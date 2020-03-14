Победа имени Максименко. «Спартак» выиграл в Оренбурге - Советский спорт
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14 марта 2020 16:20ФутболМощенко Захар

Победа имени Максименко. «Спартак» выиграл в Оренбурге

Красно-белые на выезде пропустили первыми, но в дальнейшем их голкипер Александр Максименко творил чудеса, позволив команде вырвать волевую победу.

ПРОЩАЛЬНЫЙ АНШЛАГ ПЕРЕД ПАУЗОЙ?

Мы уже привыкли к тому, что многие решения руководства премьер-лиги трудно объяснимы с точки зрения здравого смысла и не поддаются никакому логическому объяснению. Однако в случае со стадионом «Оренбурга» очень кстати известная поговорка: нет худа без добра. В период повсеместного распространения коронавируса скромная вместимость «Газовика» сыграла на руку организаторам матча: чем меньше народу на трибунах, тем меньше проблем. И не надо ничего ограничивать специальными указами или проводить жеребьевки между обладателями абонементов.

Увы, такова зачастую абсурдная реальность нашей жизни, когда под несоответствие чего-либо требуемым нормам и стандартам при возникшей форс-мажорной ситуации можно подвести базу: вот, мол, видите, как хорошо, что мы этот стадион допустили для проведения матчей премьер-лиги…

Болельщики, тем не менее, сделали все, чтобы даже на семитысячном «Газовике» состоялся аншлаг. Их понять можно: скорее всего, этот тур станет последним перед бессрочной паузой, на которую уйдет российский футбол, приняв рекомендации УЕФА по предотвращению распространения смертельной инфекции. Постарались в создании максимально футбольной атмосферы на арене и фанаты красно-белых, которым хозяева гостеприимно выделили всю трибуну – в первой половине она была за воротами Александра Максименко. Несколько сотен спартаковских болельщиков устроили красочный перформанс и обеспечили гостям солидную поддержку, в одну калитку перекричав поклонников горожан.

Наставник москвичей Доменико Тедеско при определении состава на игру был вынужден сделать поправку на потерю нескольких игроков. Не все в порядке со здоровьем было у Ильи Кутепова и Аяза Гулиева (хорошо еще, что это обычная простуда, а не пресловутый вирус), а Роман Зобнин пропускал матч из-за удаления в поединке предыдущего тура с «Краснодаром».

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ФАМЕЙЕ

Поэтому в тройке центральных защитников появился молодой Павел Маслов, а в центре полузащиты немецкий специалист решил обойтись дуэтом Алекс Крал – Зелимхан Бакаев. По этой причине тактическая схема красно-белых трансформировалась в 3-4-3: отсутствие игрока в центральной зоне Тедеско компенсировал увеличением количества номинальных нападающих. На сей раз взламывать оборону южноуральцев с первых минут были брошены Александр Соболев, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов тоже использовал привычную расстановку с тремя центральными защитниками, но особенность схемы хозяев заключалась в том, что у них тоже были лишь два центральных полузащитника и фактически три атакующих игрока. Таким образом, центр поля не был перенасыщен игроками, и командам удавалось проходить его довольно быстро. А вот на флангах хозяева успешнее развивали свои быстрые атаки.

Так получилось, что счет в матче открыл именно вингер «Оренбурга» Джоэл Фамейе. Несколькими днями ранее в перенесенном матче с «Сочи» 22-летний ганец удачно вышел на замену, позволив своей команде избежать сухого разгромного поражения (1:5). Теперь Фамейе получил шанс проявить себя с первых минут – и блестяще им воспользовался. На своей бровке Джоэл нередко переигрывал Николая Рассказова, а затем оказался в нужное время в нужном месте при розыгрыше углового. Казалось, спартаковцы вынесли мяч из штрафной, однако Урош Радакович вернул его на линию вратарской, откуда Фамейе и нанес без помех результативный удар головой.

«Спартак» примерно полтайма совсем не впечатлял, причем как у своих ворот (однажды Самюэль Жиго едва не привез гол в свои ворота, но в подкате успел выбить мяч из-под ноги Рикарду Алвеша), так и у чужих. Москвичам явно не хватало креатива при развитии атак, поэтому многие комбинации прерывались на второй-третьей передаче.

Волей-неволей гостям пришлось использовать другое очевидное оружие – верховые передачи на Соболева. Тем более что габаритный форвард не упрощал задачу защитников соперника статичностью своего положения, постоянно смещаясь в свободные зоны ближе к бровкам и уже оттуда делая скидки партнерам. Благо было кому.

АВАНТЮРНЫЙ ЖИГО, АВАНТЮРНАЯ ПОБЕДА

В самой концовке тайма один из таких незамысловатый розыгрышей мяча сработал на все сто. Соболев, принимая не самую длинную диагональ с левого фланга, успел заметить, что в центре штрафной без опеки остался Понсе. Последовал нацеленный пас головой, и аргентинец в падении горизонтальными ножницами вогнал мяч в ворота.

После перерыва красно-белые получили мощный мотивирующий фактор – теперь они атаковали в те ворота, за которыми бушевала трибуна с их фанатами, беспрерывно гнавшими команду вперед. Наверняка игроки «Спартака» не забыли и о том, что именно после домашнего поражения от «Оренбурга» минувшей осенью в отставку отправился тогдашний главный тренер Олег Кононов. Правда, и у руля «газовиков» нынче уже нет Владимира Федотова, перебравшегося зимой в «Сочи».

Заменив уставшего и перманентно ошибавшегося Рассказова на Андрея Ещенко, Тедеско рассчитывал придать атакам своих подопечных новый импульс. Однако эффект получился обратным: у хозяев стали проходить одна за другой острейшие атаки. Сначала Фамейе выложил удобный пас Джордже Деспотовичу, однако лучший снайпер южноуральцев не смог забить свой девятый мяч в чемпионате – Максименко успел ногой заблокировать удар. А затем сам Фамейе оказался в той же точке на углу вратарской, но голкипер красно-белых броском в ноги не позволил ганцу даже нормально принять мяч.

Едва не пропустив, «Спартак» улучил момент, чтобы выйти вперед. Жиго, возможно, несколько авантюрно пустился в слаломный рейд прямо по центру, но сумел обыграть одного соперника и вовремя расстался с мячом, вложив его в ноги Ларссону. Швед парой незамысловатых финтов расчистил себе небольшой коридор и из-за пределов штрафной точно пробил с левой ноги. Андрей Климович даже при всех своих внушительных габаритах дотянуться до этого мяча не смог.

В концовке «Оренбург» вполне мог отыграться, но Максименко в этом матче был великолепен. А уже в компенсированное время, когда хозяева всей командой пошли вперед, красно-белые организовали контратаку «три в два», и Резиуан Мирзов наконец-то смог разогнаться на свободном участке поля и не задумываться о том, чтобы поделиться с кем-то мячом.

После этой победы «Спартак» поднялся на восьмое место и продолжил погоню за «Динамо» в борьбе за потенциально еврокубковую шестую строчку в таблице.

РПЛ. 22-й тур

«Оренбург» – «Спартак» (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: Фамейе (Радакович), 17 – 1:0. Э.Понсе (Соболев), 44 – 1:1. Ларссон (Жиго), 71 – 1:2. Мирзов (Ларссон), 90+4

«Оренбург»: Климович – Малых (к), Аюпов, Радакович, С.Терехов, Г.Зотов – Мишкич, Куат – Алвеш (Черных, 75), Фамейе – Деспотович (Силла, 78)

«Спартак»: Максименко – Маслов, Жиго, Джикия (к) – Рассказов (Ещенко, 59), Крал, З.Бакаев (Мельгарехо, 73), Айртон – Ларссон, Соболев, Э.Понсе (Мирзов, 73)

Предупреждения: С.Терехов, 45+3. Мишкич, 56 – Маслов, 29. Тедеско (главный тренер), 45+2. Андреас Хинкель (тренер), 45+2. Айртон, 90+3

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

14 марта. Оренбург. Стадион «Газовик»

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