Ликбез по коронавирусу. Почему в мире паника, будет ли вакцина, когда все закончится

В четверг спортивный мир столкнулся с новой реальностью. После проникновения коронавируса в НБА, НХЛ, Формулу-1 и европейские футбольные топ-клубы последовали новости о приостановке соревнований. А следом наступило понимание того, что в скором времени встанет вообще весь спорт.

Россия пока держится, но тенденция, увы, нехорошая. Слава Богу, пока вирус не затронул наших спортсменов. Но гарантии, естественно, никакой, потому надо готовиться к худшему.

Вопрос «Кто виноват?» в этой ситуации не возникает. Ответ всем хорошо известен. Пугает неопределенность. Как долго все продлится? Когда спорт снова оживет? Сколько ждать, хотя бы примерно?

Так уж вышло, что мою журналистскую жизнь прерывал опыт работы в фармацевтическом бизнесе. Первый раз это было еще в 90-х, второй – совсем недавно, в группе компаний «Фармэко». А потому за ответами ваш покорный слуга направился к бывшим коллегам. Тем более сейчас очень много противоречивой информации по теме вируса, полно фейков. Хотелось узнать правду от тех, кто в теме.

Не буду мучить читателя сугубо профессиональными терминами, постараюсь рассказать все простым языком. Итак, что услышал.

Почему в мире паника?

Потому что от коронавируса на данный момент нет ни вакцины, ни препаратов. Более того, ни у кого в мире пока нет понимания, как эту вакцину делать.

Китайцы пробовали создать ее на основе крови тех пациентов, которые уже переболели Covid-19. Начали применять на добровольцах, даже успели запустить информацию, что вакцина разработана, но быстро поняли, что она не работает.

Сейчас пытаются сделать иммунобиологические препараты, подключили активно генную инженерию. Остается надеяться, что в скором времени вакцину все-таки создадут. Не важно кто и где, главное – как можно быстрее.

Еще один тревожный момент. У нескольких вылеченных пациентов вирус был обнаружен снова. Возможно, люди просто не долечились, тогда это одна история. А если действительно они заболели повторно и вероятность заразиться снова в принципе большая, то это усложнит борьбу с эпидемией. Пока точного ответа на этот вопрос нет.

Если вакцину создадут, что дальше?

Дальше предстоят клинические испытания. Обычно на это уходят долгие месяцы, иногда и годы. Но с учетом форс-мажора будет задействована ускоренная модель. Месяца три придется ждать испытаний на людях. В таких случаях ищут добровольцев, которые под расписку соглашаются стать, по сути, подопытным кроликами.

«Я готов, что на мне будет применен такой-то препарат, всю ответственность за последствия беру на себя…». Официальное согласие оформляется примерно в таком виде. Чтобы при негативном развитии заболевания к медикам не было вопросов. Других вариантов ускорить процесс нет. Это крайняя мера.

Если медики убедятся, что вакцина работает – а это должны быть сотни положительных случаев – вакцину тотчас запускают в производство. Исходя из этого можно предположить, что вакцина, если появится, то в лучшем случае в июле.

Есть ли шанс, что эпидемия закончится раньше?

Шанс небольшой, но он есть. Надежда на то, что коронавирус исчезнет в июне, с приходом лета. Как это бывает с сезонным гриппом и ОРВИ. Идеальная среда для распространения вируса – температура выше ноля, не выше 10 градусов. Дай Бог, чтобы тепло пришло как можно раньше.

Почему коронавируса боятся больше, чем гриппа?

То, что мы видим сейчас, смертность при коронавирусе выше, чем при гриппе. Данные, конечно, предварительные. И в разных странах – разные. Много неучтенных случаев. Иногда пациент заражен вирусом, но у него нет никаких симптомов, хотя он является носителем и передатчиком инфекции. Все цифры пока «корявые», что тоже дает почву для разных спекуляций.

От осложнений, вызванных гриппом, каждый год в мире умирают десятки тысяч, иногда сотни тысяч людей. Почему нет такой паники? От гриппа есть вакцины, делаются ежегодные прививки. И лекарства, облегчающие состояние больного при гриппе, тоже есть. Всего этого нет от коронавируса.

Еще один минус. Covid-19 очень заразный. Заразнее гриппа. Поэтому такое внимание к массовым мероприятиям. Поэтому закрывают спорт.

Есть ли хоть какой позитив?

Есть. В Китае, и это очень положительный момент, один из немногих сегодня, вирус стал ослабевать. Если тенденция продолжится, в Поднебесной скоро должны справиться с эпидемией.

Однако это не означает, что вирус также начнет ослабевать и в других странах. Медики, например, столкнулись с тем, что корейский вирус мутировал и отличается от китайского. И в Корее сейчас эпидемия быстрее распространяется.

Мутация вируса – вещь очень нехорошая, для каждой разновидности приходится делать новую вакцину. Та, что способна будет справится с китайской заразой, может оказаться не столь эффективной для вируса, который распространяется на другом конце света.

О чем говорят все эти данные применительно к спорту. О том, что ситуация серьезная, но паниковать в любом случае не стоит. Как, впрочем, не стоит относиться к коронавирусу легкомысленно. В России, к сожалению, такой подход встречается слишком часто. Бравурные крики «Мы не бздим, в отличие от остального мира», которые сегодня можно услышать, точно не от большого ума.

В ближайшие время вакцины не будет, паника не исчезнет, играть ни в футбол, ни в хоккей не начнут. Но не нужно рисовать апокалиптические картины. Многое зависит от того, насколько слаженно в борьбе с пандемией будет действовать весь мир. Если страны отнесутся к этому серьезно, если вакцину в ближайшее время все-таки создадут, то летом мы снова увидим на стадионах Роналду и Мессии, Овечкина и Панарина, Леброна и Джоковича.

Главное, верить, что все обязательно будет хорошо.