Черышев оставил «летучим мышам» шансы (видео)

ДУЭЛЬ РОССИЯ – УКРАИНА С ПЕРВЫХ МИНУТ НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Наставник «Валенсии» Альберт Селадес накануне поединка с «Аталантой» высказал интересную мысль, припомнив некоторые детали выступления своих подопечных осенью на групповой стадии.

- Вообще-то мы не очень хорошо в нынешнем сезоне играем на выезде, но, если вы не забыли, в Лиге чемпионов мы обыграли и «Челси» в Лондоне, и «Аякс» в Амстердаме – многозначительно заявил Селадес. – Так почему бы нам не повторить то же самое в Италии?

Однако в случае с «Аталантой» примета изначально не могла сработать полноценно – потому что команда Джанпьеро Гасперини вынуждена проводить домашние матчи в плей-офф Лиги чемпионов не в родном Бергамо, а в Милане, на легендарном «Сан-Сиро». Газон на арене, кстати, в середине февраля оказался далеко не в идеальном состоянии, и даже говорилось, что работникам стадиона пришлось героическими усилиями приводить поле в порядок едва ли не всю ночь напролет накануне игры.

В России поединок «Аталанты» с «Валенсией» многих интересовал с точки зрения участия в нем россиянина Дениса Черышева, а если копнуть чуть в сторону политики, то и в плане противостояния хавбека российской сборной и полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Однако ни тот, ни другой в стартовый состав не попали, и из близко знакомых российским болельщикам футболистов на поле с первых минут оказался лишь Марио Пашалич.

Бывший атакующий хавбек «Спартака», кстати, стал центральной фигурой в первом голевом эпизоде в этом матче. Уже на восьмой минуте хорвата вывели прямо по центру к воротам гостей, но Пашалич с левой пробил слишком бесхитростно, позволив Хауме Доменеку совершить сэйв с приставкой супер: голкипер вытащил мяч из правого от себя верхнего угла.

ПОТЕРЯ ГАРАЯ ОКАЗАЛАСЬ ФАТАЛЬНОЙ

Стоит отметить, что составы обеих команд оказались далеко не оптимальными – и не только ввиду отсутствия Черышева и Малиновского. У «Аталанты», например, на скамейке запасных остались ударные форварды Дуван Сапата и Луис Муриэль. А прямо перед началом встречи Гасперини пришлось в срочном порядке заменять одного из тройки своих защитников – албанца Берата Джимсити – на Маттиа Кальдару.

У «летучих мышей» только по ходу встречи мог появиться на поле форвард Кевин Гамейро, тогда как бывший центральный защитник «Зенита» Эсекьель Гарай выбыл из строя из-за травмы, а Паулиста не мог сыграть против «Аталанты» из-за дисквалификации.

Проблемы гостей в центре обороны, явственно обозначившиеся в эпизоде с Пашаличем, и в дальнейшем регулярно напоминали о себе. Пара защитников Муктар Диакаби – Эльяким Мангаля с быстрыми атаками хозяев то и дело не справлялась, и по истечении четверти часа бергамаски открыли счет. Алехандро Гомес, регулярно переигрывавший соперников на своем левом фланге, сделал нацеленную передачу на линию вратарской, где Ханс Хатебур опередил Хосе Луиса Гайю (обратите внимание: левого, а не кого-то из центральных защитников!) и протолкнул мяч в ворота мимо Доменека.

Перед матчем Селадес упоминал и о том, что «Аталанта» любит много времени проводить в атаке, и этот факт дает его подопечным шанс на контригру. И действительно, в середине тайма «летучим мышам» удалось отодвинуть мяч от своих ворот и даже создать пару голевых моментов. Сперва Ферран Торрес после быстрого розыгрыша штрафного ворвался справа в штрафную хозяев и от души зарядил в ближнюю штангу. А спустя пять минут Гонсало Гедеш вскрыл уже противоположный фланг обороны соперника, но его сильный удар-прострел и сам по себе получился неточным, и лишил возможности Мангаля замкнуть дальнюю штангу.

РАСПЛАТА ЗА ДВА РАЗБАЗАРЕННЫХ МОМЕНТА

Однако в концовке первой половины «Аталанта» вернула себе игровое преимущество и вслед за острым моментом (неутомимый Гомес убежал от защитников и пробил выше цели) забила второй мяч. Результативную передачу записал на свой счет Пашалич, но основную работу выполнил Йосип Иличич: словенец поставил спину – и пятую точку – Карлосу Солеру и с линии штрафной неотразимо пробил из-под ноги Мангаля в ту же девятку, в которую не забил в дебюте встречи Пашалич.

В перерыве от Селадеса явно требовались какие-то действия по реанимации команды, а мелькание в телевизионном кадре Черышева при выходе команд из раздевалок намекало на возможность оживить игру за счет замен. Однако на вторую половину обе команды вышли в тех же составах, что и на первую.

Дальнейшие события на поле подтвердили: можно не уступать сопернику по голевым моментам, но если в обороне у тебя пожар, то на приличный результат рассчитывать не приходится. Дважды за десяток минут футболисты в оранжевых трусах могли распечатать ворота хозяев, однако Солер в касание пробил мимо после паса от правой бровки, а Макси Гомес и вовсе умудрился отправить мяч в руки Пьерлуиджи Голлини, находясь в семи метрах от ворот без намека на противодействие.

И за каждый из этих бездарно запоротых моментов последовала расплата. Ремо Фройлер уложил третий мяч в ворота гостей эффектным дальним ударом, а Хатебур оформил дубль, совершив впечатляющий рывок со своей половины поля и получив пас на ход от Пашалича.

РОССИЯНИН ПРЕДОТВРАТИЛ САМОУБИЙСТВО «ВАЛЕНСИИ»

Это был уже форменный разгром «Валенсии», и только после того, как счет стал катастрофическим, Селадес решился выпустить Черышева. И россиянин забил в первую же минуту пребывания на поле! Правда, ему немного повезло: мяч у чужой штрафной пришел к Денису после неточного паса игрока хозяев. Но дальше хавбек российской сборной все сделал мастерски: на скорости сместился влево и точно низом пробил в противоход Голлини.

Этот гол мгновенно взбодрил «летучих мышей», которые провели еще несколько острых атак и могли сделать счет еще более оптимистичным для себя, если бы забили второй мяч. В бой был брошен и Гамейро, заменивший «плохого» Гомеса – если сравнивать валенсийского уругвайца с проведшим блестящий матч капитаном хозяев Алехандро Гомесом. Вместо последнего, кстати, в самой концовке на поле вышел Малиновский, так что на протяжении десяти с небольшим минут украинец и россиянин все-таки поиграли друг против друга.

Но в итоге можно констатировать, что при всех кадровых проблемах Селадес тактически проиграл своему коллеге Гасперини. Знать о скоростных атаках «Аталанты» и фактически ничего не предпринять для их нейтрализации – это было настоящим самоубийством для нынешней «Валенсии». Безусловно, гол Черышева оставляет шансы испанцам на продолжение борьбы, но если они и на своем поле будут давать столько простора группе атаки бергамасков, еще одного разгромного поражения им не избежать.

Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала. Первый матч

«Аталанта» (Бергамо, Италия) – «Валенсия» (Испания) – 4:1 (2:0)

Голы: Хатебур (А.Гомес), 16 – 1:0. Иличич (Пашалич), 42 – 2:0. Фройлер, 57 – 3:0. Хатебур (Пашалич), 62 – 4:0. Черышев, 66 – 4:1

«Аталанта»: Голлини – Толои, Кальдара (Сапата, 75), Паломино – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Пашалич (Тамезе, 90+2) – Иличич, А.Гомес (к) (Малиновский, 81)

«Валенсия»: Доменек – Васс, Диакаби, Мангаля, Гайя – Ф.Торрес, Парехо (к), Кондогбия, Солер – Гедеш (Черышев, 65), М.Гомес (Гамейро, 73)

Предупреждения: Хатебур, 79

Судья: Майкл Оливер (Англия)

19 февраля. Милан. Стадион «Сан-Сиро»