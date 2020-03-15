Сафонов тащил, но был бессилен перед рикошетом. «Сочи» выиграл третий раз подряд (видео)

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТЫНОВИЧА И ГАЗИНСКОГО

В середине недели «Сочи» со счетом 5:1 разбил на своем поле «Оренбург» и выбрался из зоны вылета. Победа «Рубина» в Туле вернула сочинцев на глубину, поэтому в матче с «Краснодаром» хозяевам обязательно требовалась победа. Владимир Федотов, как и ожидалось, не стал делать в стартовом составе ни одного изменения. Не такой уж у него богатый выбор исполнителей, чтобы что-то менять, когда идет игра.

Мурад Мусаев сделал сразу два изменения, но оба стали приятной новостью для «быков» – в состав вернулись травмированные доселе Александр Мартынович и Юрий Газинский. Защитник заменил Егора Сорокина. Это особенно интересно в свете того факта, что пару ему составил номинальный опорник Кайо. Надежная игра бразильца впечатлила тренера больше, чем молодого россиянина.

С Кайо и Сорокиным «Краснодар» в этом году еще не пропускал в официальных матчах, так что это решение можно назвать довольно рискованным, что подтвердили и первые минуты встречи. В дебюте сочинцы прижали соперника к воротам и провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась ударом Александра Кокорина в штангу. В том эпизоде как раз Мартынович пропал момент, а пытался помешать форварду лишь Сергей Петров. И в дальнейшем белорусскому защитнику приходилось тяжело.

НОБОА ВЕДЕТ ИГРУ, КОКОРИН БЬЕТ В ШТАНГУ

Выздоровевший Газинский заменил в основе Александра Черникова, но и его выход игру команды не усилил. Если в Москве против «Спартака» «быки» без особого труда выиграли борьбу за центр поля и большую часть матча владели инициативой, то теперь им очень тяжело удавалось зацепиться за мяч. Юрий привычно здорово играл на чистых мячах, видел поле и пасовал партнерам, но мобильности и качества под давлением ему заметно не хватало.

Хозяева на пустом стадионе (болельщиков по известным всем причинам на трибуны не допустили) под рев с соседнего автодрома, где проходит российский этап формулы-1, очень высоко прессинговали соперника, не позволяя краснодарцам спокойно выходить из обороны. Огромный объем давали форвады сочинцев, особенно Антон Заболотный и Александр Кокорин. Последний вообще играл вдохновенно – не только прессинговал защитников, но и действовал по всему фронту атаки, опускался за мячом глубже и классно открывался между линиями. В одном из эпизодов он блестяще разобрался с окружившими его Кайо и Газинским, пяткой пробросив себе мяч на ход и мгновенно развернувшись лицом к штрафной.

Главной проблемой краснодарцев стала очень слабая игра Крисофера Олссона, допускавшего под давлением огромное количество брака. В результате многие выходы из обороны через шведа завершались еще в середине поля, а когда партнеры его игнорировали, сокращали количество вариантов для передачи. В целом Кристиан Нобоа и Ибрагим Цаллагов вчистую выиграли борьбу в центре поля, а эквадорец еще и блестяще вел игру.

Когда гостям все же удавалось выбраться из-под прессинга, у них получались неплохие подходы к воротам. Ари здорово открывался за спинами защитников и пару раз выходил на опасные позиции, но в целом проходили такие атаки нечасто. По статистике Whoscored, за 45 минут «горожане» нанесли всего три удара, из которых ни один не пришелся в створ.

НОБОА ЗАБИЛ, ГАЗИНСКИЙ НЕ УСПЕЛ

Второй тайм хозяева начали так же ярко, как и первый. Не прошло и полуминуты, как Матвей Сафонов вытащил из угла удар в упор Кокорина. Но стоило секундной стрелке сделать полный круг, счет был открыт. Все тот же Кокорин спиной к воротам принял мяч, но получил по ногам. Зато Нобоа не только здорово сыграл на подборе и отлично пробил по воротам. Газинский в очередной раз не успел к эпизоду и успел лишь подставить ногу под удар, в результате чего мяч взмыл в воздух и красиво перелетел Сафонова, опустившись под перекладину. Это первый гол, пропущенный краснодарцами в официальных матчах 2020 года.

Сочинцам и в дальнейшем блестяще удавалось вскрывать фланги соперника за счет создания большинства в зоне. Вандерсон и Ману Фернандеш неохотно возвращались в оборону, и Сергею Петрову с Кристианом Рамиресом очень сложно приходилось против оппонентов – Кокорина и Андрея Мостового отлично поддерживали Кирилл Заика и Тимофей Маргасов. В результате штрафную Сафонова буквально закидали подачами с обеих бровок.

Показательно, что к 65-й минуте Мусаев сделал две замены подряд, убрав с поля Газинского и Фернандеша. Россиянин игру провалил и уступил место не самому мастеровитому и опытному Даниилу Уткину. Хозяева переклюличили скорости и опустились на свою половину поля. «Краснодару» удалось перевести игру в среднюю треть, и моменты стали появляться. Самым опасным был, конечно, Ари, дважды бивший из выгодных позиций. Еще один убойный момент еще до перестановок имел Маркус Берг, которому не помешал пробить, как ни хватал руками, Миха Мевля. Во всех трех случаях Сослан Джанаев великолепно действовал на ленточке.

КОКОРИН ТВОРИЛ, «КРАСНОДАР» МУЧИЛСЯ

Смешной эпизод произошел минут за 20 до финального свистка, когда дважды подряд покидал поле арбитр Сергей Иванов. Сначала он ушел на бровку с просьбой поменять батарейку на коммуникаторе. Но, видимо, не замена не помогла, и он убежал куда-то в подтрибунное помещение решать технические проблемы. Этот момент выявил ощутимую нервозность гостей – вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов побежал к лайнсмену выразить недовольство происходящим и напомнить добавить побольше времени ко второму тайму.

В результате было добавлено целых шесть минут, но, несмотря на тотальное владение мячом гостей (до 88% в определенные отрезки матча), сочинцы уверенно отоборонялись (в чем немалая заслуга Ивана Новосельцева) и набрали три очка, позволившие переместиться на 11-ю строчку. Более того, в самой концовке благодаря технике и активности Кокорина Мостовой отправил второй мяч в ворота Сафонова.

«Краснодар» же потерял первые очки в 2020 году и вновь отпустил «Зенит» на девять очков за восемь туров до финиша. Видимо, наши надежды на чемпионскую гонку не оправдаются. Вопрос только в том, когда она продолжится – почти наверняка сезон будет прерван из-за эпидемии коронавируса.

«Сочи» – «Краснодар» – 2:0 (0:0)

Голы: Нобоа, 47 – 1:0. Мостовой, 90+3 – 2:0.

«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев (Калугин, 90+1), Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Кокорин (Карапетян, 90+6), Мостовой, А. Заболотный (Бурмистров, 74).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Олссон (Сорокин, 85), Газинский (Уткин, 61), Вандерсон, Берг, Фернандеш (Сулмейманов, 65), Ари.

Предупреждения: Нобоа, 64. Сулейманов, 90. Цаллагов, 90.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).