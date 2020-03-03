На пути России снова турки

Это второй розыгрыш сравнительно нового турнира УЕФА, который, с одной стороны, насытил календарь европейских сборных официальными матчами взамен товарищеских, а с другой – предоставил дополнительные возможности побороться за попадание на крупные турниры.

Напомним, что лучшие команды ЛН-2018/20 из числа не отобравшихся на Евро-2020 напрямую совсем скоро разыграют последние четыре путевки в финальную стадию континентального первенства. В свою очередь, две лучшие сборные по итогам ЛН-2020/22 из числа не отобравшихся в финальную стадию ЧМ-2022 по итогам предстоящей в следующем году европейской квалификации получат возможность сделать это через стыки.

Нашу сборную последнее, скорее всего, не коснется. Ведь в новом розыгрыше Лиги наций мы выступим в дивизионе В. Поэтому основной задачей команды Станислава Черчесова станет победа в группе и выход в дивизион А, что не удалось сделать прошлой осенью, когда россияне финишировали в своем трио ниже Швеции и выше Турции, которая опять встанет на нашем пути. Теперь, после расширения дивизиона В, мы выступим в квартете и, таким образом, проведем осенью шесть матчей.

Ну а главный приз турнира будет разыгран в дивизионе А. Победители четырех групп 2 и 6 июня 2021 года примут участие в главном «Финале четырех» Лиги наций. Титул победителя сейчас носит сборная Португалии, переигравшая прошлым летом в решающем матче голландцев.

ДИВИЗИОН A

Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Победители групп выходят в «Финал четырех». Команды, занявшие четвертые места, выбывают в дивизион В.

ДИВИЗИОН В

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Победители групп выходят в дивизион А. Команды, занявшие четвертые места, выбывают в дивизион С.

ДИВИЗИОН С

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдавия

Группа 4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан

Победители групп выходят в дивизион В. Команды, занявшие четвертые места, поборются за право остаться в дивизионе С в стыках.

ДИВИЗИОН D

Группа 1: Фареры, Латвия, Андорра, Мальта

Группа 2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Победители групп выходят в дивизион С.