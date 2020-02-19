Вечный двигатель Холанда. 19-летний норвежец продолжает покорять Европу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 февраля 2020 14:38ФутболБезъязычный Алексей

Вечный двигатель Холанда. 19-летний норвежец продолжает покорять Европу

Его дубль принес дортмундской «Боруссии» победу над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ БАТИСТУТЫ

Напомним, что Холанд перешел в «Боруссию» зимой из «Зальцбурга» всего за 20 миллионов евро. Сейчас такая цена выглядит смешно. Не исключено, уже к лету трансферная стоимость скандинавского вундеркинда будет измеряться девятизначными величинами.

Уже в «Зальцбурге» Холанд поражал скорострельностью. В своем дебютном матче в ЛЧ он оформил хет-трик в ворота бельгийского «Генка». А завершил групповой турнир с восемью голами, на втором месте в списке лучших бомбардиров, следом за Робертом Левандовски из «Баварии».

Впрочем, догнать поляка Холанду особого труда не составило. Легко освоившись в «Боруссии» (9 мячей в 6 матчах чемпионата и Кубка Германии), свой дебют в плей-офф Лиги чемпионов он ознаменовал двумя голами в матче с «ПСЖ». В уже фирменном для себя стиле: в первом эпизоде норвежец подкараулил на грани офсайда отскок, во втором - смачно приложился с левой почти в девятку.

Что здесь «фирменного»? А то, что этому парню все равно, как поражать цель. Его главная черта - феноменальное голевое чутье, позволяющее оказаться в нужный момент в нужном месте. Холанд - и близко не Месси или Криштиану Роналду. А вот «современной версией» Габриэля Батистуты и других прирожденных бомбардиров прошлого его назвать можно.

ПО СТОПАМ ФОНТЭНА И ФИРМИНО

nintchdbpict000360855163

Между двумя мячами «Боруссии» уместился гол Неймара, оставляющий «ПСЖ» неплохие шансы на выход в четвертьфинал. Но что-то подсказывает, что в Париже отстоять свои ворота в неприкосновенности французскому суперкулуб будет сложновато. Ведь это означает остановить Холанда, а разве это в принципе возможно?

Над Европой действительно взошла новая футбольная суперзвезда, за которой, кстати, мы сможем наблюдать и в мартовском плей-офф Лиги наций, где сборная Норвегии поведет борьбу за одну из четырех последних путевок в финальную стадию Евро. А вот очередные рекорды, которые переписал во вторник Холанд.

Он - первый тинейджер, забивший 10 голов в дебютной для себя Лиге чемпионов. Если же не учитывать возрастные ограничения, то этой отметки с первой попытки достигали еще четверо: француз Жюст Фонтэн (в сезоне-1958/59), швейцарец Клаудио Сульсер (1978/79), сенегалец Садио Мане и бразилец Роберто Фирмино (оба - 2017/18).

Из них только Сульсер забил 11 мячей. То есть, Холанд вполне может повторить или превзойти абсолютный рекорд результативности для дебютантов главного еврокубка. А ведь еще пару лет назад его участие в плей-офф ЛЧ было бы исключено. Раньше футболист, заигранный за один клуб в группе, не мог продолжать выступления за другую команду в матчах на выбывание. К счастью, этот пункт из регламента убрали. И Холанд продолжил в Дортмунде голевую феерию, начатую в Зальцбурге.

ХОРОШАЯ МИНА ТУХЕЛЯ

thomas-tuchel

После матча главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр довольно сдержанно высказался о «роли личности в истории». Похвалив Холанда, швейцарец в первую очередь отметил грамотные коллективные действия своей команды. Его визави Томас Тухель и вовсе заявил, что «большую часть игры «ПСЖ» эффективно сдерживал ведущего нападающего хозяев».

Тому и другому верилось с трудом. И Фавр, и тем более Тухель прекрасно понимали, кто «сделал эту игру». Как понимали это и Неймар с Килианом Мбаппе, потерявшиеся на фоне норвежца (первый удар в створ хваленое нападение парижан организовало лишь на 65-й минуте). Очевидно, 11 марта для «ПСЖ» наступит момент-икс. Очередное европейское фиаско приведет к неминуемой отставке Тухеля и, скорее всего, обернется летней распродажей. Возможно, даже более грандиозной, чем в случае с отстраненным от еврокубков на два сезона «Ман Сити».

Результативность в Кубке/Лиге чемпионов в дебютном сезоне

Сезон

Игрок

Клуб

Голы

1958/59

Жюст ФОНТЭН

Реймс

10

1978/79

Клаудио СУЛЬСЕР

Грассхоппер

11

2017/18

Садио МАНЕ

Ливерпуль

10

2017/18

Роберто ФИРМИНО

Ливерпуль

10

2019/20

Эрлинг ХОЛАНД

Зальцбург/Боруссия Д

10*

* Результат может быть улучшен.

Голы Холанда в Лиге чемпионов

Дата

Команда Холанда

Матч

Минуты голов

17.09.2019

Зальцбург

Генк - 6:2 (д)

2-я (1:0), 34-я (2:0), 45-я (4:1)

02.10.2019

Зальцбург

Ливерпуль - 3:4 (г)

60-я (3:3)

23.10.2019

Зальцбург

Наполи - 2:3 (д)

10-я (1:1), 72-я (2:2)

05.11.2019

Зальцбург

Наполи - 1:1 (г)

11-я (1:0)

27.11.2019

Зальцбург

Генк - 4:1 (г)

87-я (4:1)

18.02.2019

Боруссия Д

ПСЖ - 2:1 (д)

69-я (1:0), 77-я (2:1)

ГОСТЕВАЯ ПРИВЫЧКА КЛОППА

jurgen-klopp

В параллельном с дортмундским матче «Атлетико» взял верх над действующим победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем». Единственный мяч забил Сауль - второй в истории мадридцев бомбардир плей-офф главного еврокубка после ныне выступающего за «Барселону» Антуана Гризманна (француз забил за «матрасников» 6 мячей, у испанца стало 5).

Ключом к успеху команды Диего Симеоне стала высококлассная позиционная оборона, задачу которой заметно упростил быстрый гол - Сауль отличился уже на четвертой минуте. Однако поклонникам «Атлетико» не стоит преждевременно праздновать. Все мы помним, как год назад мадридцы упустили добытый дома перевес в два мяча над «Ювентусом» (0:3 в Турине после 2:0 на «Ванде»). И, конечно, никто не забыл знаменитый камбэк «Ливерпуля» в полуфинальном противостоянии с «Барсой». Тогда «красные» получили на испанской земле в свои ворота три безответных мяча, зато на «Энфилде» разгромили соперника со счетом 4:0.

Вообще, проигрывать в гостях в Лиге чемпионов вошло у команды Юргена Клоппа в привычку. Если в АПЛ «Ливерпуль» неуязвим на любых аренах, то в главном еврокубке со старта сезона-2018/19 потерпел уже 6 (!) выездных поражений, установив «рекорд» турнира за этот период. Даже «Црвена Звезда» проигрывала реже - всего 5 раз.

ДОМАШНЕЕ ПРАВИЛО СИМЕОНЕ

956

Вот почему после матча Клопп не терял самообладания. Его не смутил даже ноль ударов в створ при громадном перевесе команды во владении мячом (72 процента). Очевидно, основную ставку немец осознанно сделал на ответную игру, что доказывают произведенные им замены Мане (в перерыве) и Мохамеда Салаха (на 72-й минуте).

А Симеоне, в свою очередь, не спешил праздновать. Аргентинец тоже прекрасно понимал определяющее значение ответной игры. Собственно, ничего экстраординарного во вторник на «Ванде» не произошло. При Симеоне «Атлетико» в принципе не проигрывает домашние матчи плей-офф Лиги чемпионов (9 побед, 4 ничьи, 2 пропущенных мяча), однако далеко не всегда проходит в следующий раунд.

На «Энфилде» нас ждет битва!

«Ливерпуль» в гостевых матчах Лиги чемпионов последних двух сезонов

Стадия

Матч

Группа

Наполи - 0:1

Группа

Црвена Звезда - 0:2

Группа

ПСЖ - 1:2

1/8 финала

Бавария - 3:1

1/4 финала

Порту - 4:1

1/2 финала

Барселона - 0:3

Группа

Наполи - 0:2

Группа

Генк - 4:1

Группа

Зальцбург - 2:0

1/8 финала

Атлетико - 0:1

Всего: 4 победы, 6 поражений, мячи 14:14.

«Атлетико» Симеоне в домашних матчах плей-офф ЛЧ

Сезон

Стадия

Матч

2013/14

1/8 финала

Милан - 4:1

2013/14

1/4 финала

Барселона - 1:0

2013/14

1/2 финала

Челси - 0:0

2014/15

1/8 финала

Байер - 1:0

2014/15

1/4 финала

Реал - 0:0

2015/16

1/8 финала

ПСВ - 0:0

2015/16

1/4 финала

Барселона - 2:0

2015/16

1/2 финала

Бавария - 1:0

2016/17

1/8 финала

Байер - 0:0

2016/17

1/4 финала

Лестер - 1:0

2016/17

1/2 финала

Реал - 2:1

2018/19

1/8 финала

Ювентус - 2:0

2019/20

1/8 финала

Ливерпуль - 1:0

Всего: 9 побед, 4 ничьи, мячи 15:2.

Два хет-трика, девять голов, судейская казнь «СЮ». Как СКА выиграл в Уфе Матч в Уфе изобиловал яркими событиями и завершился победой гостей 5:4 в овертайме. 15.02.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды Дэвид Немировски: Важный результат, но спокойно пока себя не чувствуем Боб Хартли: Про первые 50 минут сказать нечего, одно разочарование
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Халл мучился еще больше Овечкина Пятый матч подряд Александр Овечкин покинул лед несолоно хлебавши. 18.02.2020 17:29 Хоккей Славин Виталий
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Хавьер Мендес: Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются Нурмагомедов показал, как тренируется в США (фото) Джон Джонс готов подраться с Блаховичем
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
«Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон
«Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео) Российский боксер среднего веса рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. 18.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда  В эти фантастические выходные мы с вами пережили огромное количество спортивных событий – как отрицательных, так и положительных. 17.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Зачем Слуцкий подписал Тарасова Во вторник 32-летний Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином». А что его там ждет? 18.02.2020 18:12 Футбол Зибрак Артем
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
Новости
14:56 Хоккей Проворов рассказал, как остановить Овечкина
14:49 Футбол Президент «Урала» Иванов: Для Шатова двери открыты, но мы не можем предложить высокую зарплату
14:39 Футбол Тони Вильена: У «Краснодара» есть возможность выиграть чемпионат
14:35 Биатлон Себастьян Самуэльссон: Слова Логинова похожи на чушь собачью
14:30 Лыжный спорт Тренер сборной Норвегии: Очень жаль, что Большунов упал, но так бывает
14:21 Формула-1 Джовинацци намерен опередить Райкконена
14:19 Футбол Марадона употреблял неизвестное вещество прямо во время матча своей команды (видео)
14:08 Футбол Иракский футболист проведет первую тренировку с «Крыльями Советов»
13:57 Биатлон Зайцева - о выступлении женской сборной России на ЧМ: В команде происходит какая-то ерунда
13:34 Футбол Гомеш готов сыграть с «Арсеналом»
13:32 Футбол «Не расстраивайте Пашу, поддержите команду!». «Ростов» приглашает болельщиков на матч с ЦСКА
13:19 Футбол Джан - после победы над «ПСЖ»: Идеальной игры не бывает, но это был очень хороший матч
13:10 Хоккей Проворов рассказал, как сдержать Овечкина
13:07 Футбол Мората: не хочу встретиться с «Юве» в Лиге чемпионов
12:54 Футбол «Реал» заплатит за Погба не больше 60 млн евро
12:53 Футбол Альберт Селадес: К сожалению, «Валенсию» преследует эпидемия травм
12:41 Формула-1 «Альфа Ромео» представила изображение нового болида (видео)
12:40 Авто/Мото Пилот NASCAR пришел в себя после страшной аварии
12:30 Бокс Источник: Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе отменен
12:18 Формула-1 Этап «Формулы-1» все-таки может пройти в Китае
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Первая группа эвакуированных покинула зону карантина в Тюмени
Миф о Летове. Как Омск переваривает неудобное наследие панка
Нижегородский парламент не хочет возвращать прямые выборы мэров
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика