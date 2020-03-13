Перезагрузка после вируса: что ждет топ-5 чемпионатов Европы после вынужденной паузы

ИТАЛИЯ

Чемпионат приостановлен до: 3 апреля

Инфицированные среди игроков, тренеров и функционеров клубов: Даниэле Ругани («Ювентус»), Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино ла Гумин, Мортен Торсбю и врач команды Амедео Балдари (все – «Сампдория»), Душан Влахович («Фиорентина»)

Осталось туров: 12 (некоторым командам – по 13)

Положение в борьбе за еврокубки: Ювентус – 63 очка (26 игр). Лацио – 62 (26). Интер – 54 (25). Аталанта – 48 (25). Рома – 45 (26). Наполи – 39 (26). Милан – 36 (26)…

На Апеннинах, оказавшихся на переднем крае борьбы с европейской экспансией коронавируса, на крайние меры в виде приостановки чемпионата не шли до последнего. Матчи сначала переносились на несколько дней, некоторые игры 26-го тура – в южных городах – даже успели провести. Но затем ситуация стала критической, и когда смертельно опасный вирус был выявлен у защитника «Ювентуса» и сборной Италии Даниэле Ругани, футбольным чиновникам ничего не оставалось, как отказаться от всех попыток продолжить чемпионат.

Пока он поставлен на паузу до начала апреля, но по оценкам аналитиков зрители вновь смогут увидеть игры серии А не раньше конца мая. Это в лучшем случае – если турнир вообще удастся реанимировать.

А ведь завершать такой сезон досрочно было бы почти преступлением. После долгих лет безраздельного доминирования «Ювентуса» сейчас наконец-то в итальянском чемпионате появилась реальная интрига. «Лацио» отстает от «Старой синьоры» лишь на очко, «Интер» в случае победы в Турине (этот поединок как раз должен был состояться в предыдущем туре) мог сократить отставание от лидера до шести очков. А фестивальная «Аталанта» с ее 70 забитыми мячами (в 25 матчах), борющаяся за четвертую путевку в Лигу чемпионов с «Ромой» – разве можно обрывать такой яркий и уникальный чемпионат на полуслове?!

Именно по этой причине нынешней серии А вряд ли подойдет вариант с организацией «Финала четырех», если не получится в мае-июне и начале июля провести все оставшиеся туры. Претендентов на попадание в Лигу чемпионов на Апеннинах больше, чем четверо, и было бы несправедливо просто взять и отрезать, словно ножницами, тех, кто сейчас находится вне квартета сильнейших.

Гораздо более справедливым стало бы проведение плей-офф с участием восьми клубов (тем паче, что «Верона» с «Пармой» сейчас отстают от «Милана» лишь на очко, имея игру в запасе), причем если сроки для проведения игр по системе с выбыванием будет окажутся сжатыми до предела, то можно ограничиться одним поединком – на поле команды с более высоким номером посева.

При этом даже у вылетевших в четвертьфинале будет своя мотивация – разыграть в утешительных раундах плей-офф места в Лиге Европы (5-е и 6-е по итогам серии А). А четверка лучших в одноматчевых битвах решающей стадии (опять же необязательно проводить ее в формате «Финала четырех» – можно оставить преимущество своего поля) определила бы обладателя скудетто и призеров.

ИСПАНИЯ

Чемпионат приостановлен до: неопределенный срок (минимум на два тура)

Инфицированные среди игроков, тренеров и функционеров клубов: Мартин Ортега (гендир «Леганеса»), Трей Томпкинс (баскетболист «Реала»)

Осталось туров: 11

Положение в борьбе за еврокубки: Барселона – 58. Реал – 56. Севилья – 47. Реал Сосьедад – 46. Хетафе – 46. Атлетико – 45. Валенсия – 42…

В Испании отчаянно пытались огородить себя от контактов с находящимися в европейском очаге эпидемии коронавируса итальянцами, отказываясь пускать на Пиренеи самолет с футболистами и тренерами «Ромы», летевший на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей». А также сами ни в какую не желали ступать ногой на Апеннины (в лице делегации «Хетафе») на игру той же стадии того же турнира с «Интером». В итоге глобальной цели – временной отмены всех еврокубковых встреч – испанцы достигли, однако это вовсе не уберегло их от коварной инфекции.

Сообщалось минимум о двух случаях заражения коронавирусом применительно к ла лиге. В группу риска попали генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега, который, правда, вроде бы близко не контактировал с футболистами команды, а также баскетболист «Реала» Трей Томпкинс. Поскольку у мадридского гранда футбольный и баскетбольный клубы являются подразделениями одного холдинга, боссы «сливочных» от греха подальше усадили на карантин обе команды по разным видам спорта в полном составе.

Поскольку в примере уже сейчас сформировался весьма приличный отрыв (почти в десять очков) от привычного дуэта грандов до преследователей, здесь в случае форс-мажора логичнее было бы провести между «Барселоной» и «Реалом» своеобразную финальную серию плей-офф – скажем, до двух (а лучше – до трех) побед. Разумеется, с преимуществом своего поля у стоящего выше в таблице конкурента. Вот это была бы настоящая фиеста для испанских фанатов!

А следующие по рангу четыре или шесть (восемь) клубов могли бы разыграть два оставшихся места в Лиге чемпионов и еще два – в Лиге Европы либо в однокруговом турнире с чередованием матчей дома и в гостях, либо (в случае восьми участников) опять же в серии плей-офф.

АНГЛИЯ

Чемпионат приостановлен до: 4 апреля

Инфицированные среди игроков, тренеров и функционеров клубов: Микель Артета («Арсенал»), Каллум Хадсон Одои («Челси»), симптомы у трех игроков «Лестера», одного из игроков «Эвертона»

Осталось туров: 9 (некоторым командам – по 10)

Положение в борьбе за еврокубки: Ливерпуль – 82 (29). Ман Сити – 57 (28). Лестер – 53 (29). Челси – 48 (29). МЮ – 45 (29). Вулверхэмптон – 43 (29). Шеффилд Юнайтед – 43 (28). Тоттенхэм – 41 (29). Арсенал – 40 (28)…

Нынешняя кризисная ситуация, возникшая в мировом спорте, самым трагикомичным образом может отразиться на судьбе нынешнего чемпионата АПЛ. Представьте, что будет, если кому-то из чиновников местной футбольной ассоциации взбредет в голову аннулировать итоги сезона. Для «Ливерпуля» это станет самым настоящим кошмаром: ведь мерсисайдцы упорно шли к титулу с 1990-го года, когда выиграли чемпионат Англии в последний раз. Шутка ли – тогда даже такой организации, как Английская премьер-лига, еще не существовало: датой рождения АПЛ считается 1992 год. А сам «Ливерпуль» за эти три десятка лет успел дважды выиграть Лигу чемпионов (в 2005-м и год назад), еще пару раз добравшись до финала (2007, 2018).

Но теперь, когда команда Юргена Клоппа, проведя выдающуюся половину с «копеечками» сезона с единственной ничьей и 24 победами, было бы высшей несправедливостью отбирать у «красных» фактически завоеванный ими титул. Отыграть 25 (!) очков отставания за десять оставшихся матчей – это задача из области ненаучной фантастики, будь ты хоть трижды Пеп Гвардиола со своим еще год назад победоносным «Манчестер Сити».

Поэтому за Ла-Маншем, если вдруг при обсуждении «пожарной» формулы, по которой следует доиграть сезон, возникнет всеобщий ступор, как нигде логичным будет просто поставить точку в том месте, где сейчас значится многоточие. Иными словами, завершить чемпионат досрочно, без проведения дополнительных турниров. Кстати, как пишет Daily mail, многие клубы премьер-лиги могут прийти именно к такому решению, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

Впрочем, дополнительные турниры все равно можно устроить с целью разыграть потенциальное место в Лиге чемпионов, которое может достаться пятой команде по итогам АПЛ с учетом наложенного на «Ман Сити» бана со стороны УЕФА. А также для аутсайдеров чемпионата, хотя «Норвич», похоже, уже никакая «переходная пулька» не спасет.

Любопытно, что британцы бодрились дольше других – континентальных – европейцев, собираясь в ближайший уик-энд проводить очередной тур АПЛ. Однако у них оказалась едва ли не самая неблагоприятная из всей пятерки топ-чемпионатов эпидемиологическая ситуация. Положительный тест на коронавирус сдал наставник «Арсенала» Микель Артета, молодой игрок «Челси» Каллум Хадсон Одои каким-то образом уже успел пережить кризис после подхваченной опасной инфекции и после недельного карантина, по его собственным словам, уже пошел на поправку.

Однако «дурной пример» оказался в буквальном смысле заразительным для других футболистов лиги: сообщается о трех подозрительных случаях с симптомами коронавируса у игроков «Лестера», «Эвертон» дружно садится на карантин после попадания в группу риска одного из игроков… В общем, АПЛ может выйти в единоличные лидеры по числу случаев заболевания смертельно опасным ОРВИ.

ФРАНЦИЯ

Чемпионат приостановлен до: срок не определен

Инфицированные среди игроков, тренеров и функционеров клубов: -

Осталось туров: 10 (двум командам – по 11)

Положение в борьбе за еврокубки: ПСЖ – 68 (27). Марсель – 56 (28). Ренн – 50 (28). Лилль – 49 (28). Реймс – 41 (28). Ницца – 41 (28)…

Во Франции, к счастью, вроде бы никто из игроков, тренеров и персонала ведущих клубов на момент написания этого текста ряды заболевших коронавирусом не пополнил, однако руководители федерации футбола и профессиональных лиг приняли благоразумное решение чемпионат страны приостановить. Причем на неопределенный срок – речь шла о прекращении игр в лигах 1 и 2 минимум на месяц.

Возможно, на французов слишком гнетущее впечатление произвело созерцание пустых трибун во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией». Хоть команда Томаса Тухеля и добилась необходимого результата, выйдя в четвертьфинале главного еврокубка, впору было произносить бессмертную фразу: «Такой футбол нам не нужен!..»

Турнирная ситуация в чемпионате Франции идеально подходит для досрочного завершения сезона безо всяких доигровок и альтернативных турниров. Очевидно, что «ПСЖ» – без двух минут чемпион, солидный отрыв марсельского «Олимпика» позволяет ему не особо беспокоиться о втором месте в таблице. Разве что между «Ренном» и «Лиллем» можно устроить пару поединков по классической еврокубковой схеме для выяснения, кому достанется третья путевка в Лигу чемпионов, а кому – утешительный приз в виде участия в Лиге Европы.

В стане аутсайдеров, похоже, тоже наступила 67-процентная ясность: «Амьен» и тем более «Тулузу» уже вряд ли что-то спасет от вылета. А для определения участника стыковых матчей (пока на эту роль «претендует») «Ним» можно так же устроить двухраундовую дуэль. Или провести мини-турнир для трех-четырех клубов.

ГЕРМАНИЯ

Чемпионат приостановлен до: 2 апреля

Инфицированные среди игроков, тренеров и функционеров клубов: Тимо Хюберс, Яннес Хорн (оба – «Ганновер», Д2), Фабиан Нюрнбергер («Нюрнберг», Д2)

Осталось туров: 9 (двум командам – по 10)

Положение в борьбе за еврокубки: Бавария – 55. Боруссия Д – 51. РБ Лейпциг – 50. Боруссия М – 49. Байер – 47. Шальке – 37. Вольфсбург – 36. Фрайбург – 36. Хоффенхайм – 35…

Немцы, как и британцы, крепились до последнего, намереваясь в пятницу, 13-го открыть 26-й тур бундеслиги поединком аутсайдеров «Фортуна» – «Падерборн». А затем по полной программе провести и остальные матчи тура. Однако всеобщий переход футбольной Европы в состояние чрезвычайного положения заставил и Германию принять необходимые меры предосторожности для сохранения здоровья болельщиков, футболистов и тех, кто их окружает.

В первой бундеслиге случаев заражения коронавирусом пока не выявлено, а вот во втором дивизионе уже обнаружены первые инфицированные: два футболиста «Ганновера» и один – «Нюрнберга». А значит, отказ от продолжения чемпионатов (пока в качестве дедлайна называется 2 апреля) в Германии был своевременным решением.

Немецкий чемпионат, пожалуй, может сравниться с итальянской серией А по наличию реальной борьбы не только за титул, но и за места в еврокубках и сохранение прописки в элитном дивизионе. Единственный существенный разрыв – между пятым и шестым местом: «Байер» опережает «Шальке» на добрые десять очков.

Поэтому немцам, как ни крути, было бы лучше доиграть оставшиеся девять туров в обычном режиме. Тем более что их можно уместить менее чем в два месяца. Если же все-таки придется искать альтернативный вариант, для четырех аутсайдеров можно устроить нечто вроде переходного турнира, двух лидеров бундеслиги (на данный момент это «Бавария» и дортмундская «Боруссия») освободить от первого раунда плей-офф, проведя его для остальной дюжины клубов – с третьего по 14-е место. К шести победителям этой стадии добавятся два фаворита, и это будут полноценные четвертьфиналы. А далее – по описанной выше (для Италии и Испании) схеме.

P.S. В этих заметках не было сказано ни слова о розыгрышах национального Кубка. Но тут, как говорится, не до жиру. Впрочем, в некоторых странах второй по значимости турнир уже приблизился к решающей стадии, и при желании можно будет найти еще неделю-другую и доиграть его. Если же такой возможности не представится, в условиях чрезвычайного положения Кубком можно и пожертвовать. В конце концов, стоит ли плакать по волосам, потерявши голову? Впрочем, будем надеяться, что голова – то бишь топ-5 национальных чемпионатов – останется на своем месте, не полетев с плеч европейского футбола под натиском смерти с косой в облике коронавируса.