«Шахтер» и Донецк: команда без города, город без команды - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 февраля 2020 13:30ФутболВоробьев Максим

«Шахтер» и Донецк: команда без города, город без команды

Рассказываем о лучшем украинском клубе, который с 2014 года отрезан войной от родного города, а в минувший четверг сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, совершив камбэк в Лиссабоне.

ШЕСТИЛЕТНЯЯ РАЗЛУКА

В гости к «Бенфике» команда Луиша Каштру прибыла, имея в запасе домашнюю победу 2:1 в Харькове. К перерыву чемпионы Украины уступали 1:2, в самом начале второго тайма пропустили третий мяч, но в итоге добились ничьей 3:3 – и теперь сыграют в 1/8 финала с «Вольфсбургом».

Предыдущий раз «Шахтер» проходил так далеко в Лиге Европы еще при Мирче Луческу. Было это 2016 году. Тогда, начав с февральского разгрома «Шальке» (3:0), горняки дошагали аж до полуфинала... Потом румын ушел в «Зенит», где ничего выдающегося не добился, а донецкий клуб сделал ставку на португальских тренеров. Правда, ни Каштру, ни его предшественник Паулу Фонсека (ныне возглавляющий «Рому») так ни разу и не побывали в Донецке.

Последний матч на родной для них «Донбасс-Арене» оранжево-черные провели 2 мая 2014 года. В тот самый день, когда в Одессе погибли десятки людей, «Шахтер» победил дома мариупольский «Ильичевец» (3:1). Последний гол на стадионе, принимавшем полуфинал Евро-2012, забил Дуглас Коста, будущий полузащитник «Ювентуса». Впереди были война на Донбассе и новая жизнь «Шахтера» вдали от дома.

Разлука длится почти 6 лет. Но поддерживают ли по-прежнему команду в Донецке?..

КТО-ТО ЛЮБИТ, КТО-ТО НЕНАВИДИТ

Начнем с того, что никакие массовые просмотры матча «Бенфика» – «Шахтер» в городе были невозможны в принципе. Игра в Лиссабоне началась в 23.00 по местному времени. А в Донецке с одиннадцати вечера до пяти утра действует комендантский час.

Кроме того, вещание украинского ТВ давным-давно прекращено. Поэтому игру могли посмотреть лишь абоненты телеканала «Матч Футбол 3» и потребители «пиратского контента» в интернете.

Впрочем, когда «Шахтер» играет дома, находятся люди, готовые съездить из Донецка в Харьков поддержать команду. По понятным причинам их немного. Перевозчиков хватает, и транспортное сообщение продолжает действовать, однако для такого путешествия нужны деньги и пропуск Службы безопасности Украины (аналог визы).

Увы, число болельщиков «Шахтера» в Донецке существенно сократилось за годы военного конфликта. Некоторые, кстати, всерьез обвиняют «Шахтер» в предательстве. Правда, привести статистику невозможно. Соцопросов никто, разумеется, не проводил.

При этом «Донбасс Арена» остается живым символом Донецка даже без футбола. Горожане продолжают с удовольствием фотографироваться на фоне стадиона и гулять в расположенном рядом парке.

ОТКРЫТИЕ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ

Юридически футбольный клуб уже не имеет никакого отношения к «Донбасс Арене». С 2017 года она перешла под управление республиканского министерства спорта, молодежи и туризма. Местному любительскому чемпионату такой гигантский стадион, понятное дело, не нужен, зато с лета 2018-го здесь вновь заработал музей и проводятся экскурсии. Цены – вполне демократические.

В то же время, населению непризнанной Донецкой Народной Республики, по большому счету, сейчас не до футбола. Жизнь стала крайне тяжелой: рабочих мест не хватает, заработки невелики. В среднем люди получают в месяц около 10 тысяч рублей, то есть, меньше нынешнего российского прожиточного минимума. Хотя, цены в магазинах на большинство продуктов вполне сопоставимы с Ростовской областью (коммуналка, правда, обходится в разы дешевле).

С такими доходами не до футбольных выездов. Да и вообще не до развлечений…

А знаете, когда футбол последний раз вызывал по-настоящему сильные эмоции в ДНР? К удивлению (или возмущению?) украинских патриотов - летом 2018 года, когда сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира. В те дни матчи команды Станислава Черчесова обсуждали даже бабушки на лавочках, а мужчины всех возрастов на всех парах спешили после работы домой к телевизору, затариваясь по пути пивом и закусками. И политика тут была ни при чем.

«ЭКОНОМ-ВАРИАНТ» АХМЕТОВА

Что касается официальной атрибутики «Шахтера», то купить ее в Донецке невозможно. Хотя, экономические связи Украины и ДНР сохраняются благодаря отдельным бизнесменам-умельцам, «светить» брендом клуба Рината Ахметова себе дороже – могут возникнуть проблемы. Ведь руководители «Шахтера» всегда подчеркивали свою проукраинскую позицию.

Между тем, инвестиции Ахметова в клуб по сравнению с довоенным периодом существенно сократились, времена многомиллионных приобретений на трансферном рынке остались в далеком прошлом. Однако связано это не с финансовыми проблемами олигарха (если верить Forbes, капитал Рината Леонидовича даже вырос) и не с тем, что он потерял интерес к любимому детищу. Просто логика бизнеса подсказывает Ахметову: нет смысла вкладывать в «Шахтер» больше, чем необходимо для достижения результата.

А ресурсов побеждать в чемпионате Украины и так хватает, учитывая проблемы киевского «Динамо». При Фонсеке «Шахтер» трижды завоевывал золото (в 2017 – 2019 годах). В нынешнем сезоне отрыв от киевлян составляет 14 очков после 19 туров. А других конкурентов в стране у клуба Ахметова нет. Так к чему дополнительные траты?

КУРС – НА «ВОЛЬФСБУРГ»

…Девять лет назад, в те славные времена, когда «Шахтер» играл с «Барселоной» Хосепа Гвардиолы в четвертьфинале Лиги чемпионов, Ахметов мог позволить себе такую фразу: «Убежден, мы идем правильной дорогой, и эта дорога приведет к победе в главном еврокубке». В нынешних реалиях о таком даже не помечтаешь. Украинский чемпионат заметно ослаб, кроме матчей «Шахтера» и «Динамо» в нем не осталось ничего интересного, и звезд уровня Фернандиньо и Виллиана туда никакими коврижками не заманишь.

«Бенфику», впрочем, команда Каштру из плей-офф Лиги Европы выбила. А ведь лиссабонцы прошлой осенью оставили без еврокубковой весны чемпиона России – «Зенит». Так что не все так плохо у «горняков», за которых все еще переживают некоторые жители потерянного ими города. Посмотрим, сколько людей все-таки решится на путешествие 19 марта из Донецка в Харьков, на ответный матч 1/8 финала ЛЕ против «Вольфсбурга».

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«Шахтер» и Донецк: команда без города, город без команды Рассказываем о лучшем украинском клубе, который с 2014 года отрезан войной от родного города, а в минувший четверг сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, совершив камбэк в Лиссабоне. 29.02.2020 13:30 Футбол Воробьев Максим
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