Турбин должен был ставить пенальти в ворота «Зенита» за руку Ракицкого. Рейтинг Владимира Левитина

Для начала - о повсеместном внедрении в РПЛ системы ВАР. Этот шаг продиктован требованиями времени, но вряд ли приведет к революции. Беды российского судейства слишком глубоки и носят системный характер. Видеоповторами их точно не решишь, как и приглашением на пост руководителя судейского департамента венгра Виктора Кашшаи. 20-й тур в этом лишний раз убедил.
Судья: Виталий Мешков
23-я минута – грубая ошибка (излишне строгое решение). Пенальти в ворота «Крыльев» был назначен справедливо, но удаление Срджана Мияйловича – явный перебор. Достаточно было предъявить игроку желтую карточку… Мешков давно не показывает высокий уровень. В Самаре он грешил лишними свистками при неочевидных нарушениях правил.
Судья: Павел Кукуян
40-я минута – ошибка. Защитник «Урала» грубо нарушил правила, но арбитр дал игре продолжиться и спустя 3-4 минуты то ли не захотел, то ли забыл предъявить очевидную желтую карточку за этот фол.
Судья: Сергей Карасев
Встречу непримиримых соперников провел на хорошем уровне, четко фиксировал нарушения, грамотно управлял игрой, принимал верные решения. Лучшее судейство в туре.
Судья: Евгений Турбин
13-я минута – ошибка. Бенедикт Хеведес в подкате чисто сыграл в мяч, но последовали свисток и желтая карточка. Отсюда - возмущение Юрия Семина, который за это получил первое из двух предупреждений.
36-я минута – грубая ошибка. После удара Владислава Игнатьева мяч попал Ярославу Ракицкому в руку, находившуюся на уровне плеча. Защитник «Зенита» мог убрать ее, но не сделал этого. Судья не стал назначать пенальти, посчитав игру рукой неумышленной, а система ВАР его ошибку не поправила. Вообще, квалификация Турбина не соответствует центральному матчу тура.
Судья: Алексей Еськов
75-я минута – верное решение. Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков перед тем, как забить мяч, руками оттолкнул соперника. Арбитр справедливо отменил взятие ворот.
Судья: Станислав Васильев
79-я минута – верное решение. Боян Йокич рукой прервал верховую передачу в штрафную, судья ВАР Алексей Матюнин подсказал главному арбитру назначить пенальти… Васильев перспективен, но пока сыроват для РПЛ. Порой его действиям не хватает последовательности.
Судья: Владислав Безбородов
Иногда действия арбитра были непонятны футболистам. Только в первом тайме Безбородов пропустил три-четыре грубых приема, что вылилось в возмущение и удаление одного из тренеров «Арсенала» Игоря Семшова.
Судья: Сергей Лапочкин
49-я минута – верное решение. Можно согласиться со спорным, на первый взгляд, пенальти, когда Деннис Хаджикадунич положил руки на Бернарда Беришу при входе в штрафную. Правда, технические неполадки ВАР не позволили дать точную оценку эпизода.
59-я минута – верное решение. Максим Ненахов схватил Элдора Шомуродова руками, не позволив убежать один на один. Похоже, нарушение случилось за пределами штрафной, значит, судья верно не назначил 11-метровый.
Сергей КАРАСЕВ (Москва)
Судья
Ошибки
Матчи
В среднем за матч
Пенальти
Удаления
Голы
Всего
Кукуян
-
-
-
0
8
0,00
Еськов
-
-
1
1
10
0,10
Сухой
-
1
-
1
8
0,13
Турбин
2
1
-
3
11
0,27
Матюнин
1
1
-
2
7
0,29
Лапочкин
2
1
1
4
14
0,29
Безбородов
3
1
-
4
13
0,31
Волошин
3
1
-
4
12
0,33
Иванов
3
1
-
4
10
0,40
Казарцев
5
-
-
5
11
0,45
Васильев
4
-
1
5
11
0,45
Панин
3
-
-
3
6
0,50
Мешков
2
4
1
7
13
0,54
Карасев
5
-
2
7
13
0,54
Вилков
7
1
2
10
9
1,11
Левников
2
1
-
3
2
1,50
Москалев
1
-
1
2
1
2,00