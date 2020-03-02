Турбин должен был ставить пенальти в ворота «Зенита» за руку Ракицкого. Рейтинг Владимира Левитина

Для начала - о повсеместном внедрении в РПЛ системы ВАР. Этот шаг продиктован требованиями времени, но вряд ли приведет к революции. Беды российского судейства слишком глубоки и носят системный характер. Видеоповторами их точно не решишь, как и приглашением на пост руководителя судейского департамента венгра Виктора Кашшаи. 20-й тур в этом лишний раз убедил.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ОРЕНБУРГ» – 1:1

Судья: Виталий Мешков

23-я минута – грубая ошибка (излишне строгое решение). Пенальти в ворота «Крыльев» был назначен справедливо, но удаление Срджана Мияйловича – явный перебор. Достаточно было предъявить игроку желтую карточку… Мешков давно не показывает высокий уровень. В Самаре он грешил лишними свистками при неочевидных нарушениях правил.

ЦСКА – «УРАЛ» – 1:1

Судья: Павел Кукуян

40-я минута – ошибка. Защитник «Урала» грубо нарушил правила, но арбитр дал игре продолжиться и спустя 3-4 минуты то ли не захотел, то ли забыл предъявить очевидную желтую карточку за этот фол.

«ДИНАМО» – «СПАРТАК» – 0:2

Судья: Сергей Карасев

Встречу непримиримых соперников провел на хорошем уровне, четко фиксировал нарушения, грамотно управлял игрой, принимал верные решения. Лучшее судейство в туре.

«ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ» – 0:0

Судья: Евгений Турбин

13-я минута – ошибка. Бенедикт Хеведес в подкате чисто сыграл в мяч, но последовали свисток и желтая карточка. Отсюда - возмущение Юрия Семина, который за это получил первое из двух предупреждений.

36-я минута – грубая ошибка. После удара Владислава Игнатьева мяч попал Ярославу Ракицкому в руку, находившуюся на уровне плеча. Защитник «Зенита» мог убрать ее, но не сделал этого. Судья не стал назначать пенальти, посчитав игру рукой неумышленной, а система ВАР его ошибку не поправила. Вообще, квалификация Турбина не соответствует центральному матчу тура.

«ТАМБОВ» – «РУБИН» – 0:0

Судья: Алексей Еськов

75-я минута – верное решение. Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков перед тем, как забить мяч, руками оттолкнул соперника. Арбитр справедливо отменил взятие ворот.

«КРАСНОДАР» – «УФА» – 2:0

Судья: Станислав Васильев

79-я минута – верное решение. Боян Йокич рукой прервал верховую передачу в штрафную, судья ВАР Алексей Матюнин подсказал главному арбитру назначить пенальти… Васильев перспективен, но пока сыроват для РПЛ. Порой его действиям не хватает последовательности.

«СОЧИ» – «АРСЕНАЛ» – 1:2

Судья: Владислав Безбородов

Иногда действия арбитра были непонятны футболистам. Только в первом тайме Безбородов пропустил три-четыре грубых приема, что вылилось в возмущение и удаление одного из тренеров «Арсенала» Игоря Семшова.

«АХМАТ» – «РОСТОВ» – 1:1

Судья: Сергей Лапочкин

49-я минута – верное решение. Можно согласиться со спорным, на первый взгляд, пенальти, когда Деннис Хаджикадунич положил руки на Бернарда Беришу при входе в штрафную. Правда, технические неполадки ВАР не позволили дать точную оценку эпизода.

59-я минута – верное решение. Максим Ненахов схватил Элдора Шомуродова руками, не позволив убежать один на один. Похоже, нарушение случилось за пределами штрафной, значит, судья верно не назначил 11-метровый.

ЛУЧШИЙ АРБИТР ТУРА

Сергей КАРАСЕВ (Москва)

СУДЕЙСКИЕ ОШИБКИ В РПЛ-2019/20