Георгий Джикия: С «Динамо» Зобнин провел одну из лучших своих игр

- Видели ролик, сделанный пресс-службой «Динам», где вы с Жиго поете песню? – вопрос Джикии.

- Пересматривал его неоднократно. Лайк поставить не смог.

- И как вы сегодня спелись на поле?

- После игры подпевал нашим болельщикам.

- Как вам игра и что стало самой большой проблемой, созданной спартаковской обороне динамовцами?

- Главное, что мы победили и сыграли на ноль. А что касается проблем, которые «Динамо» нам доставило, во втором тайме у него было пару хороших моментов, когда соперник попал в штангу и перекладину. Но они не забили, а мы смогли это сделать, поэтому и выиграли. Считаю, что эта победа закономерная. У нас тоже было много моментов, в которых мы могли утраивать преимущество.

- У «Динамо» были моменты, у «Спартака» один только Понсе дважды не забил. В чем проблема такой реализации?

- Моя команда реализовала две возможности и мне этого достаточно. А почему не забивало «Динамо» - это не мои проблемы. Я доволен, как сыграли сегодня наши ребята.

- Для матча с ЦСКА будет достаточно такой игры, как сегодня?

- Мы посмотрим. С ЦСКА вообще будет другая игра. Для нас она будет очень важная. Все прекрасно знают почему. Заранее я бы не хотел ничего загадывать.

- Сегодня мы увидели Романа Зобнина таким, каким не видели уже полтора года. С чем это связано? Он как-то перезагрузился?

- Не знаю, что видели вы, а я вижу его каждый день все эти полтора года. Сегодня Рома огромный молодец. Возможно, он провел одну из своих лучших игр за последнее время, забил потрясающий мяч. Мы все вместе его поздравили. Дай бог, чтобы и дальше он играл не хуже, а наоборот, улучшал свою игру.

- Если Тедеско решит в следующем матче опять Романа поставить на право, насколько ему будет там комфортно?

- Если это произойдет – тогда и спросим у Ромы, каково ему в официальных встречах играть справа.

- Кто был лучшим футболистом в составе «Спартака» в этом матче?

- Зобнин.

- То есть вы не согласны с решением «Матч ТВ» выбрать Бакаева?

- Бака? Все, я пошел (смеется).

«Я должен реализовывать свои моменты, сам виноват»

- В одном из эпизодов вы попали в перекладину. Почему не удалось реализовать момент? – вопрос Комличенко.

- Надо больше работать, особенно на тренировках. Свои моменты я должен реализовывать. Я сам виноват.

- Ваш тренер объяснил, почему вы не вышли в основном составе?

- У него был вой план, свои идеи. Это тактическая задумка.

- Чем вас удивил «Спартак»? Владимир Рыков сказал, что он забил мячи случайно.

- Я считаю, что у «Спартака» сегодня было больше фарта. Он заслужил удачу больше, чем мы. Поздравляю «Спартак» с победой, а нам надо работать еще больше, и исправлять свои ошибки. Особенно надо работать над реализацией моментов.

- «Динамо» сегодня делало ставку на быструю атаку?

- Да. В первом тайме вышли все быстроногие ребята.

- Вы почувствовали разницу с чемпионатом Чехии?

- Здесь все на уровень выше: и борьба, и индивидуальное мастерство игроков. Болельщики мне очень понравились. Они просто классные. Гнали команду вперед. Жаль, что у нас не получилось их порадовать.

- Скоро чемпионат Европы. Держите его в голове? Тем более, что ваш конкурент по сборной Соболев сегодня играл за «Спартак»?

- Здесь все очевидно: на турнир поедет тот, кто будет лучше выглядеть. Еще предстоит провести много матчей и шансы у всех примерно одинаковые.