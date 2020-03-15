Пляжный футбол в Ростове. «Локомотив» забил три мяча за восемь минут и выиграл (видео)

БЕЗ ЧОРЛУКИ, НО С КВЕРКВЕЛИЕЙ

После неудач «Краснодара» и ЦСКА, не забивших на двоих ни одного мяча и набравших одно очко, очная встреча «Ростова» с «Локомотивом» приобрела особое значение. Победитель не только догонял «горожан», но и отрывался на пять очков от армейцев, что в условиях постоянных осечек лидеров РПЛ является серьезным гандикапом.

Оба тренера не приготовили друг другу особых сюрпризов, выставив сколь оптимальные, столь и привычные составы. У хозяев вернулись в строй Матиас Норманн и Деннис Хаджикадунич, пропустившие матч с ЦСКА из-за перебора желтых карточек, а Павел Мамаев, как и в прошлом туре, начал встречу на скамейке запасных.

У Юрия Семина еще меньше вариантов. Ведран Чорлука в матче с «Ахматом» получил травму и выбыл из строя, зато красная карточка Соломона Кверквелии была отменена, так что он смог принять участие. Его напарником по центру обороны предсказуемо стал Бенедикт Хеведес, а позицию на левом фланге занял Мацей Рыбус. В опорную зону вернулся Дмитрий Баринов, заменивший Станислава Магкеева. От, где-то, возможно, заочного, противостояния опорников Баринова и Норманна могло решиться многое, но качество газона полностью изменило предматчевые расклады.

ФУТБОЛ НА ПЕСКЕ – В ПОЛЬЗУ «ЛОКО»

Поле в Ростове, как и неделей ранее, совершенно не радовало внешним видом, изобилуя подозрительными проплешинами, особенно на той половине поля, где в первом тайме располагались ворота Маринато Гилерме. Газон выглядел очень коротким и буквально утопал в песке, что было очевидно даже при обычном беге футболистов, не говоря уже об ударах по мячу, вызывавших целую песочную волну. Зачастую футболисты скользили по полю, если так можно выразиться.

Как следствие, играть в комбинационный футбол на таком поле играть было крайне затруднительно. Поэтому ростовчане, завладев мячом, предпочитали верхом доставлять мяч в штрафную и пытать счастья дальними ударами. Любое более сложное действие грозило потерей в любой момент из-за поехавшей опорной ноги. Не знаю, насколько такой «газон» травмоопасен, но на качестве футбола он, безусловно, сказывается самым негативным образом. Имеет ли смысл вообще разрешать играть в таких условиях? Вопрос к РФС.

Так что по большей части игра напоминала не столько большой футбол, сколько пляжный. Показательно, что первый голевой момент был создан подачей Алексея Козлова – Ивелин Попов выпрыгнул выше всех и угодил в перекладину. Следом Эльдор Шомуродов уларом слета из штрафной завершал заброс Романа Еременко из глубины. Собственно, и счет был открыт очень по-пляжному – Гжегож Крыховяк слета пальнул метров с 30. Транзитом через штангу, руку и лицо Сергея Песьякова мяч оказался в сетке.

Как и следовало ожидать, преимущество в первом тайме было за «Ростовом», и обусловлено оно было отличной игрой Норманна, в одиночку выгрывавшего мяч в центре поля. У «Локо» в первые полчаса проходили атаки только правым флангом, где действовал Рифат Жемалетдинов, однако затем гостям удалось пробить Песьякова трижды за восемь минут. Помимо первого гола Крыховяка (формально – автогола вратаря) отличный удар удался Жемалетдинову с линии штрафной (мяч рикошетом от защитника нырнул в дальний угол), а под занавес тайма поляк из центра штрафной расстрелял Песьякова. Почти в два раза превзошли хозяева соперников по ударам (11-6), а в итоге к перерыву получили 0:3.

БЕЗ ШАНСОВ ОТЫГРАТЬСЯ

Из раздевалки гости вышли с железобетонной уверенностью в победе. Имея преимущество в три гола, они окончательно отдали мяч сопернику и спокойно защищались. Относительно спокойно – ростовчане регулярно создавали напряжение у ворот Гилерме, и лишь отчаянная игра защитников, а первую очередь, Хеведеса, не позволяла им довести многочисленные атаки до ума.

Если бы не ошибка Крыховяка, ударившего в своей штрафной по ноге Бактийора Зайнутдинова, вряд ли «Ростову» удалось бы вернуться в игру. Попов уверенно реализовал пенальти, и хозяева воспрянули духом, ведь до конца матча оставалось почти полчаса. Впрочем, москвичам хватило опыта, чтобы потушить эту надежду в зародыше – они стали встречать соперника выше и больше навязывать борьбу. Как следствие, ростовчане увязли в этой обороне и песочном газоне и выдохлись.

Так что гости в классическом для Семина стиле засушили игру и не позволили «Ростову» ничего создать в оставшееся время, чему в том числе способствовала замена Жоау Мариу на Станислава Магкеева. «Локомотив» выиграл в гостях и сравнялся с «Краснодарам» по очкам, а ростовчане опустились на четвертую строчку.

«Ростов» – «Локомотив» – 1:3 (0:3)

Голы: Песьков, 34 – в свои ворота – 0:1. Жемалетдинов, 38 – 0:2. Крыховяк, 42 – 0:3. Попов, 64 – с пенальти – 1:3.

«Ростов»: Песьяков, Ал. Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Е. Чернов, Норманн, Зайнутдинов (Долгов, 85), Еременко, Попов, Байрамян (Саплинов, 85), Шомуродов.

«Локомотив»: Гилерме, И. Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Идову, 81), Ал. Миранчук, Мариу (Магкеев, 73), Эдер.

Предупреждения: Хаджикадунич, 54. Хаджикадунич, 86. Баринов, 90+1.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).