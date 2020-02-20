Нагельсманн пишет историю. Побил рекорд Тедеско и обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 февраля 2020 00:56ФутболЗибрак Артем

Нагельсманн пишет историю. Побил рекорд Тедеско и обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне

«Лейпциг» в ярком противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» одержал минимальную выездную победу.

ОПЫТ МОУРИНЬЮ ПРОТИВ ЛЭПТОПА НАГЕЛЬСМАННА

«Тоттенхэм» подошел к матчу с «Лейпцигом» в хорошей форме. В последний раз «шпоры» проигрывали в начале января, да и то «Ливерпулю», и с тех пор выиграли пять матчей из семи. Однако не все было так радужно, ведь помимо Муссы Сиссоко и давно не играющего Гарри Кейна Жозе Моуринью не смог выставить еще и выбывшего чуть ли не до конца сезона Сон Хын Мина. В результате в основе вышли зимний новичок Жедсон Фернандеш (справа в полузащите), Джованни Ло Чельсо (в центре) и Лукас Моура (на острие).

«Быки» в четырех из пяти последних матчей играли в три защитника (и выиграли на этом отрезке лишь однажды), и в этот раз Юлиан Нагельсманн не стал изменять себе. Фланги привычно закрывали пришедший зимой Анхелиньо и Норди Мукиэле, а Лукас Клостерман, как бывало уже не раз, расположился в тройке центральных защитников. Обратим внимание, что в старте вышли Патрик Шик (впервые в нынешней Лиге чемпионов), Этан Ампаду в центре обороны вместо дисквалифицированного Дайота Юпамекано.

Лэптоп-тренер Нагельсманн стал самым молодым наставником в истории плей-офф Лиги чемпионов (32 года, 211 дней) и таким образом, побил предыдущий рекорд, принадлежавший нынешнему тренеру «Спартака» Доменико Тедеско. Для сравнения, Особенный дебютировал в этой стадии турнира в феврале 2004 года, когда нынешнему тренеру «Лейпцига» не было и 17 лет.

ОСОБЕННЫЙ ПОЗАИМСТВОВАЛ ПЛАН У СИМЕОНЕ

В отличие от предыдущих команд Моуринью «шпоры» далеко не всегда играют на удержание соперника и счета, а «Лейпциг» при Нагельсмане вообще нечасто возвращается в свою штрафную, поэтому мы были вправе ожидать яркого атакующего футбола. И первые минуты сполна оправдали наши ожидания. В течение первой минуты гости, сходу нагло завладели мячом, могли забивать дважды, но удар Анхелиньо транзитом через Уго Льориса пришелся в штангу, а Тимо Вернеру не удалось с нескольких метров пропихнуть мяч в сетку.

«Быки» играли компактно и нечасто позволяли англичанам проводить контратаки. Стоило же хозяевам разогнаться, они оказывались или в окружении, или на газоне (11 фолов за тайм у гостей против пяти у их соперников). А без скорости адресатов впереди не находилось, и приходилось возвращать мяч назад. Моуринью, видимо, видел в этой игре некую реинкарнацию вторничной встречи «Атлетико» и «Ливерпуля». Те же 4-4-2 хозяев и отказ от владения мячом против агрессивного соперника, но его план работал далеко не так безупречно. В отличие от «матрасников», англичанам очевидно не хватало движения и страсти. Отсюда катастрофическая в первом тайме точность передач – 56%.

В результате немцы буквально поселились в штрафной Льориса. Даже удивительно, как свободно «шпоры» давали мячу ходить в непосредственной близости от ворот. За 20 минут игроки «Лейпцига» пробили девять (!) раз и трижды попали в створ против единственной попытки противника. Особую роль в атаках гостей играл Вернер. Формально он располагался под Шиком, но по факту играл роль свободного художника – появлялся слева, справа, на острие или на линии штрафной и участвовал едва ли не в каждой атаке.

Первые полчаса получились для «быков» очень энергозатратными. Не конвертировав свои удары в голы и подустав, они стали потихоньку отпускать вожжи. До ударов у англичан дело по-прежнему не доходило, но стали получаться опасные подходы и подачи в штрафную. Несколько раз совсем чуть-чуть им не хватило, чтобы добраться до передачи с флангов.

КТО, ЕСЛИ НЕ ВЕРНЕР?

Из раздевалки шпоры вышли куда более настроенными и сконцентрированными. Стали надежнее играть у своих ворот и доставлять мяч в чужую штрафную, но все решил эпизод. Вернер увидел свободную зону за спиной Бена Дэвиса. Заброс по диагонали получился слишком слабым, но первым к мячу успел Конрад Лаймер, в которого и врезался валлийский защитник. Вернер уверенно реализовал 11-метровый.

Гол стал для хозяев ударом под дых. Следом Серж Орье провалился на фланге, куда в резкой контратаке ворвался Анхелиньо. Он покатил мяч в центр Вернеру, а тот гениально пропустил мяч дальше набегавшему Шику. Никто не мешал чеху расстреливать Льориса метров с 12, но тот не смог переиграть вратаря.

Моуринью мгновенно отреагировал на происходящее, сняв с поля Фернандеша и старательного, но неудачливого Деле Алли (англичанин был очень зол на себя и все оставшееся время просидел на скамейке мрачнее тучи). Вместо них появились Тангай Ндомбеле и Эрик Ламела. Аргентинец занял позицию на левом фланге полузащиты, а Стивен Бергвейн поднялся на одну линию с Моурой. Игра изменилась почти диаметрально. «Шпоры» взвинтили скорости и завладели мячом. Отличный шанс сравнять счет имел Ло Чельсо, но мяч после его отличного удара с им же заработанного штрафного угодил в штангу. Петер Гулачи мяча коснулся, но совсем незначительно.

Нагельсманн ответил тремя заменами, нацеленными на атаку. На поле вышли Юссуф Поульсен и Эмиль Форсберг. Выход из обороны «Лейпцига» стал еще более вертикальным. Не сказать, что ход сработал. Гости втянули «Тоттенхэм» в бесконечную череду единоборств и отодвинули мяч от штрафной. Шансы уйти от поражения у англичан все же были (Моура с линии вратарской головой пробил над перекладиной), но не сказать, что они наиграли в итоге на ничью. Вторая серия этой яростной драки состоится 10 марта.

«Тоттенхэм» – «Лейпциг» – 0:1 (0:0)

Голы: Вернер, 58 – с пенальти – 0:1.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Фернандеш (Ндомбеле, 64), Ло Чельсо, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64), Моура.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Ампаду, Хальстенберг, Мукиэле, Лаймер (Форсберг, 83), Забитцер, Анхелиньо, Нкунку (Айдара, 74), Вернер, Шик (Поульсен, 77).

Предупреждения: Ло Чельсо, 10. Забитцер, 12. Вернер, 33. Дэвис, 56. Нкунку, 72.

Судья: Чакыр (Турция).

Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Фигурист Самарин выиграл турнир в Таллине Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания
Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе». в том числе Миранчук Бывший главный тренер «Спартака» и «Енисея» высказался о зимних переменах в премьер-лиге, весенних перспективах Доменико Тедеско, аренде Федора Смолова в «Сельту» и ситуации с Александром Кокориным. 19.02.2020 22:44 Футбол Григорьевская Юлия
Проигрывающий состав – не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется женской индивидуальной гонкой 18.02.2020 08:00 Биатлон Тигай Лев
«Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья
Еще по теме:
Глава АСА: Не думаю, что Емельяненко захочет просто так отдать свой Mercedes Отсидевший боец ММА Новоселов рассказал, как Федор Емельяненко поехал вместо него на ЧМ по самбо Хавьер Мендес: Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Анисимов принес «Оттаве» победу в овертайме. Коршков отличился в первом же матче в НХЛ (видео) Девять матчей насчитывал очередной игровой день НХЛ. 17.02.2020 08:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Казань – первая звезда Востока. «Ак Барс» досрочно первенствовал в Восточной конференции Самые яркие эпизоды игрового дня – в обзоре от «Советского спорта». 18.02.2020 22:09 Хоккей Домрачев Владислав
Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:08 Хоккей Трофименко Кирилл
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
01:34 Футбол Льорис назван лучшим игроком матча «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»
01:02 Футбол «Лейпциг» одолел «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
00:58 Футбол «Валенсия» крупно проиграла «Аталанте», Черышев забил гол
00:36 Футбол «Манчестер Сити» добыл победу в матче с «Вест Хэмом»
00:26 Футбол ЦСКА обыграл «Картахену» на сборе в Испании
23:54 Футбол Дмитрий Аленичев: Соболеву еще рано переходить в «Спартак»
23:30 Теннис Павлюченкова вылетела с турнира в Дубае
23:17 Биатлон Йоханнес Бе: Счастлив выиграть серебряную медаль на чемпионате мира
22:53 Футбол Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку
22:47 Бокс Асламбек Идигов: Фьюри победит, если будет слушаться тренера
22:39 Футбол Официально: Кардозу перешел в «Тамбов»
22:27 Хоккей «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо»
22:25 Футбол Аленичев – о трансфере Смолова в «Сельту»: До человека дошло, что футбол важнее денег
22:08 Волейбол «Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Факел» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов ЕКВ
21:51 Бокс Тайсон Фьюри: Вырву сердце Уайлдера и заставлю съесть
21:46 Биатлон Дмитрий Васильев: Критика Логинова – попытка безнаказанно вывести соперника из строя
21:30 Волейбол «Зенит-Казань» обыграл турецкий «Халкбанк» и занял второе место в своей группе в Лиге чемпионов
21:27 Теннис Халеп поспорит с Соболенко за полуфинал турнира в Дубае
21:14 Футбол «Барселона» надеется купить Лаутаро Мартинеса в рассрочку
21:13 Футбол Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд может пропустить чемпионат Европы
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика