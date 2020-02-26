Адиль Рами: Главное при выборе квартиры в Сочи – быстрый вай-фай - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 февраля 2020 22:00ФутболГригорьевская Юлия

Адиль Рами: Главное при выборе квартиры в Сочи – быстрый вай-фай

Один из самых неожиданных новичков РПЛ-2019/20, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, который недавно перешел в «Сочи», поделился впечатлениями от первых дней пребывания в России.

«ПОСЛЕ ТУРЦИИ ПРОБКАМИ МЕНЯ НЕ УДИВИШЬ»

– Еще неделю назад вы были игроком «Фенербахче», а теперь тренируетесь с командой, о которой до этого ничего не слышали. Многим ваш поступок кажется полным безумием!
– Да нет, все нормально (смеется). Для меня на первом месте всегда стоял футбол. Это дело моей жизни. И я никогда не боялся новых вызовов. В «Сочи» я смогу играть в футбол. Поэтому я здесь.

– А почему не сложилось с «Фенербахче»?
– Бывает, приходится искать новую команду. Чтобы играть в футбол, а не сидеть на скамейке. Вариант с «Сочи» меня полностью устроил. Здесь есть талантливая молодежь, есть опытные футболисты. Отличная комбинация. Это хороший поворот судьбы.

Уже успел познакомиться с новыми партнерами, переговорить с главным тренером. Настрой команды понравился. Рад стать частью такого коллектива. Но пока у меня была всего пара тренировок. Не могу сказать, что полностью освоился.

– И погода наверняка не обрадовала…
– Да, в первые дни было дождливо, но сейчас уже вышло солнце. Знаю, что Сочи – юг России, здесь обычно тепло, море недалеко. Надеюсь, в четверг выбраться в город, посмотреть главные достопримечательности.

– Где будете жить – в горах или у моря?
– Пока не знаю. Как я понял, от того места, где мы тренируемся, до города 30-40 минут на машине. Но это не проблема. В Стамбуле я привык к пробкам, там порой приходилось проводить в машине больше времени. Если выбирать, предпочел бы жить в городской черте, а не в горах. Впрочем, это не принципиально. Главное для меня – чтобы в доме был высокоскоростной вай-фай. Люблю в свободное время поиграть онлайн с друзьями.

«РЯДОМ СО МНОЙ СТОЯЛ ПУТИН. ЭТО БЫЛО ПОТРЯСАЮЩЕ»

EN_01330015_3162

– Что знаете об РПЛ?
– Почти ничего. Не смотрел ни одного матча. Но я в принципе почти не смотрю футбол по ТВ. Предпочитаю в него играть. А свободное время посвящаю общению с родными и близкими. Глупо тратить его на трансляции.

– Неужели и за Лигой чемпионов не следите?
– По ТВ – нет. Могу посмотреть большие матчи чемпионата мира, игры «Марселя» с «ПСЖ». Ну, если друзья предложат составить им компанию у телевизора, конечно, не откажусь. Еще, конечно, смотрю футбол, когда надо изучать игру ближайшего соперника.

– Вроде бы, выступая за «Марсель», вы общались с местной армянской диаспорой. Знаете, что в Сочи тоже много армян?
– Теперь знаю. И это хорошо! Я вообще за любое общение. Армяне – очень доброжелательный народ, легко идут на контакт. Буду рад завести в Сочи новые знакомства. И в какой-нибудь армянский ресторан обязательно загляну. Впрочем, я люблю разные кухни. Уже видел неподалеку испанский ресторан. То, что надо!

– Чем, помимо завоеванного золота, запомнился чемпионат мира в России?
– Это был классный праздник для болельщиков. Чего стоят перуанцы. Ребята умели пошуметь! Жаль, тогда не получилась подольше побыть в Москве, посмотреть вашу столицу. Пять матчей мы провели в других городах, а после финала времени уже не было. Зато какая была церемония награждения! Не многим доводилось увидеть вблизи президентов Франции, Хорватии, России. Рядом со мной стоял Владимир Путин! Это был потрясающий момент.

– Что сказал вам Эммануэль Макрон?
– Отдельно наш президент тогда ни с кем не общался. Но, может, такой разговор еще впереди (смеется)?

06-4k-eastnews-Rami

«НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЛ В ДЕРБИ»

– В Сочи сборная Франции во время ЧМ-2018 так и не заглянула, зато посетила Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург… Какой из этих российских городов запомнился больше всего?
– Да говорю же: мы ничего, по сути, не видели. Тренировки, перелеты, гостиницы. Могу только сказать, что инфраструктура везде была на высшем уровне. Стадионы – классные.

– До РПЛ вы поиграли в четырех чемпионатах – французском, испанском, итальянском, турецком. А где чувствовали себя наиболее комфортно?
– Мой любимый город – Севилья. В Милане тоже было неплохо, но там погода похуже. Если же говорить исключительно о футболе, то почти в каждой команде у меня были отличные отношения с партнерами и болельщиками.

– Часто участвовали в дерби?
– Приходилось. И, кстати, ни разу в них не проигрывал. Самое жаркое дерби в моей карьере – «Севилья» против «Бетиса». За «Милан» против «Интера» тоже играл. И за «Валенсию» против «Вильярреала». В Турции у «Фенербахче» сразу два дерби – «Галатасараем» и «Бешикташем». Стоило мне уехать, как «Фенер» уступил «Галатасараю» 1:3… А вот в «Марселе» дерби не было. Было французское класико против «ПСЖ». Но это все-таки немного другое.

– 15 марта «Сочи» предстоит матч против «Краснодара». Это тоже своего рода региональное дерби…
– Значит, будет большая игра. Трибуны заполнятся. А я очень люблю играть при большой аудитории.

«НАДО ЗАЕХАТЬ В СТАМБУЛ ЗА ПАСПОРТОМ»

– За «Фенербахче» до вас выступал Матье Вальбуэна, который провел один сезон в московском «Динамо». Успели расспросить своего соотечественника о России перед подписанием контракта с «Сочи»?
– Нет, конечно. Все произошло стремительно. Только сестра знала, что отправляюсь в Сочи. Из Стамбула взял только паспорт и сумку с парой футболок. Надо будет съездить забрать остальные вещи.

– Но когда все узнали о переходе, что вам говорили?
– Семья и друзья поддержали мой выбор. Они знают то, о чем я вам уже сказал, – на первом месте для меня футбол. И в «Сочи» я смогу в него играть. Это главное.

– Как думаете, почему в РПЛ так мало суперзвезд?
– Ну, я – точно не суперзвезда. (Смеется.) А об уровне игроков в РПЛ пока не могу ничего сказать. Я же, повторюсь, не видел матчей.

– Кроме вас в премьер-лиге есть еще два чемпиона мира – немцы Андре Шюррле и Бенедикт Хеведес.
– Ого, уже неплохо! Но друзья меня сейчас расспрашивают не об игроках, а о Сочи. Пока информации немного.

– Но знаете, что здесь проходила зимняя Олимпиада-2014?
– Это да. У многих Сочи ассоциируется исключительно с Олимпиадой.

«ПЛАНИРУЮ ИГРАТЬ ДО 38 – 40 ЛЕТ»

– Ваш контракт действует до лета. Допускаете, что останетесь в «Сочи» на следующий сезон?
– Посмотрим. Эти три месяца многое решат. Но я вижу перспективы у этого клуба. «Сочи» – по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы.

– Но сейчас «Сочи» занимает в РПЛ последнее место…
– Знаю. Но я первым делом посмотрел календарь. Увидел, что большинство матчей мы проведем дома. Плюс у нас есть игра в запасе. В общем, шансы сохранить прописку в высшем дивизионе хорошие. И я приложу для этого все усилия.

– Вам 34 года. Когда планируете завершить карьеру?
– У меня хороший организм, здоровое сердце, травмы, к счастью, обходили стороной. И не забывайте: на профессиональном уровне я начал выступать только с 20 лет. До этого работал. Так что еще не наигрался и планирую выступать до 38 – 40 лет.

Благодарим пресс-атташе «Сочи» Александра Груднева за помощь в организации интервью.

Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Россия может спасти Евро-2020 от обвала Эпидемия смертельно опасной ОРВИ стремительно захватывает планету. Коронавирус поставил под угрозу проведение чемпионата Европы, четыре матча которого должен принять Санкт-Петербург. 25.02.2020 18:45 Футбол Мощенко Захар
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым. 22.02.2020 04:00 Бокс Усачев Владислав
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
«Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
22:12 Футбол Адиль Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»
22:01 Футбол Адиль Рами: Ничего не знаю о чемпионате России
22:01 Футбол «Реал» – «Манчестер Сити». Стартовые составы
21:54 Футбол «Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, дважды обыграв «Брагу»
21:32 Хоккей Бучневич впервые после аварии провел тренировку с «Рейнджерс» (видео)
21:23 Хоккей Лавиолетт возглавил сборную США на время ЧМ-2020
21:16 Футбол «Факел» обыграл ростовский СКА и занял девятое место на Кубке ФНЛ
21:09 Теннис Джокович призвал зрителей на стадионе в Дубае аплодировать в честь Шараповой (видео)
20:46 ММА Махачев – о следующем сопернике: Не сказать, что доволен, но это тоже неплохо
20:42 Формула-1 Кубица оказался быстрее всех в четвертый день тестов, Квят показал четвертый результат
20:28 Футбол Ляказетт – об уходе из «Арсенала»: Ничего не слышал об этом
20:27 Футбол Сборная Белоруссии выиграла товарищеский матч у команды Болгарии
20:14 Баскетбол УГМК завершил групповой турнир Евролиги, разгромив турецкую «Чукурову» с разницей в 75 очков
20:14 Футбол Сульшер: «МЮ» должен вернуться в ЛЧ, в том числе и по финансовым причинам
19:47 Футбол Левандовски пропустит один месяц, травмировав колено в матче против «Челси»
19:35 Хоккей Капитан и лучший бомбардир «Витязя» Семин выбыл из-за травмы до конца сезона
19:23 Теннис Джокович обыграл Кольшрайбера и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Дубае
19:05 Футбол Президент «Баварии» подарил тренеру Флику ручку на день рождения с намеком о продлении контракта
18:45 Биатлон Павлова выиграла суперспринт на чемпионате Европы
18:34 Футбол «Енисей» проиграл молодежному составу «Крыльев Советов» и занял 12-е место на Кубке ФНЛ
Нидерланды засекретят 13 свидетелей по делу о крушении малазийского Боинга
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Региональную тюменскую газету возглавил человек из медиабизнеса
Нижегородским депутатам поручили отклонить инициативы Сабашникова и Лазарева
О свободных местах на парковках Белгорода расскажет приложение для смартфона
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика