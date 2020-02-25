Впереди – годы без спорта.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил сегодня, что чемпионат Европы могут перенести из-за коронавируса. Пока нет данных о том, перенести географически или перенести по времени. Учитывая, что нынешний розыгрыш Евро задумывался в своей время УЕФА как фестиваль для всей Европы, то скорее всего речь идет не о географии. Да и о каком переносе, к примеру, в Россию может идти речь, если список «заболевших» стран пополняется чуть ли не ежедневно, а это означает, что к июню полыхать эта новая зараза будет по всей планете абсолютно? Если у нас нет официально заболевших, то я это отнесу скорее не к прогрессу отечественного здравоохранения, а к неспособности провести корректную диагностику. Нет здоровых – есть недовыявленные.

Я еще готов понять разговоры о том, что Олимпиада пройдет в свои сроки и в запланированном месте – ясно, что можно каким-то образовать организовать 14-дневный карантин для прибывающих. А не нравится – не приезжай. Но это невозможно сделать в рамках перемещений на Евро – у меня сейчас билеты в Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Глазго, Баку и много раз в Питер. В каждой точке я день-два, а дальше – новый самолет и новый маршрут. И так (или почти так) будет у каждого журналиста, спортсмена, комментатора, болельщика. А кто не поедет сам, примет в своей стране сотни тысяч гостей.

И при всем при том Ричард Паунд во вторник сказал, что МОК будет обсуждать целесообразность переноса Олимпиады в Токио. При том, что неделей-двумя ранее руководство Олимпийского комитета жестко стояло на том, что необходимости в том, чтобы даже поднимать этот вопрос, нет никакой.

Если уж про Олимпиаду, возможно, поменяют решение, то переносить Евро сам бог велел.

Да, это настоящая катастрофа. Но отменялись же Игры и чемпионаты мира из-за войн. А эпидемия косит ничуть не меньше, чем военная угроза – уже тысячи погибших по всему миру.

Нам надо потихонечку привыкать, что теперь мы начинаем жить в иной реальности. Со старыми привычками придется расстаться. Какие новые сформируются – пока даже сложно предположить. Но путешествия и «места массового скопления горожан» точно уйдут в прошлое. Надеюсь, не навсегда. Но если верить специалистам, до двух третей населения планеты столкнется с вирусом, который так не похож на все остальные, известные нам доселе. И если даже вы переболели, то не факт, что вас миновала чаша сия – в Китае умирают в том числе те, кто болеет «по второму кругу». С учетом того, что человек становится разносчиком вируса в последние два дня инкубационного периода, вся система традиционных профилактических мероприятий оказывается неэффективной. А если верить заявлениям ученых, что действенное противоядие появится примерно в срок от полугода до полутора лет… Ну, в таком случае я бы смирился с тем, что чемпионат Европы будет перенесен пока что в никуда. И уж точно на неопределенное время.

Впереди – годы без спорта.