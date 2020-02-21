Фернандо Морьентес: Смолов? Сложно представить, что кто-то сравниться с Мостовым

Бывший форвард «Реала» Фернандо Морьентес, который приехал в Москву, чтобы принять участие в турнире «Кубок легенд», высказался о переходе Федора Смолова в «Сельту» и сравнил Дениса Черышева с Александром Головиным.

– Как вам гол Федора Смолова в ворота «Реала»?

– Безусловно, Смолов является очень важным футболистом для «Сельты». Но ему нужно привыкнуть к игре, стране, чемпионату Испании, нужно ассимилироваться в нем. Если ему удастся это сделать, то и прогресс, конечно, пойдет. Считаю, что Смолов один из лучших нападающих России.

– После его гола твиттер Ла лиги сравнил Смолова с царем. А вы можете сравнить Федора с Александром Мостовым, которого тоже в Испании прозвали царем?

– Мостовой внес огромный вклад в испанский футбол. Но чтобы достичь уровня Мостового, нужно много лет тренироваться и держать хорошую форму. Но даже с учетом этого сложно вообразить, что кто-то сможет с ним сравниться и достичь такого же высокого уровня. Федору Смолову придется сильно постараться и забить много мячей. Но я могу сказать, что болельщики «Сельты» очень рады приезду Смолова.

– Как вы оцените игру Дениса Черышева, который забил гол «Аталанте»?

– Для «Валенсии» Черышев – важный футболист. Я тоже в восторге от его игры. Знаю, что у него были травмы, и ему нужно было восстановиться от них. Но в последнем матче он был прекрасен. Все от него в восторге.

– Александр Головин уже второй сезон проводит в «Монако». Как оцениваете его прогресс?

– Это отличный футболист. Могу сказать, что и второй сезон, как правило, получается лучше, чем первый.

– Как думаете, кто может раньше стать топовым европейским футболистом: Черышев или Головин?

– Лично мне больше нравится Денис и стиль его игры. Если мы говорим про нападающих, то он один из лучших.