Супердерби! «Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка

АНШЛАГ НА «ОТКРЫТИИ»

Лучшего календаря в начале года для изголодавшихся по футболу болельщиков «Спартака» не придумаешь. Сначала гостевое дерби против «Динамо», победа над которым добавила позитивного заряда, и сразу игра с ЦСКА на своем поле. Да еще на Кубок России. То есть по итогам матча или грудь в крестах (полуфинал кубка), или голова в кустах (вылет и минимум надежд на европейскую осень).

Трибуны, естественно, были под завязку, а скандирования начинались прямо на станции метро «Спартак». И без того настрой был бы запредельным, а тут еще такая длительная зимняя пауза. Фанаты не скрывали удовольствия долгожданной возможности выпустить пар. Правда, из-за того, что матч проводился посреди недели, приехали многие незадолго до стартового свистка, и проход на стадион был сильно затруднен.

Стартовые составы команд четко определили, кто из тренеров остался доволен первой официальной игрой в сезоне, а кто – нет. Доменико Тедеско полностью повторил расстановку четырехдневной давности, тогда как Виктор Гончаренко сделал сразу три изменения – вместо Алана Дзагоева, Арнора Сигурдссона и Ивана Облякова с первых минут вышли Кристиян Бистрович, Константин Кучаев и Кирилл Набабкин. То есть состав получился менее агрессивным и более сбалансированным.

СУМАСШЕДШИЙ ДЕБЮТ

Матч против «Динамо» показал, что красно-белым удобно ловить соперника на контратаках, а не вскрывать оборону в позиционном нападении. В некотором роде им даже повезло, что динамовцы обрезались в середине поля и привезли себе голевую атаку, после чего вынуждены были раскрываться и пропустили еще раз. Поэтому ключевым эпизодом первого тайма второго дерби за год стал гол Зелимхана Бакаева. После этого игра пошла по спартаковскому руслу.

Уже на третьей минуте главному дриблеру «Спартака» и одному из сильнейших в этом компоненте в РПЛ удался невероятный прорыв. Бакаев протащил мяч со своей половины поля до чужой штрафной и зряче пробил в дальний угол, а Ильзат Ахметов на протяжении всего его маршрута лишь торжественно сопровождал. Не успели болельщики еще разогреть глотки, а тут такой подарок!

Армейцы и до того не стеснялись владеть мячом, а после гола стали идти вперед еще активнее и вновь не уследили за оппонентами. Эсекьель Понсе невообразимым образом извернулся в окружении трех защитников в центре штрафной и удвоил преимущество.Казалось бы, 0:2 к 13-й минуте – игра сделана. Но ЦСКА продолжил гнуть свою линию и очень быстро отыгрался. Заметно нервничавший Николай Рассказов позволил прострелить со своего фланга, а Игорь Дивеев с линии вратарской без труда расстрелял Александра Максименко.

ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА ЖИГО

Вообще Рассказов, заслуживший несколько теплых слов за игру с «Динамо», в этот раз сыграл очень неоднозначно. Ошибался в передачах (в том числе на своей половине поля), проигрывал позиционную борьбу в штрафной. Его счастье, что гости не так активно играли через его фланг. С другой стороны, защитник неплохо подключался к атакам, взаимодействовал с Романом Зобниным и даже разок пробил по воротам. Правда, как оказалось, из вне игры.

Прошлогодний «Спартак», пропустив в такой ситуации, наверняка откатился бы назад в ожидании ошибки соперника, но сейчас это другая команда, умеющая навязывать свою волю. Крайние защитники играли очень высоко, не только встречая оппонентов, но и активно подключаясь к атакам. Айртону на фланге достался один из лучших футболистов РПЛ Марио Фернандес, но именно в его зоне начиналось большинство атак на ворота армейцев.

Еще в первом тайме подопечные Тедеско могли забивать два-три мяча, но каждый раз защитникам армейцев удавалось в последний момент накрыть удар или «голевую» передачу. Самым опасным, конечно, был Бакаев, умело находивший свободные зоны и грамотно открывавшийся между линиями. Алекс Крал и Зобнин вычищали середину поля.

Единственное, в чем им действительно надо прибавить, так это игра в непосредственной близости от собственной штрафной. Фланговые прострелы армейцев на набегающих вторым темпом партнеров выглядели очень многообещающе. Отчасти так гости и сравняли счет под занавес тайма. Самюэль Жиго неудачно скинул мяч вдоль линии штрафной, и набежавший Ахметов исправился за первый гол. Второй гол, к слову, тоже пришел с края Рассказова.

АЙРТОН «СЪЕЛ» ФЕРНАНДЕСА

В первом тайме «Спартак» был лучше, вел в два мяча и не должен был позволять сопернику сравнивать счет, но из раздевалки вышел при ничейном счете и без главной креативной силы Бакаева. Незадолго до свистка на перерыв он столкнулся головами с Игорем Дивеевым и получил сотрясение мозга. На вторую половину вместо него вышел куда менее взрывной Гус Тил. Он старался, совершил пару неплохих прорывов, но не чувствовал уверенности в своих силах и допускал многовато брака.

Такое впечатление, что «Спартак» был зол сам на себя за то, что упустил преимущество, и после перерыва минут на 15 буквально запер красно-синих на их половине поля. Гостям оставалось уповать только на контратаки, которые разгонял Никола Влашич. Но и у него кроме проникающей передачи на Чалова, в последний момент прерванной Жиго, мало что получалось.

Отдельно хочется отметить Айртона. Бразилец находится в великолепной физической форме. Он не только не дал развернуться Фернандесу и постоянно участвовал в атаках, но даже однажды прибежал на противоположную бровку, где как школьника оттер Влашича от мяча, хотя по антропометрическим данным его не превосходит. Когда бразилец был заменен в конце компенсированного времени, трибуны провожали его аплодисментами.

ДЫМ НАД ГАЗОНОМ

А вот Александру Соболеву игра не удалась. В матче с «Динамо», особенно в первом тайме, он был наконечником всех атак, а в этот раз растворился на поле. Правда, не по своей вине. Партнеры даже верховые передачи почему-то адресовали менее высокому Понсе. Возможно, это должен был быть такой элемент случайности для соперника, но ход не сработал. Понсе старался, но ему было сложно в борьбе с более крупными оппонентами. Тем не менее, второй матч подряд россиянин записал на свой счет результативную передачу.

За 20 минут до окончания основного времени болельщики гостей достали всю припасенную у них пиротехнику и по-настоящему зажгли. Когда дым заволок спартаковскую половину поля, арбитр Сергей Иванов даже приостановил игру на пару минут.

Вторая половина тайма получилась равной. Обе команды заметно устали, и до опасных моментов доходило крайне редко. В концовке Гончаренко выпустил свежих Облякова и Дзагоева, и последние минуты прошли даже с преимуществом гостей, а у «Спартака» практически перестал получаться выход из обороны. Однако весы могли качнуться в любую сторону – Дзагоев и Рассказов совсем немного не попали в створ.

УДАЛЕНИЕ ПОНСЕ

В компенсированное время Гончаренко сделал еще одну замену, выпустив вместо Чалова Илью Шкурина, ознаменовавшего свой выход попаданием в штангу. А вот Тедеско не стал менять имевшего предупреждение Понсе и в результате остался в меньшинстве после того, как форвард грубо встретил соперника в центре поля. Страсти разгорелись с такой силой, что желтую получил даже сорвавшийся со скамейки запасных Артем Ребров.

Зато сработала замена Тедеско, сделанная еще в основное время. Во второй половине добавленного времени Джордан Ларссон, заменивший Соболева, убежал от защитников, стряхнул повисшего на плечах Дивеева и пробил Акинфеева, после чего в экстазе бросился к фанатской трибуне. Голевую передачу на свой счет записал Максименко.

Оставшиеся 15 минут стали очень эмоциональными. Было много эмоций и мало футбола. ЦСКА давил на штрафную соперника и был очень близок к тому, чтобы уйти от поражения.

«Спартак» – ЦСКА – 3:2 (2:2)

Голы: З. Бакаев, 4 – 1:0. Э. Понсе, 14 – 2:0. Дивеев, 17 – 2:1. Ахметов, 45+1 - 2:2.Ларссон, 107 – 3:2.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Рассказов (Ещенко, 90+1), Зобнин, Крал, Айртон (Мельгарехо, 119), З. Бакаев (Тил, 46), Э. Понсе, Соболев (Ларссон, 73).

ЦСКА: Акинфеев, В. Карпов (Бийол, 108), Васин, Дивеев, Фернандес, Ахметов (Обляков, 78), Бистрович, Набабкин, Кучаев (Дзагоев, 82), Влашич, Чалов (Шкурин, 94).

Предупреждения: Кутепов, 34.Фернандес, 45+3. Э. Понсе, 68. Обляков, 80. В. Карпов, 97. Ребров, 105.Зобнин, 109. Набабкин, 115.

Удаление: Э. Понсе, 103 (2 жк).

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).