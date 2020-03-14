Чемпион на седьмом небе. «Зенит» разгромил «Урал» - Советский спорт
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14 марта 2020 18:31ФутболМощенко Захар

Чемпион на седьмом небе. «Зенит» разгромил «Урал»

Сине-бело-голубые эффектно попрощались со своими болельщиками перед почти неизбежной паузой в чемпионате из-за эпидемии коронавируса. Команда Сергея Семака забила семь мячей «Уралу» после двух нулевых ничьих.

«МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ ФУТБОЛОМ…»

Разговоры по поводу посещаемости матчей РПЛ в эпоху всемирной экспансии коронавируса, а соответственно, и возможной приостановки чемпионата страны, можно вести под девизом: «Перед смертью не надышишься». Конечно же, в данном случае о смертельном исходе говорится в переносном смысле, и речь идет не о людях, а о нашем футболе, для которого становящаяся все более реальной вынужденная пауза будет чем-то сродни коматозному состоянию. Просто на многих аренах, где проходят матчи 22-го тура, ограничения по численности зрителей действуют либо формально, либо вовсе не наблюдаются.

Вот и на питерскую «Газпром Арену» в субботу запускали всех желающих: мол, после рекомендаций УЕФА в начале следующей недели все игры в нашей премьер-лиге, как и в других европейских национальных чемпионатах, видимо, будут отложены на неопределенный срок, поэтому сейчас нужно ловить момент и наслаждаться последними моментами пока еще подающего признаки жизни российского футбола.

Петербургские болельщики этой возможностью воспользовались сполна и организовали матчу с «Уралом» весьма приличную посещаемость. А фанатский вираж сине-бело-голубых вывесил огромный баннер на актуальную тему с философским подтекстом: «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем!»

«Зенит» предстал перед заполненными трибунами своей арены в оптимальном составе. Единственный вопрос мог возникнуть по позиции Юрия Жиркова и Дугласа Сантоса. Некоторые статистические интернет-ресурсы изначально определили бразильца на левый фланг обороны, а ветерана российской сборной – над ним на той же бровке. Однако в реальности расстановка оказалась несколько иной: Жирков оказался на краю обороны, а Дуглас Сантос – в опорной зоне.

«ЗАСУХА» ПРЕРВАЛАСЬ НА 244-Й МИНУТЕ

«Урал» в нынешнем сезоне – команда настроения. Может упереться против фаворитов, отобрав очки в гостях у «Спартака» и ЦСКА. А может выйти на поле погасшим и обреченным сборищем словно впервые видящих друг друга людей, одетых в футбольную форму. И тогда для соперника и его болельщиков наступает настоящий праздник.

Дмитрий Парфенов, конечно, пытался встряхнуть подопечных после безнадежного по игре поражения в предыдущем туре в Сочи, заменив больше половины стартового состава. Однако эти меры оказались, что мертвому припарки. Уже спустя четверть часа игрового времени все в этом матче стало ясно.

Разумеется, стоит принимать во внимание, что питерцев после двух нулевых ничьих в предшествующих встречах просто распирало желание прервать голевую засуху. Да и конкуренты не дремали и воспользовались осечками лидера РПЛ, сократив отставание до шести очков. Сергей Семак наверняка перед игрой увещевал своих футболистов: еще пара таких «незапланированных» ничьих – и чемпионская гонка в премьер-лиге начнется фактически с нуля.

Запредельный настрой и заряженность на победу хозяев буквально смели с поля уральские мягкие игрушки уже в дебюте встречи. Для начала Сердар Азмун остановил безголевую серию «Зенита» на отметке 243 минуты – с учетом двух полных сухих матчей нынешней весной, тайма в декабрьской встрече с «Динамо» и восьми стартовых минут против «Урала». Начало было положено – а дальше сине-бело-голубых было уже не остановить.

Нужно Артему Дзюбе забить 12-й мяч, чтобы единолично возглавить гонку бомбардиров РПЛ? Пожалуйста! Азмуну неплохо бы оформить дубль, чтобы с девятью мячами войти в пятерку топ-снайперов чемпионата и не отставать от партнера по атаке? Милости просим! Есть необходимость для услады публики организовать исторический – первый – гол Малкома – за «Зенит»? Да никаких проблем, обращайтесь!

ХЕТ-ТРИК АЗМУНА, ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ДЗЮБЫ

И 0:4 по итогам первой половины – это еще гости легко отделались. Минимум по одному моменту не реализовали оба ударных форварда сине-бело-голубых, а Малком тоже мог оформить дубль, если бы Азмун чуть точнее выкатил ему мяч под удар после прорыва справа.

Вторая половина в подобных матчах, где все уже решено, становится в определенной степени тестом для обеих команд. Для одной – насколько чувство стыда и ответственности перед своими болельщиками способно перекрыть желание все бросить и просто «догулять» этот матч. Для другой – готовы ли ее игроки проявить уважение к зрителям и сопернику, не сбавляя обороты даже при подавляющем преимуществе в счете.

По стартовым минутам второго тайма могло показаться, что «Урал» ближе к выполнению своей локальной задачи. Гости вроде бы активизировались и стали чаще появляться у ворот Андрея Лунева. Но впечатление оказалось обманчивым. «Зенит» просто не стал форсировать события, тем более что Семак в перерыве произвел некоторые тактические перестановки, заменив Жиркова на Леона Мусаева. Молодой полузащитник занял привычную позицию в центральной зоне, в Дуглас Сантос вернулся на левый фланг обороны.

Дальнейшие события на поле подтвердили: уральцы все-таки так и не вышли на второй тайм так же, как они не вышли и на первый. В ответ на пенальти, который реализовал Андрей Панюков, они получили несколько болезненных зуботычин, не особо этому сопротивляясь. Здесь были и хет-трик Азмуна, и голевой пас иранца на гол Себастьяна Дриусси, и реализованный Дзюбой пенальти, ставший 13-м голом капитана сборной России в чемпионате РПЛ.

В общем, если наш чемпионат действительно уходит на бессрочные каникулы, то «Зениту» удалось попрощаться с турниром и своими болельщиками самым ярким и эффектным способом.

РПЛ. 22-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Екатеринбург) – 7:1 (4:0)

Голы: Азмун (Оздоев), 9 – 1:0. Дзюба (Ракицкий), 12 – 2:0. Азмун, 15 – 3:0. Малком (Дуглас Сантос), 27 – 4:0. Азмун (Малком), 61 – 5:0. Панюков, 66 – с пенальти – 5:1. Дриусси (Азмун), 69 – 6:1. Дзюба, 72 – с пенальти – 7:1

«Зенит»: Лунев – Караваев, Иванович (к), Ракицкий (Кузяев, 80), Жирков (Мусаев, 46) – Дуглас Сантос – Малком, Оздоев (Шамкин, 73), Дриусси – Дзюба, Азмун

«Урал»: Годзюр – Кулаков (к), Мамин, Вилюш (Поляков, 46), Калинин – Аугустыняк – Димитров (Шаболин, 67), Егорычев, Бикфалви, Ефремов (А.Юсупов, 54) – Панюков

Предупреждения: Мусаев, 75 – Калинин, 62

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

14 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 33 677 зрителей

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