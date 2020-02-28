Доменико Тедеско: Чтобы побеждать, работали на сборах как звери

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел на «Открытие Арене» пресс-конференцию перед матчем 20-го тура премьер-лиги с «Динамо».

– С каким настроем встречаете вторую часть сезона?

– Я скучал по пресс-конференциям, так что рад всех видеть. Наконец-то закончился этот долгий перерыв. Мы все рвемся в бой и хотим играть в футбол. Сборы пошли нам на пользу, команда хорошо поработала. Хотя так наверняка скажет тренер любой команды. Игра расставит все по своим местам. Понимаем, что игра с «Динамо» – не просто матч, а московское дерби. Это чувствуется и внутри клуба, и в общении с болельщиками.

– В каком состоянии Наиль Умяров и есть ли проблемы со здоровьем у других игроков?

– У Наиля проблемы с голеностопом. Ждем его в строю как можно скорее, потому что этот игрок для нас важен. Еще не можем рассчитывать на Селихова и на Шюррле, который пропустит ближайшие матчи.

– Новичок Александр Соболев пропустил первый сбор «Спартака». Набрал ли он оптимальные кондиции?

– Он в порядке, хорошо освоился в команде. Нам не хватало форварда с таким подбором качеств: Саша высокий, молодой, талантливый. И он россиянин. Не ждем от него чудес, при этом довольны тем, как Саша работает на данном этапе. А другие покупки нам не требовались. У нас хорошая команда, которая способна прогрессировать.

– Может ли помочь первой команде опытный Роман Шишкин, который присоединился к «Спартаку-2»?

– Заявка за первую команду – это в большей степени формальность. Хотя, конечно, никто не знает, что нас ждет впереди. Вторая команда для нас важна. Мы следим за «Спартаком-2», брали несколько ребят на сборы с первой командой, некоторые продолжат тренироваться с нами.

– Кого из молодых можете выделить?

– Все здорово работали. Маркитесов, Глушенков, Баду... Но больше всех убедил Паша Маслов. Отличный игрок! Техничный. И настоящий сибиряк: у него за плечами уже много матчей в первом дивизионе, он работяга, который молча делает свое дело. Паша заслужил быть в первой команде.

– «Динамо» хорошо выглядело в концовке первой части сезона. Что можете сказать о завтрашнем сопернике?

– Это хорошая команда, которая пробовала зимой различные тактические схемы, поэтому мы готовимся к нескольким вариантам. Могу выделить немца Филиппа, форварда Комличенко, знаем по «Штутгарту» Шунича. Словом, соперник очень серьезный.

– «Спартак» находится в сложном турнирном положении. Оно на вас не давит? Какие цели вы ставите перед собой на весну?

– В Катаре у меня был разговор с Леонидом Федуном. Никакого напряжения нет. Мы все знаем, на каком месте в таблице сейчас находимся. Но положение уже было непростым, когда мы пришли. И наша цель очевидна: побеждать в каждом матче. Именно для этого мы как звери работали на сборах.

Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 29 февраля на «ВТБ Арене». Начало игры – 16:30 (мск).