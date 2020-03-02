Денис Попович: Впервые забил в дебютном матче, но все равно расстроен

«ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗАБЕГАЛИ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ»

– Вы открыли счет в домашнем матче с «Оренбургом», за который выступали с 2017 года по июнь 2019-го. Приятное возвращение в РПЛ?

– Если бы победили, был бы доволен. А так – неудача. Дома мы обязаны брать три очка в каждом матче. Независимо от соперника. Но тут победу не удержали. Конечно, было сложно играть семьдесят минут в меньшинстве. Однако шансы все равно были. Пропустили ответный мяч в самой концовке. Обидно.

– «Крылья» и с лидерами РПЛ намерены играть на победу?

– У себя дома – обязательно. Непобедимых команд в чемпионате нет. Всех можно обыгрывать. Не обещаю, что получится, к примеру, отобрать очки у «Зенита». Но и в матче с питерцами мы будем к этому стремиться.

– С «Зенитом» предстоит в апреле играть в гостях…

– Все равно.

– В пятницу было тяжело перестроиться после раннего удаления Срджана Мияйловича?

– А как вы думаете? У нас был один план на игру, спустя двадцать минут пришлось его менять. Забегали в два раза быстрее, чтобы компенсировать потерю.

«ОЧЕНЬ РАД ЗА МОЕГО ДРУГА ФРОЛОВА»

– По мнению главного тренера «Крыльев» Миодрага Божовича, вдесятером команда смотрелась даже более убедительно.

– Согласен. Но это не значит, что в полном составе у нас было меньше желания. Думаю, здесь в какой-то степени помог «Оренбург». Гости полагали, что в большинстве им станет попроще, а мы проявили характер. Жаль, не дотерпели. Могли ведь забить больше одного мяча, а в конце пропустили…

– Когда-нибудь забивали в первом официальном матче за новую команду?

– Нет, такого не припомню. Во вторых-третьих матчах вроде забивал, но точно не в дебютных.

– Получился лучший дебют в карьере?

– Да нет. Для этого не хватило победы команды.

– Поздравили после матча Евгения Фролова, отразившего пенальти?

– Конечно. Мы ведь хорошо знакомы. Два года отыграли вместе как раз за «Оренбург». После матча поужинали вместе. Он же тоже в этом матче дебютировал за «Крылья». И сразу отбил 11-метровый. Для вратаря это важно.

«ОДИНАКОВО УВАЖАЮ ФЕДОТОВА И БОЖОВИЧА»

– С кем-нибудь из «Оренбурга» после игры общались?

– В этой команде осталось много друзей. Было приятно увидеться. Да мы и так постоянно на связи… Те два сезона в Оренбурге были просто супер. Надеюсь, по итогам этого сезона обе мои команды сохранят прописку в премьер-лиге – и предыдущая, и нынешняя. Хотя сейчас на первом месте для меня интересы «Крыльев».

– Атмосфера в «Оренбурге» и «Крыльях» сильно отличается?

– Я пока всего месяц в коллективе, прошел сборы, и меня все устраивает. Так было и в «Оренбурге», когда мы завершили сезон на седьмом месте.

– Тогда вас тренировал Владимир Федотов. Кто более требовательный – он или Божович?

– Уф… (Задумывается.) Очень сложный вопрос. Мне нравятся оба тренера. Они меня ценят как игрока. Я их тоже уважаю.

«ЗНАЮ РУССКИЙ, ДАВНО ПРИВЫК К ПОГОДЕ»

– Матч против «Оренбурга» вы не доиграли. Пока не хватает физических кондиций после возвращения в РПЛ из «Цюриха»?

– Дело не в физике. Просто после удаления пришлось бегать больше обычного, возвращаться назад, помогать защите. Я играл на правом фланге – это не совсем моя позиция. Выложился на сто процентов. И был готов играть дальше. Но тренеры правильно сделали, что по такому тяжелому полю освежили игру.

– Легко будет освоиться в Самаре?

– Нет проблем. Я знаю русский язык. Давно привык к погоде, традициям. К тому же в составе «Крыльев» хватает знакомых лиц. Тот же Фролов, Владимир Полуяхтов… С Божовичем до этого не работал, но всегда знал, что это очень хороший тренер и человек.

– С ним общаетесь по-русски?

– На тренировках – да. А как еще? Божович прожил в России еще дольше меня. Давно стал здесь своим.