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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 20:00ФутболМысин Николай

Спорт во время чумы. Коронавирус парализовал планету

Только за последние сутки были отменены чемпионат НБА, ряд крупных теннисных турниров, последний этап Кубка планеты по биатлону и чемпионат мира фигурному катанию. На носу аналогичные решения по Евро-2020, Лиге чемпионов, НХЛ, «Формуле-1».

Статус пандемии, который ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) присвоил распространению коронавируса, не только напугал простых людей, но и вызвал цепную реакцию в мире спорта. «Советский спорт» следит за ситуацией. Вот пока главные и грустные итоги.

БАСКЕТБОЛ

rudy-gobert_Фото usatoday

Удачная была шутка, или не очень, но факт – в понедельник, закончив пресс-конференцию, центровой «Юты» Руди Гобер (одна из звезд не только «Джаз», но и всей НБА, и сборной Франции), покидая зал, в шутку потрогал все микрофоны на столе. Мол – не боюсь я вашего коронавируса! И под смех журналистов и сотрудников арены выбежал за дверь.

В среду (по Москве – в ночь на вторник) матч «Оклахома-Сити» – «Юта» был отменен за пять минут до старта.

Прямо так – 18 000 зрителей уже собрались на трибунах, а руководство Лиги до последнего решало – проводить встречу или нет. К этому моменту уже было известно, что два игрока «Джаз» сдали положительный тест на злободневный вирус. Один из них – Эммануэль Мудиай. Второй – только не смейтесь! – Гобер.

События развивались стремительно. Хозяев площадки – баскетболистов «Тандер» – в итоге отпустили восвояси, гостей – принудительно оставили на стадионе. На всю ночь. Несмотря на негодование фанатов (еще бы – деньги за билеты уплачены, и немаленькие, а приятный вечер сорван внезапно и в один момент), игра не состоялась. Так же, как и другой поединок – «Сакраменто» с «Новым Орлеаном». Там причиной стало подозрение на коронавирус у одного из арбитров. Вскоре стало известно, что НБА и вовсе приостанавливает регулярный чемпионат. Как минимум на один месяц. Насколько пауза затянется – покажет время.

Ограничительные меры были приняты еще ранее, но носили локальный характер. Так, во всех американских лигах (НБА, НХЛ, бейсбольная МЛБ, футбольные НФЛ и МЛС) ввели запрет на вход для журналистов в раздевалки и клубные помещения. Но чтобы остановить целый турнир – до этого не доходило. И есть подозрение, что НБА – лишь первая ласточка. Взять ту же НХЛ – целых 11 хоккейных клубов, от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, делят площадки с баскетбольными соседями. А если пандемия так напугала руководство лиг (уже посчитано – за последние 5 дней все игроки НБА так или иначе встречались друг с другом, а значит, те же условные Гобер и Мудиай могли успеть заразить всех остальных), приостановка остальных чемпионатов – лишь дело времени.

Но беда не приходит одна. Вслед за НБА остановили и европейские турниры – Евролигу и Кубок Европы. Причина, собственно, та же – обнаружение коронавируса у одного из игроков.

Не единственная – на фоне общей волны пандемии. Но главная.

Как оказалось, болезнь подхватил форвард «Реала» Трей Томпкинс – отлично знакомый российским болельщикам по выступления за «Нижний Новгород». Едва диагноз подтвердился, руководство мадридского клуба ввело карантин – причем это коснулось и футбольной команды (ведь футболисты и баскетболисты занимаются в одном центре в Вальдебебасе). Были отменены тренировки, под вопрос попало участие «Реала» в матче с «Эйбаром» в Ла Лиге и с «Манчестером Сити» – в Лиге чемпионов. Как и выступление баскетбольного «Реала» в Евролиге. Вопросы, в итоге, снялись сами собой. Руководство Евролиги, посовещавшись с клубами и спонсорами, поставило турнир на паузу. Ла Лига заморозила два ближайших тура. А УЕФА, судя по инсайдам, готовится объявить о приостановке еврокубков.

И все эти события случились в течение 12 часов.

ФУТБОЛ

Твит журналиста Николо Скиры взбудоражил всех футбольных фанатов – он первым написал, что УЕФА готова отменить и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, и вот-вот объявит о таком решении. Дыма без огня не бывает, но все-таки подтверждение эта новость не получила. Пока. На сайте организации было опубликовано, что данный вопрос обсудят на днях. Если конкретно – 17 марта. Именно в будущий вторник пройдет конференция по видеосвязи между представителями всех членов УЕФА, европейской ассоциации клубов (ECA) и международной ассоциации футболистов (FIFPro). По ее итогам решат, что делать с еврокубками, национальными чемпионатами и, главное – с Евро-2020. Велика вероятность, что его все-таки перенесут на будущий год. А Лигу чемпионов и Лигу Европы действительно приостановят. По крайней мере – на месяц.

При этом почти во всех значимых внутренних турнирах уже введены ограничения. Разной степени жесткости, но тем не менее. Так, итальянская Серия A приостановлена минимум до 3 апреля. В испанской Ла Лиге отменены два тура (точнее – перенесены на неясный срок). Во Франции все матчи в течение месяца будут играться без зрителей. Похожие меры приняты в Португалии, Германии, Англии. И все это – на фоне новостей о заражении коронавирусом форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини и подозрениях на болезнь у трех футболистов АПЛ (все – из «Лестера»). Учитывая, насколько стремительно развивается ситуация и как быстро сыплются новости о новых отменах/запретах/переносах, не исключено, что до конца недели на паузу встанут еще несколько лиг.

ТЕННИС

Отмена «Мастерса» в Индиан-Уэлсе, который должен был начаться в четверг, стала шоком. Да, из-за коронавируса уже были подобные инциденты. В Китае еще в январе-феврале отказались от проведения ряда мужских челленджеров и женских соревнований ITF. В Италии отменили финалы таких же турниров в Бергамо – в первые дни, как зараза была выявлена на Апеннинах. Но чтобы сорвался Индиан-Уэлс? Один из двух турниров, которые зовутся пятым «Большим шлемом»? Да еще за три дня до старта? Да и всего-то из-за одного зараженного в округе?

Но, тем не менее, факт – это случилось. Даже притом, что в конце прошлой недели организаторы уверяли – эпидемия на их планы не повлияет, соревнования пройдут точно в срок. Мы уже поняли, что коронавирус ни с кем не считается.

Ни ATP, ни WTA не были готовы к такому повороту. Отмена крупного турнира ударила и по кошельку игроков, и по рейтингу (очки сгорят у всех, а новые никто не заработает). И, конечно, по доходам самих организаторов. Но главное, стало понятно – прецедент создан. И новые отмены не заставят себя ждать.

Они и не заставили.

В четверг стало известно, что и второй из двух супертурниров в США отменен – власти Майами тоже ввели карантин. Первым об этом сообщил отец Фабио Фонини (11-й ракетки планеты) со ссылкой на сына. Еще ранее это стало понятно по поведению Рафаэля Надаля, который из Калифорнии отправился домой в Испанию и сообщил, что не вернется в Штаты – похоже, Рафа что-то знал. Почти одновременно с этим стало известно, что правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение и отменило (в числе прочего) финальный раунд Кубка Федерации, намеченный на апрель в Будапеште. А руководство ATP официально заявило, что на 6 недель приостанавливает проведение соревнований всех уровней (кроме тех, организация которых отведена ITF – Международной федерации тенниса). Это значит, что помимо Индиан-Уэлса и Майами не состоятся турниры в Хьюстоне, Марракеше, Монте-Карло (еще один «Мастерс»), Барселоне и том же Будапеште. Скорее всего, аналогичное заявление в ближайшее время сделает и WTA.

По большому счету, сейчас под вопросом весь грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос». Причем организаторы последнего уже «умыли руки», заявив – решение о проведении или непроведении чемпионата Франции зависит не от них, а от правительства страны. Можно смеяться или шутить над январским решением Роджера Федерера взять паузу до Уимблдона – будто швейцарец точно знал, что остальные играть тоже не будут. Но это, конечно, из области юмора (тем более, он действительно перенес операцию на ноге). А в остальном все совсем несмешно. Учитывая, что до сих пор неясно, как ATP и WTA планируют решать вопрос с рейтингом и призовыми для игроков. В отличие от футболистов, баскетболистов, хоккеистов и прочих командных игроков, они не получают зарплату в клубах. А живут за счет успехов на турнирах. И лучшее определение того, в каком положении оказались сейчас все теннисисты, вынес американец Маккензи Макдональд. Сказавший: «Я сейчас безработный».

БИАТЛОН

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Ну и было бы странно, если бы пандемия малоизученной болезни не затронула зимние виды спорта. Отмена чемпионата мира по фигурному катанию, состоявшаяся по инициативе не ISU (Международного союза конькобежцев), и даже не правительства Канады, а властей провинции Квебек, уже наделала много шуму. Но стала не единственной. В четверг пришла новость, что не состоится заключительный этап Кубка мира по биатлону, намеченный на 20-22 марта в Холменколлене (пригород Осло). Дело, опять же, в решении местных властей – точнее, мэрии норвежской столицы. Текущий, предпоследний этап в финском Контиолахти, как и предыдущий в чешском Нове Место, закрыли для зрителей. И вообще не факт, что состоявшийся в четверг мужской спринт не станет заключительной гонкой сезона.

Ждем новых грустных новостей…

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