Артем Полярус: «Химки» настроены взять Кубок России»

Украинский легионер подмосковного клуба рассказал о разгромной победе над «Торпедо» в кубковом четвертьфинале, переменах в команде во время зимней паузы и задачах на весеннюю стадию сезона, который возобновится в ФНЛ в понедельник.

«ЖДАЛИ ОТ «ТОРПЕДО» НЕМНОГО ДРУГОЙ ИГРЫ»

Химчане зимой выдержали несколько потрясений: и смену вектора развития, и смену главного тренера. Это не помешало команде сначала выиграть Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов» (7:0), а затем пробиться в полуфинал Кубка страны, разбив на родной арене «Торпедо» (5:1).

– Ожидали ли столь крупной победы над автозаводцами? – вопрос одному из лидеров нынешних «Химок».

– Эмоции просто непередаваемые. «Химки» очень долго готовились к матчу с «Торпедо». Говорят, как после зимней паузы стартанешь, так и будешь играть всю весну (улыбается). Если честно, ожидали немного другого футбола от соперника. Но в итоге сделали то, что просили тренеры.

– Что поменялось в игре «Торпедо»? Осенью вы с ними встречались в ФНЛ и тогда в борьбе уступили.

– «Торпедо» – квалифицированная команда с хорошим подбором футболистов. У них зимой произошли некоторые перестановки, человек пять поменялось. Не исключаю, новички пока несыгранные. Уверен, в ФНЛ торпедовцы будут действовать совершенно иначе. Просто день сложился удачно для нас, реализовали большинство моментов, да и сопернику особо не позволили развернуться.

– Следующая встреча с «Торпедо» – в начале апреля…

– Да. Нас ждет принципиальный матч. Впрочем, для «Химок» сейчас все игры важны: что с «Торпедо» в апреле, что с «Томью» в ближайший понедельник. Цель всегда – победа.

«ПРЕДПОЧЕЛ БЫ «УРАЛ» В ПОЛУФИНАЛЕ»

– Чем вас таким кормили на зимних сборах, что «Химки» так сильно прибавили?

– Ничего такого нет (улыбается). Приятно было одержать победу в Кубке ФНЛ. Вообще, сборы получились очень насыщенными, там было много матчей. Успех на Кипре добавил сил перед встречей с «Торпедо». Болельщики ждали от нас положительного результата, и мы его добились.

– Какие у команды амбиции в Кубке? Дальше будет несколько сложнее, в случае выхода в финал ждет встреча со «Спартаком» или «Зенитом».

– Честно, мы так далеко не заглядываем. Пока «Химкам» предстоит полуфинал, где сыграем с «Шинником» или «Уралом». Сначала будем настраиваться на этот матч. Ну и желание взять трофей, конечно, тоже присутствует.

– Какой соперник по полуфиналу предпочтительнее – «Шинник» или «Урал»?

– Никто по этому поводу не заморачивается: с кем придется, с теми и сыграем. Но лично мне было бы, интереснее соперничать с «Уралом». На представителя РПЛ совсем другой настрой, эмоции. Хотя, «Шинник» тоже крепкая команда.

«УХОД ТАЛАЛАЕВА БЫЛ НЕПРИЯТЕН, НО ЭТО ЖИЗНЬ»

– «Химки» неплохо потрясло за зиму. Говорилось о возможной смене руководства, вместо Андрея Талалаева на пост главного тренера был назначен Сергей Юран. Как в команде все это воспринимали?

– Задача футболиста – играть. И обсуждениям в сети мы особого значения не придавали. Игроки должны выполнять свои обязательства по контракту. Болельщики ждут от нас только побед, поэтому мы не намерены отступать.

– Уход Талалаева, который собирал «Химки» по крупицам, стал сильным ударом?

– Конечно, было неприятно, но это жизнь. Меняются футболисты, меняется тренерский штаб. От нас тут ничего не зависит, мы с максимальной ответственностью подходим к выполнению своей работы.

– Многие говорили, что вы – самый ценный актив «Химок». Получали ли какие-то предложения во время трансферного окна?

– Приятно было, что обо мне так говорят. Значит, я чем-то заслужил такие высказывания. Но я остался в «Химках». Все разговоры так разговорами и остались. Весной буду полностью отдаваться «Химкам», а как там будет дальше – увидим. Жизнь расставит все на свои места.

– И все же, в РПЛ вас звали? Скажем, у капитана «Химок» Дмитрия Тихого такие предложения точно были.

– И у меня были, но без конкретики, на уровне разговоров. Сейчас не имеет смысла к этому возвращаться. Все мысли – о «Химках».

«ВЕСНОЙ ВЫЛОЖИМСЯ НА 200 ПРОЦЕНТОВ»

– Зимой команду покинули Валерий Почивалин, Александр Филин, Андрей Мендель, Равиль Нетфуллин. Кого «Химкам» будет не хватать больше всего?

– Всех, кого вы назвали. Каждый внес лепту в нынешнее турнирное положение команды в ФНЛ. Могу пожелать ребятам только удачи. В том числе благодаря ним, «Химки» так высоко задрали планку – и мы не собираемся ее опускать.

– Как идет восстановление после травмы вашего друга Ильи Кухарчука?

– Он сейчас набирает форму с молодежным составом, его не хватает. Мы переживаем за всех, кто был травмирован – и за Кухарчука, и за Андрея Мурнина, и за Владимира Дядюна. Надеемся, они восстановятся как можно скорее и помогут в решающей стадии сезона.

– Новички Святослав Георгиевский и Гела Засеев уже успели адаптироваться в команде?

– Разумеется. У нас в этом плане все очень хорошо, новые игроки быстро влились в коллектив. В «Химках» царит отличная атмосфера, об этом каждый может сказать.

– Говорилось, что «Химки» сменили вектор развития и не собираются претендовать на повышение в классе. Судя по последним результатам, этот не совсем так?

– Нет, конечно. Ну какой футболист будет выходить на поле с мыслями проиграть? Могу сказать за каждого из своих одноклубников: на поле мы выкладываемся даже не на сто процентов, а на все двести!