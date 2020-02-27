Хаверц потушил пламя «драконов». «Байер» прошел «Порту» в Лиге Европы - Советский спорт
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27 февраля 2020 22:54ФутболЗибрак Артем

Хаверц потушил пламя «драконов». «Байер» прошел «Порту» в Лиге Европы

Гол и две результативные передачи капитана леверкузенцев не оставил сопернику шансов.

«Байер» без Фолланда, «Порту» с Зе Луишем

По сравнению с матчем в Леверкузене, проигранном со счетом 1:2, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау должен был рисковать. В ответной игре вышел более агрессивный состав. В основу вместо правого защитника Вилсона Манафа вернулся Отавио. Он занял позицию на фланге, а чуть ниже опустился техничный и активно подключающийся в атаку Хесус Корона. Пару Мусса Марега в нападении составил Зе Луиш, вышедший в той игре на замену и сыгравший ключевую роль в том, что португальцам удалось отыграть один мяч. Схема осталась прежней 4-4-2.

Петер Бош тоже прибег к двум заменам, но обе оказались вынужденными. Лучший бомбардир команды Кевин Фолланд в первом матче получил травму и выбыл едва ли не до конца сезона, а Чарльз Арангис очень невовремя заболел и даже не прилетел в Порту. Вместо них на поле появились Жонатан Та и Мусса Диаби. Первый занял позицию в тройке центральных защитников, а француз играл на одной линии с Каем Хаверцем под единственным оставшимся в живых чистых форвардов «Байера» Лукасом Оларио. Если 4-1-4-1 в первом матче были вызваны желанием сделать задел перед ответной встречей, то теперь, в попытке удержать преимущество, Бош перевел команду на 3-4-2-1.

VAR встал на сторону Аларио

Португальцам было сложно проводить атаки через насыщенный соперником центр, поэтому они чаще пытались довести мяч в штрафную через фланги, где Отавио (он часто смещался в центр, оставляя зону партнеру) и Луиса Диаса активно поддерживали Корона и Алекс Теллес. Показательно, что крайние защитники были лидерами своей команды по количеству касаний. Получалось неплохо, но хозяевам отчаянно не хватало точности в передачах, тогда как у немцев мяч держался лучше.

Гости не торопили события, предпочитая комбинировать накоротке, и открыли счет, вспоров опорную зону соперника прямо по центру. Керем Демирбай взял игру на себя перед штрафной и сыграл на Хаверца, а тот нашел передачей на краю штрафной Аларио. Корона не успел вернуться на позицию и уже не мог помешать аргентинцу переиграть своего соотечественника Агустина Марчесина. Лайнсмен углядел в этом эпизоде офсайд, но бдительный VAR его поправил.

Ко всем бедам хозяев не прошло и получаса игры, как Диас в попытке ускориться надорвал мышцу и вынужден был уступить место на поле Сея Накадзиме. Без колумбийца мяч у «драконов» стал держаться еще хуже – слишком уж они грешили средними и длинными передачами и быстро теряли мяч. Вертикальные передачи на Зе Луиша не проходили, а забросы в штрафную просто не получались.

Лишь раз Отавио удалось выиграть верховое единоборство в нескольких метрах от ворот, но удар пришелся мимо. Это был единственный удар «Порту» за тайм, нанесенный аж на 40-й минуте. Португальцы не понимали что делать и в отчаянии грубо врезались в оппонентов, собрав за девять минут три желтые карточки.

Хаверц добил «драконов»

В перерыве оба тренера провели по замене. У гостей вместо правого латераля Ларса Бендера появился Митчелл-Элия Вайзер, а у хозяев Андреса Урибе сменил Пепе. Последнее изменение позволило португальцам перестроиться 3-4-2-1, отзеркаливая схему «Байера». Но ход не сработал.

Едва ли не в первой же атаке немцы в контратаке забили второй мяч. Аларио не успел протолкнуть мяч мимо Марчесина, но тот отскочил к Хаверцу, и капитан «фармацевтов» вывел на повторный завершающий удар Демирбая. Не пришедший в себя после столкновения с Аларио Марчесин не сумел спасти партнеров. Но куда более удивительно в этой атаке вели себя центральные полузащитники «драконов» Оливейра и Отавио (он занял позицию Урибе), трусцой возвращавшиеся к своим воротам.

Теперь «Порту» не хватало даже трех голов, чтобы выйти в следующий раунд. Они бросились вперед еще активнее, и разрывы между линиями обороны и полузащиты достигли совсем уж неприличных размеров. Как следствие, Хаверц и Диаби убежали вдвоем в контратаку и довели счет до крупного.

Остальное уже не имело большого значения. К 64-й минуте Консейсау израсходовал все замены, убрав с поля действовавшего невпопад Зе Луиша (только восемь его передач из 18 достигли адресата). Сразу после этого Марега отыграл-таки один мяч, замкнув подачу Отавио, но на большее хозяев, несмотря на благодушие «Байера», не хватило. Карточек арбитр Иштван Ковач показал больше, чем команды провели вразумительных атак. А завершал матч «Порту» вообще в меньшинстве – вышедший на замену Тикиньо звезданул сопернику локтем и досрочно покинул поле. Леверкузен в 1/8 финала Лиги Европы!

«Порту» – «Байер» – 1:3 (0:1)

Голы: Аларио, 10 – 0:1. Демирбай, 50 – 0:2. Хаверц, 57 – 0:3. Марега, 65 – 1:3.

«Порту»: Марчесин, Корона, Мбемба, Маркано, Теллес, Отавио, Урибе (Пепе, 46), Оливейра, Диас (Накадзима, 29), Марега, Зе Луиш (Тикиньо, 64).

«Байер»: Градецки, Та, С. Бендер (Драгович, 67), Тапсоба, Л. Бендер (Вайзель, 46), Амири, Демирбай, Синкгравен, Хаверц, Диаби (Бэйли, 83), Аларио.

Предупреждения: Зе Луиш, 33. Оливейра, 35. Урибе, 42. Л. Бендер, 43. Маркано, 54. Демирбай, 67. Вайзер, 69. Накадзима, 76. Амири, 82. Пепе, 82.

Удаление: Тикиньо, 85.

Судья: Ковач (Румыния).

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