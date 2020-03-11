Коронавирус убил атмосферу на «Месталье», Диакаби и Иличич – шансы «Валенсии»

ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ БЕЗ ФУТБОЛА

Увы, в скором времени, похоже, в среде футбольных болельщиков все реже будут звучать термины «гол», «офсайд», «дерби», «хет-трик», «еврокубки» – все их постепенно вытеснит одно-единственное слово: коронавирус. За пару недель, прошедших после первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, футбольная Европа наконец осознала: пришедшая с Востока эпидемия страшной болезни действительно представляет реальную угрозу жизни десятков тысяч людей. И эта зараза уже начала по-хозяйски перекраивать весь футбольный уклад и график Старого Света.

Одной из первых под ударами невидимого врага пала Италия. Став чуть ли не основным очагом распространения коронавируса на континенте, Апеннины быстро включили режим чрезвычайного положения. Все культурно-массовые и спортивные мероприятия в стране были отменены и перенесены на срок не ранее 3 апреля.

Это табу коснулось и серии А. В результате «Аталанта» перед ответным поединком первого раунда плей-офф Лиги чемпионов лишилась игровой практики – матч 26-го тура в Бергамо с «Лацио» в минувшую субботу не состоялся, и подопечным Джанпьеро Гасперини оставалось надеяться, что они не растеряли боевой запал и не выпали из игрового ритма после разгромной победы (7:2) в гостях над «Лечче». Эта игра состоялась 1 марта, так что нетрудно подсчитать, что без серьезной игровой практики игроки «Аталанты» находились практически полторы недели.

Впрочем, у бергамасков хотя бы имелся солидный задел в три мяча после победы на своем поле со счетом 4:1. А вот «Валенсия» накануне ответного поединка лишилась одного из важнейших козырей – поддержки зрителей. Пресловутый коронавирус постепенно начал вгонять в ужас и другой крупнейший европейский полуостров – Пиренейский, и вот уже в Испании по примеру итальянских товарищей по несчастью стали звонить во все колокола и принимать меры предосторожности.

ПАРЕХО ПРОТИВ РЕШЕНИЯ ИСПАНСКОГО МИНЗДРАВА

В частности, было объявлено, что все матчи двух ближайших туров в ла лиге и сегунде пройдут при пустых трибунах. Кроме того, испанский Минздрав постановил сыграть без зрителей матч «Валенсия» – «Аталанта», мотивируя этот вердикт в большей степени тем, что на «Месталью» прибудет спортивная делегация из зоны эпидемиологического риска, коей является Ломбардия и расположенный в ней Бергамо.

Стоит добавить, что аналогичная участь – сыграть свои матчи в атмосфере пустых трибун – ожидает две другие пары 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» – «Боруссия» (Дортмунд) и «Барселона» – «Наполи». А поединок «Ювентус» – «Лион» на следующей неделе вообще под угрозой срыва либо переноса на нейтральную территорию.

В стане «Валенсии» решение не пускать болельщиков на трибуны, естественно, вызвало негативную реакцию. Капитан «летучих мышей» Дани Парехо в своем Инстаграме высказался по этому поводу без всяких дипломатических экивоков:

- Не понимаю, как можно гулять в толпах людей по городу, поехать встречать родственника в аэропорт, куда прибывают сотни рейсов со всего мира, но при этом лишиться возможности играть самый важный матч сезона перед своими фанатами.

Парехо также добавил, что раз уж существует серьезная угроза здоровью людей, то при закрытых дверях должны проводиться все без исключения матчи плей-офф Лиги чемпионов – во всех странах и на всех стадионах.

УЕФА, кстати, близка к еще более жесткому решению, чем предлагает лидер «Валенсии»: по имеющейся информации футбольные чиновники могут приостановить розыгрыш обоих еврокубков после завершения всех игр на стадии 1/8 финала. Правда, в таком случае судьба трех оставшихся решающих раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы будет покрыта густым туманом: когда лучшие клубы континента смогут доиграть турниры, не совсем понятно. А точнее, совсем не понятно.

ЕЩЕ ОДИН ВИРУС ПРОТИВ ОБОРОНЫ «ВАЛЕНСИИ»

Несмотря на все запреты и визуально пустые по телевизионной картинке трибуны совсем без поддержки «Валенсия» не осталась. То ли наиболее активные фанаты хозяев собрались где-то у стен «Местальи», то ли каким-то образом проникли в ложу официальных гостей УЕФА, в которой на любом матче и на любой арене находятся несколько десятков или даже сотен человек, но определенное звуковое сопровождение этому поединку было обеспечено.

Если же взглянуть на стартовый состав команды Альберта Селадеса, могло сложиться впечатление, что его постоянно прореживает некое еще более страшное заболевание, чем коронавирус. Наиболее уязвимой оказалась центральная зона обороны: ее «летучим мышам» не удалось сохранить до ответной игры даже в том виде, в котором она три недели назад получила четыре мяча в выездном матче в Милане. На сей раз не смог сыграть Эльяким Мангаля, чье отсутствие усугубило травмы Эсекьеля Гарая и Габриэля Паулисты.

В итоге Селадесу пришлось в буквальном смысле затыкать дыры, в пожарном порядке переквалифицировав в центральные защитники Франсиса Коклена, который ранее провел на этой позиции от силы пару матчей, да и то еще будучи игроков «Арсенала». Разумеется, ни о какой сыгранности и идеальном взаимопонимании в этом важнейшем звене тактической схемы хозяев не могло быть и речи.

Однако не Коклен стал «могильщиком» собственной команды в ответном поединке, а как раз его напарник. Муктар Диакаби ухитрился за первые 45 минут организовать сразу два пенальти в свои ворота. Первый – уже на третьей минуте – еще не выглядел катастрофой, поскольку даже забитый Йосипом Иличичем мяч мало что менял в стратегии «летучих мышей»: им все равно нужно было побеждать с разницей в три мяча.

ГЕРОЙСТВА ГАМЕЙРО И ФЕРРАНА ТОРРЕСА

Тем более что в середине тайма для испанцев забрезжила надежда, когда Кевин Гамейро после перехвата в центре поля и быстрой атаки с ходу сумел грамотно реализовать выход один на один с голкипером Марко Спортьелло. Однако перед самым перерывом Диакаби неуклюже коснулся мяча в своей штрафной, и арбитр Овидиу Хацеган, посмотрев видеоповтор, убедился, что нужно назначать второй 11-метровый. И вновь Иличич уверенно выиграл дуэль у Яспера Силлессена.

Все эти события происходили без участия Дениса Черышева, который вновь остался на скамейке запасных. Хотя в последнем матче ла лиги – в гостях против «Алавеса» – вышел в стартовом составе и отыграл 82 минуты. А вот Гасперини мог позволить себе оставить в резерве, например, Дувана Сапату, который в том самом поединке с «Лечче» оформил хет-трик.

Впрочем, Сапате все же выпала возможность сыграть чуть больше 45 минут в матче Лиги чемпионов: под занавес первой половины повреждение глаза получил Мартин де Рон, которого пришлось заменить. В свою очередь, и Селадес в перерыве пошел уже даже не ва-банк, а на откровенную авантюру, заменив напортачившего Диакаби на игрока атаки Гонсало Гедеша. Пришлось опускаться в центр обороны Жоффрею Кондогбия – вы можете припомнить еще один такой случай, чтобы на позиции обоих центральных защитников играли опорные хавбеки?

Тем не менее, риск с усилением группы атаки за счет бестолково-дырявой обороны быстро оправдался. «Летучие мыши» провели симпатичную атаку правым флангом, и Гамейро оформил дубль, головой красиво замкнув нацеленную подачу Феррана Торреса. Хотя все равно не покидало ощущение, что гости еще некоторое время поиграют с соперником, как кошка с летучей мышкой, а затем еще парочкой голов снимут все вопросы о победителе этого противостояния.

ИЛИЧИЧ ВСЕ РАССТАВИЛ ПО МЕСТАМ

Однако бергамаски, словно захмелев от огромного свободного пространства на чужой половине поля, не спешили реализовывать свои фирменные контратаки. И были за это показательно наказаны: Парехо отличным продольным пасом вывел Торреса тет-а-тет со Спортьелло, а рванувший навстречу испанцу голкипер только облегчил сопернику процесс взятия ворот.

Это было нечто невероятное: разорванная кадровыми проблемами «Валенсия» забила три мяча и вела в матче с «Аталантой»! Кто мог себе такое представить?

Впрочем, минимальное преимущество хозяев в счете продержалось лишь четыре минуты. В очередной контратаке гости – в первую очередь, Иличич – все сделали собранно и «по учебнику», и словенец эффектным ударом в нижний угол оформил хет-трик. Хотя, как оказалось, это был не последний гол нападающего «Аталанты»: ближе к концу встречи он забил четвертый мяч, теперь пробив в верхний угол после паса Ремо Фройлера.

Заключительные четверть часа на поле провел Черышев, но российскому полузащитнику сложно было проявить себя в таком сумасшедшем поединке, в котором были и антигерои, и главный герой. Иличич своим покером принес «Аталанте» вторую победу в противостоянии с «Валенсией» и обеспечил невероятный общий счет по сумме двух матчей – 8:4.

Наверное, только таким способом можно дать достойный ответ страшному коронавирусу. Правда, не совсем понятно, где, как и когда необычайно веселая «Аталанта» будет играть четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов…

Лига чемпионов-2019/20

1/8 финала. Ответный матч

«Валенсия» (Испания) – «Аталанта» (Бергамо, Италия) – 3:4 (1:2)

Голы: Иличич, 3 – с пенальти – 0:1. Гамейро, 21 – 1:1. Иличич, 43 – с пенальти – 1:2. Гамейро (Ф.Торрес), 51 – 2:2. Ф.Торрес (Парехо), 67 – 3:2. Иличич, 71 – 3:3. Иличич (Фройлер), 82 – 3:4

«Валенсия»: Силлессен – Васс, Коклен (Черышев, 74), Диакаби (Гедеш, 46), Гайя – Ф.Торрес, Парехо (к), Кондогбия, Солер – Гамейро, Родриго (Флоренци, 79)

«Аталанта»: Спортьелло – Джимшити, Кальдара, Паломино – Хатебур, де Рон (Сапата, 45), Фройлер, Госенс – Пашалич (Тамезе, 83) – Иличич, А.Гомес (к) (Малиновский, 78)

Предупреждения: Коклен, 33. Диакаби, 42. Кондогбия, 58. Васс, 64 – Фройлер, 85

Судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

10 марта. Валенсия. Стадион «Месталья». Без зрителей

Первый матч – 1:4