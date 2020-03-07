Комличенко наконец-то забил. И принес «Динамо» победу - Советский спорт
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07 марта 2020 18:45ФутболМощенко Захар

Комличенко наконец-то забил. И принес «Динамо» победу

В поединке с «Тамбовом» ударный форвард бело-голубых вышел в стартовом составе. И сделал разницу еще в первом тайме.

ДАЖЕ VAR ПРОТИВ НОВИЧКА «ДИНАМО»

После тяжелого психологического удара, полученного в дерби со «Спартаком», бело-голубым выпал шанс реабилитироваться в еще одном домашнем поединке с «Тамбовом». Вполне естественно, что против дебютанта премьер-лиги Кирилл Новиков выставил более атакующий вариант состава. Отчасти это было связано с отсутствием Владимира Рыкова, получившего неделю назад дисквалифицирующую желтую карточку. Таким образом, в центре обороны у «Динамо» остались Тони Шуньич и Иван Ордец.

Зато появилась возможность усилить лишним игроком группу атаки. Стоит отметить, что в средней линии и нападении Новиков произвел масштабные перестановки. Место в основе по сравнению с дерби сохранили лишь Оскар Хильемарк и Клинтон Нжи, при этом камерунец сместился на позицию правого атакующего хавбека. Слева атаки поддерживал Константин Рауш, а на позиции плеймейкера с первых минут вышел Максимилиан Филипп.

Наконец, главное изменение коснулось позиции единственного форварда. Теперь тренерский штаб бело-голубых предпочел не мариновать Николая Комличенко со стратегической целью выпустить во втором тайме, когда чья-то там медленная защита устанет и будет допускать ошибку за ошибкой. Ударный нападающий получил заслуженное место в стартовом составе и уже в первой половине наглядно продемонстрировал, насколько удачное приобретение в его лице сделал столичный клуб этой зимой.

Комличенко в первом тайме забил дважды, отмерив на каждое взятие ворот по 17 минут. Однако первый гол арбитры не засчитали – в дело вмешался VAR. Бело-голубые уже отпраздновали забитый мяч, соавтором которого стал Филипп (немец сделал хорошую проникающую передачу в центр штрафной), однако главный судья Василий Казарцев поставил игру на паузу, слушая подсказку помощников из видеокомнаты. А оттуда последовала рекомендация гол отменить, поскольку Комличенко в момент паса Филиппа был в небольшом офсайде.

КОГО ЮРАН ПОЖЕРТВОВАЛ «ТАМБОВУ»

Зато второй мяч нападающего российской сборной получился полностью легитимным и весьма эффектным. Рауш со своего фланга сделал диагональный навес на дальний угол вратарской, где Комличенко, поймав мяч в высокой точке своей «выдвижной» ногой, отправил его под перекладину ворот Гиорги Шелия.

Игрокам «Тамбова», с одной стороны, должно быть обидно – ведь соперник за весь первый тайм создал лишь два описанных момента у их ворот, и фактически реализовал оба. С другой стороны, гости сами виноваты в таком развитии событий. Они слишком уповали на надежность своей оборонительной линии, состоявшей из пяти человек, и практически не создавали остроты впереди. Напротив, оба атакующих полузащитника – Михаил Костюков и Георгий Мелкадзе – при потере мяча тут же отскакивали на свою половину поля и вместе с опорниками Гурамом Тетрашвили и Павлом Карасевым создавали первый оборонительный редут «Тамбова».

Разумеется, москвичам было невероятно трудно преодолеть две такие насыщенные защитные линии соперника. В какие-то моменты Филипп, чтобы «пощупать» мяч ногами, отскакивал аж к своей штрафной. Кроме того, показалось, что активность Рауша слева как-то угнетающе действует на Дмитрия Скопинцева, который в первой половине вообще практически не подключался к атакам.

В составе гостей было любопытно понаблюдать за новичком команды Александром Филиным. Буквально двумя днями ранее наставник «Химок» Сергей Юран рассказал интересную историю, по какой причине его команда – один из лидеров ФНЛ – в кубковом поединке с «Торпедо» (выигранном, кстати, с разгромным счетом 5:1), временно перешла на игру в три центральных защитника. Оказывается, причиной этого тактического решения стал уход Филина в «Тамбов». Добавим от себя – в аренду до конца сезона.

- Парень подошел ко мне, и я по глазам увидел, как он хочет попробовать себя в премьер-лиге, – поведал Юран. – Поэтому я просто не имел права удерживать Александра. Хотя и понимал, насколько серьезной будет для нас эта потеря.

И СНОВА КАЗАРЦЕВ…

В «Тамбове» 23-летнему Филину доверили позицию левого центрального защитника. Когда «Динамо» в убаюкивающем темпе вело незатейливые позиционные атаки, новичок гостей смотрелся неплохо, не выпадая из общего приличного ряда. Но стоило бело-голубым взорваться в тех двух эпизодах с забитыми мячами (один из которых был отменен), как оборона тамбовчан теряла стройность. В моменте с засчитанным мячом Комличенко забил как раз из зоны Филина. А кроме того, в середине первого тайма новобранец «Тамбова» получил желтую карточку за систематические нарушения правил.

Во втором тайме игра заметно оживилась, к чему приложили руку обе соперничающие стороны. У бело-голубых Рауш стал чаще смещаться в центр, освобождая бровку Скопинцеву, и левый фланг у «Динамо» заработал с куда большей эффективностью. Не случайно оба вингера имели по хорошему моменту, однако Шелия справился с плотными ударами Скопинцева и Рауша. Был шанс отличиться и у Комличенко, но в те ворота, в которые он дважды не забил «Спартаку», отправить мяч у Николая пока не получается.

Гости, показавшие, что могут действовать на более высоких скоростях, свои пару моментов создали в середине второй половины. Особенно хорошая возможность сравнять счет была у Костюкова, вклинившегося между двумя центральными защитниками «Динамо», но пробившего в Антона Шунина.

Концовка получилась нервной: Казарцев выпустил игру из-под контроля, и соперники чрезмерно увлеклись жесткими стыками и симуляцией. В результате гасить накалившиеся страсти пришлось взмахами желтой карточки.

Завершалась игра сумбурными атаками в обе стороны, которые вряд ли могли принести еще один забитый мяч. А лучшим игроком матча был признан Комличенко, решивший исход встречи еще в первом тайме.

РПЛ. 21-й тур

«Динамо» (Москва) – «Тамбов» – 1:0 (1:0)

Гол: Комличенко (Рауш), 34

«Динамо»: Шунин (к) – Паршивлюк, Шуньич, Ордец, Скопинцев – Каборе (Нойштедтер, 63), Хильемарк – Нжи (Игбун, 88), Филипп (С.Шиманьски, 75), Рауш – Комличенко

«Тамбов»: Шелия (к) – Килин, Ойеволе, Грицаенко, Филин, Каплиенко – Тетрашвили, Карасев (Хосонов, 73) – Костюков (Федчук, 78), Мелкадзе – Обухов (Мамтов, 83)

Предупреждения: Рауш, 84 – Филин, 21. Грицаенко, 59. Обухов, 80. Мелкадзе, 89

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

7 марта. Москва. Стадион «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». 10 143 зрителя

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