Александр Кокорин: «Краснодару» было сложно на таком поле

В четырех матчах с Кокориным в составе «Сочи» одержал три победы с общим счетом 9:1. Зенитовец забил в этих играх три мяча и сделал одну голевую передачу. В матче с «Краснодаром» он был одним из лучших на поле, хотя баллов за результативность не набрал.

Именно его красивый финт (которым Кокорин дезориентировал вратаря «быков» Матвея Сафонова) стал решающим в голевой атаке, завершившейся точным ударом Андрея Мостового, который установил на табло окончательный счет – 2:0. Клуб-дебютант РПЛ за две недели взлетел в таблице с последнего места на одиннадцатое.

– Вдохновенная игра получилась? – вопрос Кокорину после матча.

– Я бы назвал игру тяжелой. Такой же, как поле. «Краснодару» было сложно на таком газоне. Нам тоже было некомфортно, но мы все же здесь уже играли. И дождь не стал для нас такой проблемой, как для краснодарцев.

– В чем вы превзошли соперника?

– В настрое, наверное. Он был максимальным. «Краснодар», как обычно, пытался подобраться к воротам через центр. Но особо опасных подходов не было. Мы не дали им ничего создать. А сами имели много моментов. Могли и больше двух мячей забить.

– «Сочи» очень агрессивно начинал каждый из таймов. Это была установка Владимира Федотова?

– Да. С такими командами, как «Краснодар», умеющими владеть мячом, надо прессинговать. И мы делали это, выкладываясь по полной. В итоге не дали сопернику развернуться, как он любит. И добились своего. У «Сочи» сложный календарь. Одержана очень важная победа.