Без Месси и Роналду. Символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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27 февраля 2020 09:30ФутболВелиев Эмиль

Без Месси и Роналду. Символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

«Советский спорт» о главных героях первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вернувшись Лига чемпионов сразу подарила несколько неожиданных результатов. По итогам первых матчей 1/8 финала «Советский спорт» составил символическую сборную из игроков, которые сверкали на этой стадии ярче остальных.

Вратарь. Петер Гулачи (РБ Лейпциг)

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Место в воротах в нашем составе занимает венгерский вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи. Немцы добились победы на очень непростом выезде в северном Лондоне, и заслуга стража ворот в этом очень существенная. Сложность для Гулачи была еще и в том, что хозяева не доминировали весь матч, а создавали моменты стихийно, поэтому вратарю нужно было держать себя в тонусе и быть готовым в любой момент вступить в игру. Он сделал 6 сейвов, а в концовке потащил непростой удар Джованни Ло Чельсо со штрафного и оставил свои ворота на замке, не позволив «Тоттенхэму» впервые в этом сезоне Лиги Чемпионов забить дома.

Центральные защитники. Фелипе (Атлетико)/Итан Ампаду (РБ Лейпциг)

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Фелипе, только летом пришедший в команду из «Порту», в отсутствии Хосе Хименеса стал оплотом знаменитой обороны матрасников. В течение всего матча защитник действовал безошибочно, вовремя встречая скоростные атаки «Ливерпуля» и заставляя соперника либо отдавать передачи на фланг, где разбирались другие, либо бить издалека, а на опасный удар Мохаммеда Салаха в створ он не только среагировал, но и успел выпрыгнуть и отбить головой. В общем, отоборонялся бразилец на «пятерку».

Ампаду так же, как и весь «Лейпциг» качественно выполнил свою задачу в общем механизме. Молодой валлиец практически не ошибался, не терял позицию и четко держал зону, чем особенно грешат молодые игроки его амплуа. Один из немногих по-настоящему опасных моментов мог состояться у «Тоттенхэма» в начале второго тайма, но после передачи Сержа Орье в штрафную, Ампаду опередил Лукаса Моуру, не дав бразильцу расстрелять Гулачи с близкого расстояния.

Правый защитник. Нельсон Семеду (Барселона)

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Португальцу досталась нелегкая доля. Самые главные атакующие силы «Наполи» - Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье тяготеют именно к его флангу, поэтому бегать Семеду пришлось много. Его можно обвинить в голе хозяев, но там сыграл фактор внезапной ошибки Хуниора Фирпо, вследствие чего латераль, на правах самого ближнего игрока к эпизоду, побежал в центр перекрывать поперечную передачу, поэтому его зона оказалась пустой, откуда Мертенс и пробил без сопротивления. После пропущенного гола Семеду ошибок в обороне не допускал, зато, как и любой игрок «Барсы», много подключался в атаку, старался найти свободную зону в обороне соперника, что в итоге ему и удалось. На 56 минуте быстроногий защитник прошел оборону неаполитанцев как нож сквозь масло, получил проникающий пас и выкатил Антуану Гризманну на пустые ворота, поспособствовав добытой на «Сан-Паоло» ничье.

Левый защитник. Альфонсо Дэвис (Бавария)

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Одно из главных открытий этого сезона. Молодой канадец приехал в Баварию еще год назад, но в прошлом сезоне в основном набирался опыта в дублирующем составе, редко выходя на замену в Бундеслиге. Новый тренер немецкой машины по забиванию голов поверил в Дэвиса, все чаще доверяя ему место в основе, и игрок пока не подводит. 19-летний канадец весь матч терроризировал правый фланг обороны «Челси», постоянно играя в стенку с партнерами и получая мяч на открытом пространстве за спиной у немолодеющего Аспиликуэты и нестабильного Кристенсена. Венцом всех этих подключений стал голевой пас на гол Роберта Левандовски, подведший черту под шансами команды Абрамовича на проход дальше.

Полузащитники. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)/Марко Пашалич, Ханс Хатебур (оба Аталанта)

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За центр поля у нас отвечают Де Брюйне, Пашалич и Хатебур. Дуэт из «Аталанты» буквально по всем фронтам переиграл «Валенсию». Неудавшийся спартаковец Пашалич действовал под нападающим, постоянно раскручивая атаки на фланг, откуда быстрые полузащитники «бергамасков» врывались в штрафную и угрожали воротам соперника. Активность хорвата компилировалась в две голевые передачи. Его партнер по команде Хатебур сделал дубль в этом матче, поэтому его место в символической сборной тоже не обсуждается. Два мяча за игру даже для полузащитника – дело необычное, а голландец номинально и вовсе игрок обороны. Кевин Де Брюйне провел очередной потрясающий матч, еще раз подтвердив, что без него «Сити» играть очень непросто. Рыжий бельгиец являлся эпицентром всей опасности, которая исходила от атаки «горожан. Плеймейкер будто опережал в мышлении всех остальных на несколько секунд и либо сам разгонял быстрые атаки и отдавал проникающие передачи в штрафную, заставляя нервничать Рамоса и Варана, либо адресовал мяч на фланг, где свои любимые фокусы показывал уже Рияд Марез. Сначала главный герой матча собрал вокруг себя троих человек, развернулся и выдал идеальный голевой пас на Габриэля Жезуса, а потом еще и реализовал пенальти после фола на Рахиме Стерлинге.

Нападающие. Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба Бавария)

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С выбором нападающих в нашей схеме 4-3-3 проблем не было. Про молодого норвежца, только в этом сезоне ворвавшегося в европейский футбол, уже много было сказано, но лучше всех за него говорит результативность. Холланд снова подтвердил свой класс форварда с голевым чутьем хищника и оставил две пробоины в корабле под названием «ПСЖ», уже который год плывущем в финал Лиги Чемпионов. Сержу Гнабри английский футбол не очень подошел, зато в родной Германии молодой форвард стал забивать регулярно. Впрочем, задача у него не очень сложная: с количеством опасных моментов, которые «Бавария» создает, забивает будет, кажется, любой. В этот раз Гнабри еще раз напомнил «Челси», какого все-таки цвета Лондон, дважды завершив голами передачи Левандовски, и стал лучшим игроком матча. Сам поляк к двум передачам также добавил и забитый мяч, попутно создав еще пару-тройку голевых шансов для партнеров. Будь те немного точнее, лучший бомбардир Лиги Чемпионов вполне имел бы шанс на ассистентский хет-трик.

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