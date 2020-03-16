Евгений Ловчев: Никакое зрелище не стоит даже одной человеческой жизни

РОСТОВ – ЛОКОМОТИВ – 1:3

СТАДИОНЫ ЕСТЬ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГАЗОНАМ НЕ ХВАТАЕТ

Скорее всего, 22-й тур стал последним перед длительным перерывом, связанным с коронавирусом. Почти везде чемпионаты остановлены. Россия должна тоже реагировать. Вообще, быстрое распространение эпидемии показало, что границы между странами все-таки нужны. На мой взгляд, шенгенская зона в нынешнем виде себя изжила…

А противникам паузы в РПЛ скажу: никакое зрелище, развлечение не стоит даже одной человеческой жизни! Доиграть чемпионат мы успеем. Наверняка Евро перенесут на год, и летом национальные чемпионаты, в том числе – российский, будут завершены.

Что касается центрального матча тура, то в Ростове-на-Дону бросилось в глаза неудовлетворительное качество газона. Увы, Россия – по-прежнему не самая цивилизованная в футбольном смысле страна. Настроили арен к ЧМ-2018, а специалистов для выращивания газонов оставили тех же. Не умеем траву ни поливать, ни подогревать… В теплом Ростове, наверное, еще не привыкли к тому, что за покрытием надо специально ухаживать, как это делают в Москве, Петербурге и других городах.

«Ростов» в воскресенье играл как минимум не хуже, но уступил «Локомотиву» в характере. Чем сложнее ситуация, тем тверже Юрий Семин. И команда у него такая же. Да и фортуна была на стороне москвичей: три гола за восемь минут тому подтверждение. Догнав по очкам «Краснодар», «Локо» стал для меня фаворитом в борьбе за вторую прямую путевку от России в Лигу чемпионов.

ЦСКА – УФА – 0:0

ИГРА КОМАНДЫ ЕВСЕЕВА – НЕ АНТИФУТБОЛ

Вся атака ЦСКА как держалась, так и держится на Николе Влашиче и Марио Фернандесе. У обоих наступил спад – вот и нет голов. А надежды, что Федор Чалов продолжит забивать так же много, как в прошлом сезоне, не оправдались. Зимой ему нужно было покупать маститого напарника, но клуб этого не сделал. Теперь ждем от ЦСКА сильного трансфера летом.

А вот просчетов тренерского штаба армейцев я не вижу. Весной всегда забивается мало мячей, все зависит от качества исполнителей в атакующей линии, где выбора у Виктора Гончаренко нет. И Алан Дзагоев – пока не помощник. Ему сложно быстро вернуться на прежний уровень. Раньше он играл рядом с Вагнером Лав и другими звездами, а сейчас? Впрочем, я верю в Дзагоева. Он еще покажет свой класс.

Кто-то говорит, что против лидеров «Уфа» показывает антифутбол, но я считаю, что антифутбола не существует. Вспомните, как «Атлетико» играл с «Ливерпулем». Стеной встал перед своей штрафной, зубами выгрызал мяч и дождался своих шансов… Когда Вадим Евсеев пришел в «Уфу», она стояла на вылет, а в этом сезоне уверенно держится в середине таблицы. Команда выжимает из себя максимум.

СОЧИ – КРАСНОДАР – 2:0

КОКОРИН СЕЙЧАС – СИЛЬНЕЙШИЙ ФОРВАРД РПЛ

Еще осенью было понятно, что «Сочи» занимает не свое место, а с приходом Александра Кокорина команда просто расцвела. Не сомневаюсь, что Станислав Черчесов внимательно следит за игрой этого нападающего. Лишним в сборной Кокорин точно не будет – его исполнительское мастерство по российским меркам очень высоко. Среди форвардов РПЛ прямо сейчас он вообще выглядит лучше всех.

Также стоит отметить отличную работу Владимира Федотова, с приходом которого сочинцы выдали трехматчевую победную серию. Он еще в «Оренбурге» показывал, как здорово может выстроить командную игру, несмотря на то, что терял игроков – того же Алексея Сутормина. Видно, что Федотов знает предмет. При нем все те же самые футболисты, что были осенью – Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев и другие – наконец заиграли на том уровне, которого от них и ждали.

Поражение «Краснодара» не удивило. Команда Мурада Мусаева и в прошлом туре большую часть матча смотрелась не лучше «Спартака». У «быков» поставленная игра, но по уровню состава они уперлись в потолок. Чтобы сделать следующий шаг наверх, требуются серьезные приобретения.

ЗЕНИТ – УРАЛ – 7:1

МАЛКОМ – ЖЛОБ

В выходные я был на дне рождения Геннадия Орлова в Санкт-Петербурге, поэтому удалось посетить матч и воочию увидеть разгромную победу «Зенита». Питерцы, конечно, молодцы. Быстро открыли счет, отдали инициативу сопернику и благодаря быстрым выходам из обороны забили еще шесть мячей. Честно говоря, анализировать игру очень сложно – такого безликого и бездарного «Урала» я не припомню. В ворота Ярослава Годзюра могло влететь и 12 мячей.

Конечно, ярко проявили себя Артем Дзюба и Сердар Азмун, но сыграл свою роль и настрой «Зенита». Иногда питерцев надо вытащить из психологического болотца, что и произошло после двух домашних нулевых ничьих. И эта история с коронавирусом, из-за которой болельщики могут надолго остаться без футбола, стала дополнительным раздражителем.

Кто не понравился, так это Малком. Он просто жлоб. Вся команда играла на него, чтобы бразилец забил свой первый мяч в РПЛ. Ему много пасовали, искали на поле, а он после своего гола в ответ никому не отдавал мяч и тянул одеяло на себя. Да и Азмун тоже грешил этим. Среди этой троицы только Дзюба – командный игрок.

ОРЕНБУРГ – СПАРТАК – 1:3

ТЕДЕСКО ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТ ЛАРССОНА

За победу над «Оренбургом» красно-белые должны благодарить Александра Максименко, который несколько раз спасал. Если бы не вратарь «Спартака», Джордже Деспотович мог оформить хет-трик.

Позиция первого номера в «Спартаке» всегда имела огромное значение. Когда есть голкипер уровня Владимира Маслаченко, Рината Дасаева, Станислава Черчесова, любящая атаковать команда всегда наверху. Строить игру и забивать красно-белые во все времена умели.

Радует, что продолжают забивать Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон. Мы долго ругали аргентинца, но вот он набрал хорошую физическую форму, получил стабильное место в основе, обрел уверенность, и мы имеем пусть не выдающегося, но вполне качественного нападающего. Ларссон играет меньше, зато, в отличие от осеннего отрезка, выходит в роли второго форварда, а не на правом фланге, где швед мог только получать мяч и подавать. Доменико Тедеско стал правильно его использовать.

Кто-то уже даже говорит, что зря взяли зимой Александра Соболева, но я, конечно, не согласен. Он классно играет головой, что в очередной раз подтвердил и в Оренбурге, когда сбросил мяч Понсе, а тот сравнял счет. На целый матч Соболева не хватает только потому, что он пришел по ходу зимней подготовки. В том, что он будет забивать, у меня сомнений нет. Вопрос – когда «Спартак» проведет следующий матч…