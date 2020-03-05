Джордан Ларссон: Меня зацепила речь Тедеско, которую он произнес перед матчем с ЦСКА - Советский спорт
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05 марта 2020 01:05ФутболГригорьевская Юлия

Джордан Ларссон: Меня зацепила речь Тедеско, которую он произнес перед матчем с ЦСКА

Шведский футболист забил решающий гол в дополнительное время.

После четвертьфинального матча Кубка России «Спартак» - ЦСКА автор победного гола Джордан Ларссон поделился впечатлениями об игре.

- Расскажите о том, каково вам было сидеть на скамейке запасных и наблюдать за тем, как после счета 2:0 он стал 2:2.

- Было сложно. «Спартак» хорошо начал матч, а потом сам подарил ЦСКА два мяча. Было сложно, но я старался концентрироваться на своих ощущениях. Думал о том, как мне выйти и поймать свой шанс, забить что в итоге и получилось сделать. Рад, что все закончилось хорошо для нас.

- Как оцените судейство?

- Красную карточку сложно оценить. Мы не очень с ней согласны, но главное, что мы остались сконцентрированы на игре и вырвали важную победу.

- Испытывали ли вы раньше в своей карьере такие эмоции, как сегодня?

- Никогда. Раньше ничего подобного в карьере у меня не было. Просто фантастика забить гол в компенсированное время, и пойти праздновать с болельщиками. Это классные эмоции, которые останутся со мной надолго.

- Расскажите, как Доменитко Тедеско настраивал команду на игру с ЦСКА?

- Тедеско долго готовился к этой игре, и нас готовил. Перед матчем он произнес очень вдохновляющую речь, которая лично меня зацепила. С его словами я выходил на поле.

- Что он вам говорил?

- Это была долгая речь. Я бы не хотел вдаваться в подробности, но суть ее была такой, что мы все играем в футбол, в том числе и для того, чтобы у нас остались какие-то воспоминания, чтобы мы пронесли с собой в будущее что-то, что останется с нами навсегда. Тренер сказал, что мы играем в футбол ради таких матчей. Я думал об этом. Эти слова засели у меня в голове. Думаю и у других футболистов тоже.

- Как вам голевой пас от Александра Максименко?

- Это был очень классный пас. Максименко умеет так вводить мяч в игру. Может быть, мы даже устроим конкурс, кто сможет дальше выбить мяч. Когда пошел пас от него, я понял, что это хорошая передача, побежал открываться, принял мяч и забил. Это здорово. Делал ли он эту передачу специально, я не знаю, лучше спросите об этом у него.

- Этот гол самый важный в вашей карьере?

- Да, конечно. Пока это самый важный гол в моей карьере. Но в первую очередь, я счастлив, что победила моя команда. Вы говорите, что вратарь соперника Игорь Акинфеев - лучший вратарь России? Мне добавляет положительных эмоций то, что я забил такому мастеру. Но самое главное, что «Спартак» выиграл и идет дальше в Кубке России.

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