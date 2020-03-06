Василий Кикнадзе: Палыч - легенда «Локо». Какие могут быть вопросы?

«СЕМИН ХОТЕЛ БАССОГОГА»

- Зимой «Локо» никого не купил и отдал в аренду «Сельте» Федора Смолова. Довольны селекцией?

- Вокруг нашей трансферной кампании раздувают нездоровый ажиотаж: мы никого не взяли на место Смолова. Но я считаю, и в нынешнем составе команда способна выполнять поставленные задачи. Появившаяся в прессе информация о том, что нами был предложен список из восьми кандидатур, куда, в частности, входили Умар Ньясс, Матей Выдра и Эран Захави, соответствует действительности. Эти футболисты могли бы усилить «Локомотив». А трансфер Захави – в десятку было бы попадание! Однако главного тренера никто в шорт-листе не привлек. Хотя, в одном форварде он был заинтересован.

Наши усилия заполучить этого игрока оказались безуспешны. Как и усилия, которые по своим каналам предпринимал Юрий Семин. Из Китая нам ответили отказом. Это произошло перед самым закрытием трансферного окна. Тем не менее, повторюсь: ребята, которые остались, и те, что поднялись в основу из молодежного состава и «Казанки», способны решать задачи на сезон. Такой позиции придерживается и совет директоров.

- Игрок, которого хотел видеть в «Локо» Семин, - это Кристиан Бассогог?

- Да, он.

- Семин сам просматривал Бассогога?

- По словам Юрия Павловича, он еще до моего прихода на пост генерального директора в течение года «вел» этого нападающего.

- Семин согласен, что имеющихся ресурсов достаточно для решения всех задач?

- Раз мы смогли позволить себе отказаться от предложенных кандидатур, значит, он считает состав самодостаточным.

«В ИНТЕРНЕТЕ О «ЛОКОМОТИВЕ» МНОГО ФЕЙКОВ»

- Между вами и Семиным нет конфликта, о котором часто судачат в прессе?

- Это точно не конфликт. Просто у нас немного разные точки зрения на развитие команды. На мой взгляд, мы не должны приглашать столько опытных и возрастных игроков, так как это чревато финансовыми проблемами. Ведь «Локо» получает средства из трех источников - от спонсорско-рекламного контракта с «РЖД», от выступлений в еврокубках и проведения матчей. Мы не можем выстроить модель «Барселоны», «МЮ» и других европейских грандов. Поэтому должны переориентироваться на подготовку своей молодежи с возможной продажей кого-то из воспитанников в 24-25 лет в другие клубы. Все это мы не раз обсуждали с Семиным. Идет конструктивный диалог, а то, что пишут в интернете - в основном, фейки.

- И возможной отставке Семина вы не способствуете?

- Да прекратите! Я вижу, как некоторые люди специально раскачивают лодку. И они точно не помогают Юрию Павловичу, распространяя ложные слухи о ситуации с контрактом главного тренера. По уставу, я не имею к этому никакого отношения. Все решает совет директоров. Он соберется не раньше середины - конца апреля, когда подведут промежуточные итоги сезона. Сейчас внутри клуба абсолютно устойчивая ситуация.

- Видели хештег, который запустили болельщики в соцсетях? По сути, вас ставят на одну доску с Ольгой Смородской. Не обидно?

- Я считаю, что клуб развивается в правильном направлении. И готов принимать, возможно, непопулярные в среде болельщиков решения. Уверен, в конце концов, коллективный разум возобладает. И люди поймут, что другого варианта у «Локомотива» нет.

- Выступая против вас, фанаты принимают сторону Семина.

- Не надо нас противопоставлять. Я не за Семина и не против него. Я - за «Локомотив». Хочу, чтобы клуб достойно представлял страну в Лиге чемпионов, имел стабильное финансирование и четкую стратегию развития. И к главному тренеру я отношусь с уважением. Палыч – легенда клуба. Какие могут быть вопросы?

«УТРОМ «СЕЛЬТА» ОБРАТИЛАСЬ, ВЕЧЕРОМ СМОЛОВ ВЫЛЕТЕЛ В ВИГО»

- Следите за выступлениями за «Сельту» Смолова, который уже забил «Реалу»?

- Слежу и не удивлен тому, что он достаточно быстро освоился в команде. Смолов остается очень квалифицированным нападающим. А решение об аренде было принято… в течение нескольких часов. Утром «Сельта» к нам обратилась, а вечером Федор улетел в Виго. При этом мы сами отказались включать в контракт опцию выкупа. У тренера «Локомотива» - Семина или кого бы то ни было - летом должно быть право решить, нужен ли команде Смолов.

- А если сам Смолов захочет, чтобы «Сельта» выкупила его контракт?

- Мнение игрока тоже будет учитываться. Мы никогда не оказываем давления на футболистов.

- Желание Смолова уехать в Испанию было обусловлено его разногласиями с Семиным?

- Конфликта между ними точно не было. Они же не дрались. Но настроение у Федора было пасмурным, согласен. Это сказывалось даже в тренировочном процессе. Я знаю, что там на самом деле происходило. И поддерживаю стремление Смолова перезапустить карьеру в Европе. У него еще многое впереди.

- А Алексей Миранчук в Европу уже поглядывает?

- Представители игрока действительно предлагали вариант с «Миланом». Речь шла об аренде с правом выкупа. Но мы посчитали финансовые условия неприемлемыми. В прошлом году Лига чемпионов принесла клубу 25 миллионов евро, даже с учетом последнего места в группе. Так какой смысл отпускать своего лидера, не получив достойную компенсацию за возможное падение результатов в еврокубках в связи с его отъездом? Я все подробно объяснил Миранчуку. Он все понял. И это не значит, что Леша не уедет в Европу в будущем.

«ИНТЕРЕС В РАЗГОВОРЕ С ГЕРКУСОМ ОТПАЛ»

- Что думаете о судебной тяжбе с Ильей Геркусом?

- Любой руководитель на моем месте поступил так же. Проведенный в клубе аудит выявил огромное количество противоречий и нестыковок, которые накопились за период работы предшественника. Они стоили «Локо» огромных издержек. Мы обязаны были реагировать. Поэтому пошли в суд.

- Геркус назвал предъявленный ему иск позором.

- Это право Ильи Леонидовича давать любые оценки.

- Получится у него защититься?

- У меня есть акт аудита. Если суд не увидит нарушений, тогда возникнут вопросы к аудиторам.

- Если суд все-таки оправдает Геркуса, поговорите с ним?

- Мне неинтересно с ним разговаривать. Вот серьезно. Одно время очень хотел с ним встретиться, но после того, как глубже влез в то, что здесь происходило, интерес отпал.

«НАДО НЕ ВОЗРАСТНЫХ ЗВЕЗД ПОКУПАТЬ, А РАСТИТЬ СВОИХ МОЛОДЫХ»

- «Милан» купил Златана Ибрагимовича - и посещаемость матчей клуба резко повысилась. «Сочи» недавно подписал французского чемпиона мира Адиля Рами…

- «Сочи» в первую очередь взял Кокорина.

- А готов ли «Локо» купить звезду ради повышения посещаемости?

- Не вижу прямой зависимости.

- Но на того же Кокорина в Сочи народ пошел.

- Ну, так там изначально были плохие цифры. У «Локомотива» же есть болельщицкая база, которую мы год за годом увеличиваем в соответствии с принятым планом. Он рассчитан до окончания моего контракта, то есть до 2023 года. И положительная динамика налицо. Для увеличения числа зрителей я бы предпочел не покупать готовых возрастных звезд, а растить молодых своих. У нас сильная академия, более десяти человек в заявке основного состава – ее воспитанники. Надеюсь, Миша Лысов скоро поправится и усилит конкуренцию на левом краю. А как здорово уже играет Станислав Магкеев! Верю в перспективы Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова. Вот за счет кого мы будем наращивать аудиторию.

- Правда, что Магкеев мог уйти из «Локомотива» зимой?

- Нет. Если бы «Зенит» был заинтересован в Магкееве, то Александр Медведев, с которым мы давно знакомы, позвонил бы мне. И неправда, что Семин якобы спас Магкеева от ухода при подписании контракта. Переговоры с представителем игрока заняли десять минут. Мы быстро обо всем договорились - и сохранили футболиста до 2023 года.

«АРЕНДА «ЛУЖНИКОВ» - ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ»

- Можете назвать ориентировочные сроки реконструкции стадиона в Черкизове?

- На этот год запланированы работы по улучшению тренировочных условий в Баковке и Перове, где функционирует филиал нашей академии. Деньги для этого выделены. Что касается Черкизова, то мы намерены изменить дизайн не только стадиона, но и прилегающей к арене территории. Чтобы организовать пространство.

В среду как раз была встреча с архитекторами и проектировщиками. Эскизы появятся к апрелю. Надеемся, выбранный вариант в мае запустится в проектирование, которое займет от восьми до двенадцати месяцев. И стадион на это время, видимо, придется закрывать. Хотя, иногда этого можно избежать. Но в отличие от «Реала» и «Барселоны», у нас не получится. Придется арендовать для матчей другой стадион. Нам удобнее всего «Лужники».

- Но это самый дорогой стадион Москвы.

- Рассматривали разные стадионы, но нам больше по душе «Лужники».

- В марте пройдут выборы президента РПЛ. Сергея Прядкина клубы выдвинули на безальтернативной основе. Почему «Локо» поддержал нынешнего главу лиги?

- А что, была альтернатива? Я такой не вижу. Работает ли Прядкин безгрешно? Нет. Есть вопросы по телевидению, организации взаимоотношений с болельщиками. Но Сергей Геннадьевич в футболе работает много лет, клубы ему доверяют. Знают, что он готов отстаивать интересы лиги. Поэтому все за него и проголосовали.

- Прядкин говорил, что расширение премьер-лиги произойдет не раньше чемпионата мира в Катаре 2022 года. Считаете, это правильно?

- Да. Раньше расширять лигу нельзя. Невозможно просчитать все последствия сдвига сроков чемпионата мира с лета на зиму. Это тяжелая история.

- Насколько вас беспокоит ситуация с коронавирусом, из-за которого отменяют матчи в Италии?

- Надо объективно взвешивать позицию, что это смертельно опасное заболевание. Да, футбольный стадион - место скопления тысяч людей. Но я не склонен к истерикам. Нас все время запугивают то свиным, то птичьим гриппом… Не исключаю, что в проблеме коронавируса есть серьезная маркетинговая составляющая. Однако если нам предложат проводить матчи без зрителей или на месяц закрыть чемпионат, «Локомотив» сто процентов поддержит такое решение. Здоровье людей дороже футбола.