Артем Полярус: «Химки» настроены взять Кубок России» - Советский спорт
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06 марта 2020 20:00ФутболДжума Иван

Артем Полярус: «Химки» настроены взять Кубок России»

Интервью с лидером «Химок» после победы команды над «Торпедо» и выхода в полуфинал Кубка России.

Украинский легионер подмосковного клуба рассказал о разгромной победе над «Торпедо» в кубковом четвертьфинале, переменах в команде во время зимней паузы и задачах на весеннюю стадию сезона, который возобновится в ФНЛ в понедельник.

«ЖДАЛИ ОТ «ТОРПЕДО» НЕМНОГО ДРУГОЙ ИГРЫ»

Химчане зимой выдержали несколько потрясений: и смену вектора развития, и смену главного тренера. Это не помешало команде сначала выиграть Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов» (7:0), а затем пробиться в полуфинал Кубка страны, разбив на родной арене «Торпедо» (5:1).

Ожидали ли столь крупной победы над автозаводцами? – вопрос одному из лидеров нынешних «Химок».
Эмоции просто непередаваемые. «Химки» очень долго готовились к матчу с «Торпедо». Говорят, как после зимней паузы стартанешь, так и будешь играть всю весну (улыбается). Если честно, ожидали немного другого футбола от соперника. Но в итоге сделали то, что просили тренеры.

Что поменялось в игре «Торпедо»? Осенью вы с ними встречались в ФНЛ и тогда в борьбе уступили.
«Торпедо» квалифицированная команда с хорошим подбором футболистов. У них зимой произошли некоторые перестановки, человек пять поменялось. Не исключаю, новички пока несыгранные. Уверен, в ФНЛ торпедовцы будут действовать совершенно иначе. Просто день сложился удачно для нас, реализовали большинство моментов, да и сопернику особо не позволили развернуться.

Следующая встреча с «Торпедо» в начале апреля…
Да. Нас ждет принципиальный матч. Впрочем, для «Химок» сейчас все игры важны: что с «Торпедо» в апреле, что с «Томью» в ближайший понедельник. Цель всегда – победа.

«ПРЕДПОЧЕЛ БЫ «УРАЛ» В ПОЛУФИНАЛЕ»

Чем вас таким кормили на зимних сборах, что «Химки» так сильно прибавили?
Ничего такого нет (улыбается). Приятно было одержать победу в Кубке ФНЛ. Вообще, сборы получились очень насыщенными, там было много матчей. Успех на Кипре добавил сил перед встречей с «Торпедо». Болельщики ждали от нас положительного результата, и мы его добились.

Какие у команды амбиции в Кубке? Дальше будет несколько сложнее, в случае выхода в финал ждет встреча со «Спартаком» или «Зенитом».
Честно, мы так далеко не заглядываем. Пока «Химкам» предстоит полуфинал, где сыграем с «Шинником» или «Уралом». Сначала будем настраиваться на этот матч. Ну и желание взять трофей, конечно, тоже присутствует.

Какой соперник по полуфиналу предпочтительнее «Шинник» или «Урал»?
Никто по этому поводу не заморачивается: с кем придется, с теми и сыграем. Но лично мне было бы, интереснее соперничать с «Уралом». На представителя РПЛ совсем другой настрой, эмоции. Хотя, «Шинник» тоже крепкая команда.

«УХОД ТАЛАЛАЕВА БЫЛ НЕПРИЯТЕН, НО ЭТО ЖИЗНЬ»

«Химки» неплохо потрясло за зиму. Говорилось о возможной смене руководства, вместо Андрея Талалаева на пост главного тренера был назначен Сергей Юран. Как в команде все это воспринимали?
Задача футболиста – играть. И обсуждениям в сети мы особого значения не придавали. Игроки должны выполнять свои обязательства по контракту. Болельщики ждут от нас только побед, поэтому мы не намерены отступать.

Уход Талалаева, который собирал «Химки» по крупицам, стал сильным ударом?
Конечно, было неприятно, но это жизнь. Меняются футболисты, меняется тренерский штаб. От нас тут ничего не зависит, мы с максимальной ответственностью подходим к выполнению своей работы.

Многие говорили, что вы – самый ценный актив «Химок». Получали ли какие-то предложения во время трансферного окна?
Приятно было, что обо мне так говорят. Значит, я чем-то заслужил такие высказывания. Но я остался в «Химках». Все разговоры так разговорами и остались. Весной буду полностью отдаваться «Химкам», а как там будет дальше – увидим. Жизнь расставит все на свои места.

И все же, в РПЛ вас звали? Скажем, у капитана «Химок» Дмитрия Тихого такие предложения точно были.
И у меня были, но без конкретики, на уровне разговоров. Сейчас не имеет смысла к этому возвращаться. Все мысли – о «Химках».

«ВЕСНОЙ ВЫЛОЖИМСЯ НА 200 ПРОЦЕНТОВ»

Зимой команду покинули Валерий Почивалин, Александр Филин, Андрей Мендель, Равиль Нетфуллин. Кого «Химкам» будет не хватать больше всего?
Всех, кого вы назвали. Каждый внес лепту в нынешнее турнирное положение команды в ФНЛ. Могу пожелать ребятам только удачи. В том числе благодаря ним, «Химки» так высоко задрали планку и мы не собираемся ее опускать.

Как идет восстановление после травмы вашего друга Ильи Кухарчука?
Он сейчас набирает форму с молодежным составом, его не хватает. Мы переживаем за всех, кто был травмирован и за Кухарчука, и за Андрея Мурнина, и за Владимира Дядюна. Надеемся, они восстановятся как можно скорее и помогут в решающей стадии сезона.

Новички Святослав Георгиевский и Гела Засеев уже успели адаптироваться в команде?
Разумеется. У нас в этом плане все очень хорошо, новые игроки быстро влились в коллектив. В «Химках» царит отличная атмосфера, об этом каждый может сказать.

Говорилось, что «Химки» сменили вектор развития и не собираются претендовать на повышение в классе. Судя по последним результатам, этот не совсем так?
Нет, конечно. Ну какой футболист будет выходить на поле с мыслями проиграть? Могу сказать за каждого из своих одноклубников: на поле мы выкладываемся даже не на сто процентов, а на все двести!

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