Адиль Рами: Главное при выборе квартиры в Сочи – быстрый вай-фай

«ПОСЛЕ ТУРЦИИ ПРОБКАМИ МЕНЯ НЕ УДИВИШЬ»

– Еще неделю назад вы были игроком «Фенербахче», а теперь тренируетесь с командой, о которой до этого ничего не слышали. Многим ваш поступок кажется полным безумием!

– Да нет, все нормально (смеется). Для меня на первом месте всегда стоял футбол. Это дело моей жизни. И я никогда не боялся новых вызовов. В «Сочи» я смогу играть в футбол. Поэтому я здесь.

– А почему не сложилось с «Фенербахче»?

– Бывает, приходится искать новую команду. Чтобы играть в футбол, а не сидеть на скамейке. Вариант с «Сочи» меня полностью устроил. Здесь есть талантливая молодежь, есть опытные футболисты. Отличная комбинация. Это хороший поворот судьбы.

Уже успел познакомиться с новыми партнерами, переговорить с главным тренером. Настрой команды понравился. Рад стать частью такого коллектива. Но пока у меня была всего пара тренировок. Не могу сказать, что полностью освоился.

– И погода наверняка не обрадовала…

– Да, в первые дни было дождливо, но сейчас уже вышло солнце. Знаю, что Сочи – юг России, здесь обычно тепло, море недалеко. Надеюсь, в четверг выбраться в город, посмотреть главные достопримечательности.

– Где будете жить – в горах или у моря?

– Пока не знаю. Как я понял, от того места, где мы тренируемся, до города 30-40 минут на машине. Но это не проблема. В Стамбуле я привык к пробкам, там порой приходилось проводить в машине больше времени. Если выбирать, предпочел бы жить в городской черте, а не в горах. Впрочем, это не принципиально. Главное для меня – чтобы в доме был высокоскоростной вай-фай. Люблю в свободное время поиграть онлайн с друзьями.

«РЯДОМ СО МНОЙ СТОЯЛ ПУТИН. ЭТО БЫЛО ПОТРЯСАЮЩЕ»

– Что знаете об РПЛ?

– Почти ничего. Не смотрел ни одного матча. Но я в принципе почти не смотрю футбол по ТВ. Предпочитаю в него играть. А свободное время посвящаю общению с родными и близкими. Глупо тратить его на трансляции.

– Неужели и за Лигой чемпионов не следите?

– По ТВ – нет. Могу посмотреть большие матчи чемпионата мира, игры «Марселя» с «ПСЖ». Ну, если друзья предложат составить им компанию у телевизора, конечно, не откажусь. Еще, конечно, смотрю футбол, когда надо изучать игру ближайшего соперника.

– Вроде бы, выступая за «Марсель», вы общались с местной армянской диаспорой. Знаете, что в Сочи тоже много армян?

– Теперь знаю. И это хорошо! Я вообще за любое общение. Армяне – очень доброжелательный народ, легко идут на контакт. Буду рад завести в Сочи новые знакомства. И в какой-нибудь армянский ресторан обязательно загляну. Впрочем, я люблю разные кухни. Уже видел неподалеку испанский ресторан. То, что надо!

– Чем, помимо завоеванного золота, запомнился чемпионат мира в России?

– Это был классный праздник для болельщиков. Чего стоят перуанцы. Ребята умели пошуметь! Жаль, тогда не получилась подольше побыть в Москве, посмотреть вашу столицу. Пять матчей мы провели в других городах, а после финала времени уже не было. Зато какая была церемония награждения! Не многим доводилось увидеть вблизи президентов Франции, Хорватии, России. Рядом со мной стоял Владимир Путин! Это был потрясающий момент.

– Что сказал вам Эммануэль Макрон?

– Отдельно наш президент тогда ни с кем не общался. Но, может, такой разговор еще впереди (смеется)?

«НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЛ В ДЕРБИ»

– В Сочи сборная Франции во время ЧМ-2018 так и не заглянула, зато посетила Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург… Какой из этих российских городов запомнился больше всего?

– Да говорю же: мы ничего, по сути, не видели. Тренировки, перелеты, гостиницы. Могу только сказать, что инфраструктура везде была на высшем уровне. Стадионы – классные.

– До РПЛ вы поиграли в четырех чемпионатах – французском, испанском, итальянском, турецком. А где чувствовали себя наиболее комфортно?

– Мой любимый город – Севилья. В Милане тоже было неплохо, но там погода похуже. Если же говорить исключительно о футболе, то почти в каждой команде у меня были отличные отношения с партнерами и болельщиками.

– Часто участвовали в дерби?

– Приходилось. И, кстати, ни разу в них не проигрывал. Самое жаркое дерби в моей карьере – «Севилья» против «Бетиса». За «Милан» против «Интера» тоже играл. И за «Валенсию» против «Вильярреала». В Турции у «Фенербахче» сразу два дерби – «Галатасараем» и «Бешикташем». Стоило мне уехать, как «Фенер» уступил «Галатасараю» 1:3… А вот в «Марселе» дерби не было. Было французское класико против «ПСЖ». Но это все-таки немного другое.

– 15 марта «Сочи» предстоит матч против «Краснодара». Это тоже своего рода региональное дерби…

– Значит, будет большая игра. Трибуны заполнятся. А я очень люблю играть при большой аудитории.

«НАДО ЗАЕХАТЬ В СТАМБУЛ ЗА ПАСПОРТОМ»

– За «Фенербахче» до вас выступал Матье Вальбуэна, который провел один сезон в московском «Динамо». Успели расспросить своего соотечественника о России перед подписанием контракта с «Сочи»?

– Нет, конечно. Все произошло стремительно. Только сестра знала, что отправляюсь в Сочи. Из Стамбула взял только паспорт и сумку с парой футболок. Надо будет съездить забрать остальные вещи.

– Но когда все узнали о переходе, что вам говорили?

– Семья и друзья поддержали мой выбор. Они знают то, о чем я вам уже сказал, – на первом месте для меня футбол. И в «Сочи» я смогу в него играть. Это главное.

– Как думаете, почему в РПЛ так мало суперзвезд?

– Ну, я – точно не суперзвезда. (Смеется.) А об уровне игроков в РПЛ пока не могу ничего сказать. Я же, повторюсь, не видел матчей.

– Кроме вас в премьер-лиге есть еще два чемпиона мира – немцы Андре Шюррле и Бенедикт Хеведес.

– Ого, уже неплохо! Но друзья меня сейчас расспрашивают не об игроках, а о Сочи. Пока информации немного.

– Но знаете, что здесь проходила зимняя Олимпиада-2014?

– Это да. У многих Сочи ассоциируется исключительно с Олимпиадой.

«ПЛАНИРУЮ ИГРАТЬ ДО 38 – 40 ЛЕТ»

– Ваш контракт действует до лета. Допускаете, что останетесь в «Сочи» на следующий сезон?

– Посмотрим. Эти три месяца многое решат. Но я вижу перспективы у этого клуба. «Сочи» – по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы.

– Но сейчас «Сочи» занимает в РПЛ последнее место…

– Знаю. Но я первым делом посмотрел календарь. Увидел, что большинство матчей мы проведем дома. Плюс у нас есть игра в запасе. В общем, шансы сохранить прописку в высшем дивизионе хорошие. И я приложу для этого все усилия.

– Вам 34 года. Когда планируете завершить карьеру?

– У меня хороший организм, здоровое сердце, травмы, к счастью, обходили стороной. И не забывайте: на профессиональном уровне я начал выступать только с 20 лет. До этого работал. Так что еще не наигрался и планирую выступать до 38 – 40 лет.

Благодарим пресс-атташе «Сочи» Александра Груднева за помощь в организации интервью.