Юргена Клоппа в привычку. Если в АПЛ «Ливерпуль» неуязвим на любых аренах, то в главном еврокубке со старта сезона-2018/19 потерпел уже 6 (!) выездных поражений, установив «рекорд» турнира за этот период. Даже «Црвена Звезда» проигрывала реже - всего 5 раз.

ДОМАШНЕЕ ПРАВИЛО СИМЕОНЕ

Вот почему после матча Клопп не терял самообладания. Его не смутил даже ноль ударов в створ при громадном перевесе команды во владении мячом (72 процента). Очевидно, основную ставку немец осознанно сделал на ответную игру, что доказывают произведенные им замены Мане (в перерыве) и Мохамеда Салаха (на 72-й минуте).

А Симеоне, в свою очередь, не спешил праздновать. Аргентинец тоже прекрасно понимал определяющее значение ответной игры. Собственно, ничего экстраординарного во вторник на «Ванде» не произошло. При Симеоне «Атлетико» в принципе не проигрывает домашние матчи плей-офф Лиги чемпионов (9 побед, 4 ничьи, 2 пропущенных мяча), однако далеко не всегда проходит в следующий раунд.

На «Энфилде» нас ждет битва!

«Ливерпуль» в гостевых матчах Лиги чемпионов последних двух сезонов

Стадия Матч Группа Наполи - 0:1 Группа Црвена Звезда - 0:2 Группа ПСЖ - 1:2 1/8 финала Бавария - 3:1 1/4 финала Порту - 4:1 1/2 финала Барселона - 0:3 Группа Наполи - 0:2 Группа Генк - 4:1 Группа Зальцбург - 2:0 1/8 финала Атлетико - 0:1

Всего: 4 победы, 6 поражений, мячи 14:14.

«Атлетико» Симеоне в домашних матчах плей-офф ЛЧ

Сезон Стадия Матч 2013/14 1/8 финала Милан - 4:1 2013/14 1/4 финала Барселона - 1:0 2013/14 1/2 финала Челси - 0:0 2014/15 1/8 финала Байер - 1:0 2014/15 1/4 финала Реал - 0:0 2015/16 1/8 финала ПСВ - 0:0 2015/16 1/4 финала Барселона - 2:0 2015/16 1/2 финала Бавария - 1:0 2016/17 1/8 финала Байер - 0:0 2016/17 1/4 финала Лестер - 1:0 2016/17 1/2 финала Реал - 2:1 2018/19 1/8 финала Ювентус - 2:0 2019/20 1/8 финала Ливерпуль - 1:0

Всего: 9 побед, 4 ничьи, мячи 15:2.