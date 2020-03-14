Леонид Слуцкий: Игры без зрителей - это ужас

- Сложно комментировать такие матчи. Для нас каждое очко на вес золота и уже началась прямая борьба зав выживание. На первый план выходят эмоции, морально-волевые факторы. Ключевыми были два эпизода – наш хороший гол в первом тайме и удаление Макарова. Очень рад, что нам удалось отстоять победу и достаточно качественно отобороняться. Титул лучшей команды по игре вдесятером, наверное, почётный, но, если мы будем играть все игры, оставаясь на тайм или больше вдесятером, то достаточно сложно будет пройти так весь чемпионат.

- В чем причина большого количества желтых карточек у «Рубина» в начале второго тайма?

- Вопрос не в дисциплинированности, а в трактовке правил. Какие-то карточки были по делу, но обе карточки на Макарове как минимум спорные. Мы играли в первом туре весны с «Тамбовом», Еськов не показал вторую желтую карточку Ойеволе, хотя там был подкат и человек опаздывал. Здесь же и в прошлой игре первая желтая Кварацхелии вызывает большие вопросы, и сегодня обе карточки Макарова это не то, что нужно. Команда у нас молодая, в пылу борьбы возможны какие-то эпизоды, но он не играл грубо. В эпизоде с локтем он был первый на мяче, второй эпизод по мне тоже не желтая карточка. У меня это вызывает большие вопросы.

- Как прокомментируете возможную остановку чемпионата?

- Я не могу это комментировать. У меня много друзей в Англии и Голландии, я каждый день получаю огромное количество звонков и реально понимаю, что ситуация достаточно серьезная. Мы готовы к любому решению, есть компетентные люди, которые смогут оценить степень угрозы и принять решение. Мы будем обязаны подчиниться.

- Играть без зрителей было бы логично?

- Я смотрел хоккейный матч «Динамо» - «Спартак», это ужас. Мы играли в Нижнем Новгороде, по существу, матч без зрителей. Это очень странные ощущения. Но мы подчинимся любому решению РПЛ и РФС. Сейчас настолько форс-мажорная ситуация, что нельзя о каких-то своих желаниях даже думать, не то что высказываться.

- Согласны с тем, что самая слабая зона «Рубина» сейчас – это центр полузащиты, где Коновалов и Подберезкин играют достаточно медленно?

- Не могу ни согласиться, ни не согласиться. У нас есть общекомандные проблемы, но для меня каждый игрок моей команды – самый лучший футболист, я им об этом говорю. Я вкладываюсь во всех игроков и пытаюсь улучшить их индивидуальный уровень. Мы пропустили в трех матчах всего один мяч, я не помню изобилия моментов у наших ворот и того, чтобы опорная зона явно проседала. Что касается атакующих действий, мы пытаемся строить игру через центральную зону и от игры центральных полузащитников во многом зависит тот игровой рисунок, который мы выбираем. На них лежит очень высокий уровень ответственности, здесь много факторов, и я бы не стал сводить какие-то проблемы нашей команды к индивидуальным действиям. Подберезкин играл с серьезной травмой, у него отек передней поверхности бедра, он играл на морально-волевых. К нему не может быть никаких претензий, только слова благодарности.