«Кутепов – провал «Спартака», а Сигурдссон сильнее Чалова». Вердикт Евгения Ловчева

СПАРТАК – КРАСНОДАР – 0:1

ТЕДЕСКО ЗРЯ ПЕРЕТРЯХНУЛ СОСТАВ

В матчах против «Динамо» и ЦСКА преимущество «Спартака» объяснялось «физикой» и эмоциями, но на третью за неделю игру ни того, ни другого команде Доменико Тедеско не хватило. Я сидел прямо за скамейкой запасных и видел изможденное лицо Самюэля Жиго, когда француз покидал поле…

Тем не менее, до пропущенного мяча хозяева играли неплохо. Хромала, в основном, последняя передача. «Спартак» пытается быстро проходить центр поля – за счет дриблинга Зелимхана Бакаева и длинных забросов. Вторая из этих опций в понедельник была недоступна из-за отсутствия Александра Соболева. А Бакаев играл после травмы.

Еще «Спартаку» не хватает взаимопонимания в прессинге. А концовка получилась слабой из-за того, что Тедеско перетряхнул уже сыгравшийся состав. Появление в основе Джордана Ларссона и Андрея Ещенко себя не оправдало, замены же выглядели анархично.

Гол «Краснодара» стал следствием очередной ошибки Ильи Кутепова. Специально пересмотрел повтор и не понимаю, как можно так атаковать нападающего, находящегося спиной к воротам. Увы, для Кутепова это норма. Его позиция – самая провальная в «Спартаке».

Для сравнения, бразильский опорник Кайо, вынужденный сейчас играть в центре обороны «Краснодара», отлично справился с обязанностями. Никому не уступил в скорости и не допускал скоростных прорывов соперника. Сколько москвичи ни подавали – все без толку.

Не согласен с выбором Андрей Тихонов и Владимир Быстрова MVP матча. Видимо, уважаемых экспертов впечатлил сейв Матвея Сафонова после удара Эсекиэля Понсе в начале первого тайма, но ведь схожее спасение совершил и Александр Максименко после удара Ари… Последнего я бы назвал лучшим в этой игре. Все-таки «Спартак» – очень сильный раздражитель для Ари.

РОСТОВ – ЦСКА – 3:2

АРМЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТ

Я не специалист в судейских трактовках, но, на мой взгляд, удаление и пенальти – излишнее двойное наказание, от которого, как мне казалось, арбитры в какой-то момент отказались... Неужели приход Виктора Кашшаи на пост главы судейского департамента так повлиял на его российских коллег? С другой стороны, оба главных фола в этом матче тянули на красные карточки. Тот же Ильзат Ахметов применил борцовский прием…

Бросилась в глаза строчка с авторами голов «Ростова»: Роман Еременко, Павел Мамаев, Ивелин Попов. Валерий Карпин наглядно доказывает, что на поле вполне можно уместить сразу трех не слишком хорошо играющих в отборе полузащитников. Важно же, как человек понимает футбол. А у Мамаева, Еременко и Попова проблем с этим нет.

Отдельно скажу о работе тренерского штаба Виктора Гончаренко. Да, мы не видим ожидаемого многими прогресса в игре армейской молодежи. Но при этом характер у команды железный. С «Уралом» ЦСКА отыгрался в компенсированное время, со «Спартаком» сравнял счет после 0:2 – и сейчас едва не увез очко из Ростова, уступая вдевятером 1:3. Значит, Гончаренко умело управляет коллективом.

Решающий пенальти не забил вышедший на замену Федор Чалов. Винить его за это не буду, но замечу: открывший счет Арнор Сигурдссон в роли форварда выглядел лучше россиянина. Чалов так с центра поля точно не убежал бы… И меня потряс комментарий «напоровшего» в том моменте Хорена Байрамяна. Он похвалил исландца за рывок. Да если бы я, как Байрамян, сделал голевую передачу сопернику, меня бы просто убили! Поэтому надо не оппонента хвалить, а корить себя за ошибку.

Что же касается Чалова, то я никогда в нем ничего особенного не видел. Всегда говорил: Федор – человек штрафной площади. Стало меньше передач от Марио Фернандеса, и сколько у него голов? С конца сентября в РПЛ – один. И уже три нереализованных 11-метровых. Уж не знаю, сам ли он вызвался бить, но тренеров своей игрой явно не убедил. Думаю, Чалову будет сложно вернуться в стартовый состав.

ЛОКОМОТИВ – АХМАТ – 1:0

ВСЕ ЭТО НАПОМИНАЕТ САБОТАЖ ПРОТИВ СЕМИНА

«Ахмат» не играл от обороны и выглядел не хуже «Локо». Проблемы москвичей налицо – и к футболу они отношения не имеют. Идет какая-то внутриклубная свистопляска между главным тренером и руководством. Зимой отдали Федора Смолова в аренду и остались с одним Эдером в нападении…

Есть ощущение саботажа против Юрия Семина. При этом его отсутствие на скамейке из-за дисквалификации в воскресенье не сказалось. Семин, конечно, дает футболистам эмоции, но все-таки основную работу проделывает между матчами. Сразу вспоминается, как Константин Бесков управлял командой, сидя во время игр на трибуне. И это не мешало побеждать.

ЗЕНИТ – УФА – 0:0

СЕМАКУ НЕ ХВАТАЕТ ЖЕСТКОСТИ

Питерцы потеряли весной в РПЛ четыре очка и ни разу не забили, но все равно не верю, что их кто-то догонит. Слишком уж качественный и глубокий у «Зенита» состав. Впрочем, нельзя не заметить, что нападение команды из-за проблем со здоровьем у Артема Дзюбы и Сердара Азмуна сильно просело.

Особенно удручает игра иранца. Когда Азмун только пришел в «Зенит» год назад, был просто неудержим, а теперь свежая вода превратилась в болото, как у нас в РПЛ всегда и происходит. Ни скорости, ни реализации…

Видимо, Сергею Семаку не хватает жесткости. Он слишком демократичен,а тренерского опыта у него еще не так много. В ситуации, когда команду заранее записали в чемпионы, необходимо было обеспечить заряженность на каждую следующую игру. Но напихать Семак не может. Что, повторюсь, не должно помешать «Зениту» прийти к финишу первым. Дзюба и компания все равно разыграются.

РУБИН – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 0:1

КОМАНДА СЛУЦКОГО РИСКУЕТ ВЫЛЕТЕТЬ

Думал, что «Рубин» победит. Леонид Слуцкий – умелый специалист, зимой состав укрепился, но пока не удается даже создавать моменты. Пришедший Иван Игнатьев чего-то там артачился в «Краснодаре», а в «Рубине» вообще ничего не показывает. Видимо, потому что здесь на него не играет вся команда.

Удаление Хвичи Кварацхелии и обилие предупреждений показывают нервозность в коллективе. И дальше может быть только хуже. Рядом «Ахмат», находящийся в зоне прямого вылета. И «Рубин» серьезно рискует отправиться в ФНЛ. Бороться за выживание параллельно со строительством новой команды – не самая простая задача.

Возможно, кстати, вылет пойдет на пользу «Рубину». Чтобы перезапустить проект Слуцкого с нуля. С тренером же подписан долгосрочный контракт. А порой необходимо сделать шаг назад перед двумя или тремя вперед.