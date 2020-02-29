«Динамо» – «Спартак». Комличенко против Соболева

Спустя 12 лет старейшее московское дерби возвращается на стадион «Динамо». Занятно, что многими именно этот матч считается центральной афишей тура, несмотря на наличие такого противостояния как, например, «Зенит» – «Локомотив». А кто там еще играет, кстати?

Ничего удивительного в этом нет. Куда интереснее наблюдать за тем, как «Спартак» может провалиться в зону стыковых матчей, чем за тем, как «Зенит» с огромным отрывом идет к титулу.

Футбольный матч «Спартак» – «Динамо»

И переполнен стадион

А это кто сидит с красивой дамой?

Ну, конечно он...

Теперь мы знаем, что эти строки Валерий Сюткин и группа «Браво» исполнили специально для Андре Шюррле. Кстати, вы не знаете, где он будет смотреть матч?

Никто не знает. Ясно лишь, что в марте хворый немец «Спартаку» не помощник – эти слова принадлежат главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско. Атакующий полузащитник получил повреждение на сборе команды в Катаре.

КАК НЫНЧЕ Я ПОМНЮ ВСЕ ЭТО

Перед тем, как домашние матчи «Динамо» переехали в Химки, команды выдали супербитву в Петровском парке, еще на том самом старом стадионе, повидавшем многое.

Срыв ТВ-картинки, семь забитых мячей, удаление Романа Павлюченко, Андрей Кобелев и Станислав Черчесов в роли главных тренеров... и победа «Динамо» со счетом 4:3.

Цветан Генков и Мигель Данни забили по два мяча, а «Спартак» ответил точными ударами Владимира Быстрова, Александра Павленко и Веллитона.

Любопытно, что двое игроков из тех составов могут сегодня выйти на поле. Это голкипер бело-голубых Антон Шунин и правый защитник Сергей Паршивлюк, в том матче выступавший за «Спартак».

Черчесов, разумеется, дымился на послематчевой пресс-конференции, а Кобелев расточал эпитеты. Были времена!

КОГО ЖДАТЬ?

Новичков, в первую очередь. Официальный дебют сразу для двух нападающих нас ждет с большой долей вероятности. У «Динамо» это без пяти минут игрок сборной Николай Комличенко, а у «Спартака» – Александр Соболев.

Не думаю, что дуэль этих персонажей стоит считать заочной, вовсе нет. Скорее наоборот! Кто забьет, кто продуктивнее сыграет в своей штрафной на стандартах, тот большой молодец. Будет интересно взглянуть.

Также вероятен дебют левого атакующего полузащитника Дмитрия Скопинцева, в это межсезонье перебравшегося в «Динамо» из «Краснодара».

ШУНИН ЗАПОМНИЛ ПОНСЕ?

В игре первого круга забитых мячей не было, но было удаление аргентинского нападающего «Спартака» Эсекиэля Понсе за грубую атаку голкипера, и дебют Шюррле.

Несмотря на эти сложности второй тайм «Спартак» провел даже лучше, чем первый и, играя в меньшинстве, пару раз вполне мог забить, но не сумел. Будет ли удаление на этот раз? Вполне возможно.

А СУДЬИ КТО?

Арбитр Сергей Карасев будет обслуживать встречу. Для рефери это будет седьмая игра с участием этих команд. Три победы в них одержало «Динамо», дважды брал верх «Спартак», а еще один матч завершился вничью.

КТО ВЫИГРАЕТ?

«Спартак» невыразителен в позиционном наступлении. Можно предположить, что «Динамо» отдаст львиную часть территории противнику и будет ловить его на встречных атаках. Оценить готовность команд не представляется возможным – предсезонная часть только завершилась, и команды провели разное количество матчей на сборах.

Что из всего этого получится? Узнаем примерно в половину седьмого вечера по Москве.

«Советский спорт» проведет для вас текстовую трансляцию матча. Начало – 16:30 (мск).