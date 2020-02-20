Нагельсманн пишет историю. Побил рекорд Тедеско и обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне

ОПЫТ МОУРИНЬЮ ПРОТИВ ЛЭПТОПА НАГЕЛЬСМАННА

«Тоттенхэм» подошел к матчу с «Лейпцигом» в хорошей форме. В последний раз «шпоры» проигрывали в начале января, да и то «Ливерпулю», и с тех пор выиграли пять матчей из семи. Однако не все было так радужно, ведь помимо Муссы Сиссоко и давно не играющего Гарри Кейна Жозе Моуринью не смог выставить еще и выбывшего чуть ли не до конца сезона Сон Хын Мина. В результате в основе вышли зимний новичок Жедсон Фернандеш (справа в полузащите), Джованни Ло Чельсо (в центре) и Лукас Моура (на острие).

«Быки» в четырех из пяти последних матчей играли в три защитника (и выиграли на этом отрезке лишь однажды), и в этот раз Юлиан Нагельсманн не стал изменять себе. Фланги привычно закрывали пришедший зимой Анхелиньо и Норди Мукиэле, а Лукас Клостерман, как бывало уже не раз, расположился в тройке центральных защитников. Обратим внимание, что в старте вышли Патрик Шик (впервые в нынешней Лиге чемпионов), Этан Ампаду в центре обороны вместо дисквалифицированного Дайота Юпамекано.

Лэптоп-тренер Нагельсманн стал самым молодым наставником в истории плей-офф Лиги чемпионов (32 года, 211 дней) и таким образом, побил предыдущий рекорд, принадлежавший нынешнему тренеру «Спартака» Доменико Тедеско. Для сравнения, Особенный дебютировал в этой стадии турнира в феврале 2004 года, когда нынешнему тренеру «Лейпцига» не было и 17 лет.

ОСОБЕННЫЙ ПОЗАИМСТВОВАЛ ПЛАН У СИМЕОНЕ

В отличие от предыдущих команд Моуринью «шпоры» далеко не всегда играют на удержание соперника и счета, а «Лейпциг» при Нагельсмане вообще нечасто возвращается в свою штрафную, поэтому мы были вправе ожидать яркого атакующего футбола. И первые минуты сполна оправдали наши ожидания. В течение первой минуты гости, сходу нагло завладели мячом, могли забивать дважды, но удар Анхелиньо транзитом через Уго Льориса пришелся в штангу, а Тимо Вернеру не удалось с нескольких метров пропихнуть мяч в сетку.

«Быки» играли компактно и нечасто позволяли англичанам проводить контратаки. Стоило же хозяевам разогнаться, они оказывались или в окружении, или на газоне (11 фолов за тайм у гостей против пяти у их соперников). А без скорости адресатов впереди не находилось, и приходилось возвращать мяч назад. Моуринью, видимо, видел в этой игре некую реинкарнацию вторничной встречи «Атлетико» и «Ливерпуля». Те же 4-4-2 хозяев и отказ от владения мячом против агрессивного соперника, но его план работал далеко не так безупречно. В отличие от «матрасников», англичанам очевидно не хватало движения и страсти. Отсюда катастрофическая в первом тайме точность передач – 56%.

В результате немцы буквально поселились в штрафной Льориса. Даже удивительно, как свободно «шпоры» давали мячу ходить в непосредственной близости от ворот. За 20 минут игроки «Лейпцига» пробили девять (!) раз и трижды попали в створ против единственной попытки противника. Особую роль в атаках гостей играл Вернер. Формально он располагался под Шиком, но по факту играл роль свободного художника – появлялся слева, справа, на острие или на линии штрафной и участвовал едва ли не в каждой атаке.

Первые полчаса получились для «быков» очень энергозатратными. Не конвертировав свои удары в голы и подустав, они стали потихоньку отпускать вожжи. До ударов у англичан дело по-прежнему не доходило, но стали получаться опасные подходы и подачи в штрафную. Несколько раз совсем чуть-чуть им не хватило, чтобы добраться до передачи с флангов.

КТО, ЕСЛИ НЕ ВЕРНЕР?

Из раздевалки шпоры вышли куда более настроенными и сконцентрированными. Стали надежнее играть у своих ворот и доставлять мяч в чужую штрафную, но все решил эпизод. Вернер увидел свободную зону за спиной Бена Дэвиса. Заброс по диагонали получился слишком слабым, но первым к мячу успел Конрад Лаймер, в которого и врезался валлийский защитник. Вернер уверенно реализовал 11-метровый.

O gol do Werner bixo pic.twitter.com/cDYsLfl2IA — bavariANA (@anajunckes) February 19, 2020

Гол стал для хозяев ударом под дых. Следом Серж Орье провалился на фланге, куда в резкой контратаке ворвался Анхелиньо. Он покатил мяч в центр Вернеру, а тот гениально пропустил мяч дальше набегавшему Шику. Никто не мешал чеху расстреливать Льориса метров с 12, но тот не смог переиграть вратаря.

Моуринью мгновенно отреагировал на происходящее, сняв с поля Фернандеша и старательного, но неудачливого Деле Алли (англичанин был очень зол на себя и все оставшееся время просидел на скамейке мрачнее тучи). Вместо них появились Тангай Ндомбеле и Эрик Ламела. Аргентинец занял позицию на левом фланге полузащиты, а Стивен Бергвейн поднялся на одну линию с Моурой. Игра изменилась почти диаметрально. «Шпоры» взвинтили скорости и завладели мячом. Отличный шанс сравнять счет имел Ло Чельсо, но мяч после его отличного удара с им же заработанного штрафного угодил в штангу. Петер Гулачи мяча коснулся, но совсем незначительно.

Нагельсманн ответил тремя заменами, нацеленными на атаку. На поле вышли Юссуф Поульсен и Эмиль Форсберг. Выход из обороны «Лейпцига» стал еще более вертикальным. Не сказать, что ход сработал. Гости втянули «Тоттенхэм» в бесконечную череду единоборств и отодвинули мяч от штрафной. Шансы уйти от поражения у англичан все же были (Моура с линии вратарской головой пробил над перекладиной), но не сказать, что они наиграли в итоге на ничью. Вторая серия этой яростной драки состоится 10 марта.

«Тоттенхэм» – «Лейпциг» – 0:1 (0:0)

Голы: Вернер, 58 – с пенальти – 0:1.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Фернандеш (Ндомбеле, 64), Ло Чельсо, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64), Моура.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Ампаду, Хальстенберг, Мукиэле, Лаймер (Форсберг, 83), Забитцер, Анхелиньо, Нкунку (Айдара, 74), Вернер, Шик (Поульсен, 77).

Предупреждения: Ло Чельсо, 10. Забитцер, 12. Вернер, 33. Дэвис, 56. Нкунку, 72.

Судья: Чакыр (Турция).