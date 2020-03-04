Двойное дерби «Спартака», или как на болельщиков опять наплевали

Футбольный матч «Спартак» – ЦСКА начнется минуту в минуту с хоккейным противостоянием «Спартака» и «Динамо» в Кубке Гагарина. Неужели нельзя было избежать такого конфуза, вспомнив о московских фанатах?

ПОЧЕМУ НА ЗАПАДЕ ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ?

Итак, ситуация такова. В Континентальной хоккейной лиге, где стартовал плей-офф, уже в первом раунде образовалась зубодробительная пара «Динамо» – «Спартак». Играют минимум четыре игры через день, начиная со 2 марта, то есть по четным дням вплоть до Женского дня. В первой серии дерби бело-голубые разгромили красно-белых 5:1, поэтому в среду подопечные Олега Знарка выпрыгнут из всех своих хоккейных доспехов, чтобы «отмазаться» перед болельщиками.

Вот только незадача: ряды красно-белых болельщиков на «ВТБ Арене» в Петровском парке значительно поредеют – потому что в те же самые 19 часов 30 минут в нескольких километрах севернее на «Открытие Арене» в Тушине другой «Спартак» – футбольный – начнет кубковый четвертьфинал против самого принципиального соперника – ЦСКА. И естественно, что подавляющее число спартаковских фанатов отправятся в Тушино, пожертвовав хоккеем.

Тут и возникает резонный вопрос: почему нашим болельщикам (и без того, заметим, не самым многочисленным) время от времени, но из года в год, приходится чем-то жертвовать? Почему на Западе все риски и возможные «наложения» игр команд в одном городе из разных видов спорта просчитываются заранее и разводятся на разные даты, а у нас никто и не думает о том, как сделать так, чтобы любители спорта не остались в проигрыше?

ЧЕМ ЧЕТВЕРГ ХУЖЕ СРЕДЫ ?

К руководству КХЛ, кстати, вопросов меньше всего. Календарь регулярного чемпионата и плей-офф лига составила давно, и дни игр «Спартака» можно было просчитать заранее, еще до того, как закончилась регулярка. Перенести их невозможно еще и потому, что красно-белые «завязаны» на домашней ледовой арене на Автозаводской, которую они делят с ЦСКА. Поэтому хоккейному «Спартаку» можно играть только в соответствии с изначально принятым расписанием. То есть, в первом раунде плей-офф – исключительно по четным дням начала марта.

А вот футбольные начальники могли бы немножко пошевелить мозгами и найти выход из патовой ситуации. Тем более что нынешней весной ни один из российских клубов не участвует в еврокубковом плей-офф, а значит, нет нужды подстраиваться и учитывать чьи-то интересы и принимать во внимание дополнительные ограничения.

Отсюда сразу возникает вопрос: неужели нельзя было футбольное дерби «Спартак» – ЦСКА провести не в среду, а в четверг, раз уж на этот день запланирован еще один кубковый поединок в Химках между местным клубом и столичным «Торпедо»? Разве нельзя было поменять их местами, тем паче что нас снова ждет длительный уик-энд из трех выходных дней, позволяющий провести часть матчей в нерабочий понедельник?

РАСПИЛ ГРАНАТЫ

Стоит напомнить, что в первом весеннем туре РПЛ недоумение многих болельщиков вызвало проведение в Москве одного за другим двух матчей (ЦСКА – «Урал» и дерби «Динамо» – «Спартак») на близко расположенных друг к другу стадионах, что отчасти и спровоцировало те жестокие фанатские побоища, о которых потом дружно сообщали информагентства. Вы не находите, что руководство премьер-лиги, назначая эти матчи на соседние временные слоты, попросту пилило гранату, как представитель одной северной народности из бородатого анекдота? Естественно, граната в итоге и рванула.

Теперь мы сталкиваемся с абсурдом иного рода, но от этого не становящегося менее диким. Никто уже не говорит о потерянной экономической выгоде, о пустых местах на трибунах и оставшихся непроданными билетах, атрибутике и гамбургерах и сендвичами. Просто проявите хоть немного уважения к болельщикам и умения просчитывать ситуацию на шаг вперед, товарищи футбольные чиновники!