Российский футбол остановлен до 10 апреля. Что дальше?

С 17 марта российский футбол, по примеру своих зарубежных собратьев, встал на паузу. Приостановлены Кубок России, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. 23-й тур чемпионата страны, который должен был состояться 20-22 марта и включал противостояние ЦСКА и «Зенита», в данные сроки сыгран не будет.

Решение РФС ожидаемое – еще на прошлой неделе с 99-процентной вероятностью было понятно, что так и произойдет. Более того, еще до него государственными чиновниками во многих регионах от Москвы до Хабаровского края было запрещено проведение всех спортивных мероприятий. Так что действия футбольных лиг лишь закрепили то, что было предопределено исполнительной властью. По-другому и быть не могло. Теперь главный вопрос – что дальше?

Что дальше?

В соответствии с решением РПЛ, чемпионат может вернуться 10 апреля. На эту дату запланирована первая игра 25-го тура «Уфа» – «Рубин», то есть с учетом паузы на матчи сборных российский чемпионат не досчитается всего двух туров. Ситуация не выглядит катастрофичной, поскольку календарем предусмотрено завершение сезона 17 мая, а проводить туры изначально планировалось раз в неделю. А значит, чтобы успеть вовремя завершить сезон, требуется всего дважды сыграть в мидуик. Даже с учетом полуфиналов, финала и несыгранного четвертьфинала Кубка России времени будет достаточно.

Однако проблема в том, что никто сейчас не может гарантировать возобновления сезона 10 апреля. Многое будет зависеть от того, удастся ли избежать распространения коронавируса COVID-19. Существуют три варианта развития событий.

Возвращение чемпионата в апреле станет для него спасением

Первый вариант – возобновление чемпионата в апреле. Тогда сложностей с его проведением не возникнет. Да, придется немного спрессовать календарь, но все ведущие клубы Европы играют в таком графике, и никто не жалуется. Безусловно, это наиболее предпочтительный расклад.

Тут самое интересное, как именно поступить с пропущенными турами – возобновить чемпионат на той отметке, где остановились, или вставить пропущенные туры в свободные даты среди недели.

Вторая отсрочка потребует переноса дат старта следующего сезона

Второй вариант – новая отсрочка. В этом случае все будет зависеть от того, насколько длительной получится новая пауза. Уже принятое решение по переносу Евро-2020 на год позволит доиграть чемпионат, определиться с вылетевшими командами и еврокубковыми участниками и стартовать в новом еврокубковом сезоне. Теперь вполне реально доиграть РПЛ даже в июне – начале июля.

Также можно рассмотреть возможность старта нового сезона в сентябре. В этом случае чемпионат может быть доигран даже в июле-августе. Только тогда и следующий розыгрыш завершится значительно позднее, что создаст дополнительные трудности при проведении следующим летом чемпионата Европы.

В обоих случаях смущает организационнная сторона вопроса. Пошедшим на повышение клубам придется сходу вкатываться в новый сезон сразу после окончания предыдущего. Кроме того, клубам ведь требуется еще пройти лицензирование, что особенно трудно дается новичкам с их зачастую неразвитой инфраструктурой, отсутствием академий и проч. Как тогда быть РПЛ, если не все успеют сделать это с первого раза?

Теоретически быстро завершить сезон, не доигрывая чемпионат, можно благодаря разделению лиги на две равные части (по восемь команд) и розыгрыша плей-офф (возможно, даже в один матч), в котором будут определены чемпион, еврокубковые бойцы и претенденты на вылет. Очевидно, что в данном случае против будут те, кто свои задачи почти решил, как «Зенит», оторвавшийся от ближайшего конкурента на девять очков, или занимающая девятую строчку «Уфа», еще тур назад располагавшаяся в верхней половине таблицы.

Остановка чемпионата породит хаос и неразбериху

Третий вариант – окончательная остановка чемпионата. Это самая сложная и дискуссионная история. Понятно, что произойти это может в том случае, если сезон не возобновится через месяц-два (существует вероятность, что этого может не произойти даже в июне-июле). Тогда даже перенос Евро-2020 ничем не поможет.

Этот вариант абсолютно худший, потому что будет непонятно, что делать с титулом чемпиона, определением участников еврокубков и обменом между лигами (кто вылетел, кто поднялся). В данный момент существуют два формата решения вопроса – закрепление текущей таблицы в качестве итоговой или полная отмена результатов сезона. Оба они крайне негативные.

«Зенит» – чемпион, «Динамо» – в Лиге Европы

В первом случае пострадает спортивный принцип: «Ростов» всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов, «Крылья Советов» и «Ахмат» в зоне вылета, а «Рубин» и «Оренбург» – в зоне переходных матчей. Все участники провели равное количество матчей, но с разными по силами соперниками, а значит, зафиксировать промежуточный результат как минимум несправедливо.

Кроме того, непонятно, кому достанется третья лигоевропейская путевка, если не будет доигран Кубок России. Расположившемуся на шестой строчке «Динамо»? Это нечестно уже по отношению к «Уралу» и «Спартаку» и, в меньшей степени, «Шиннику» и «Химкам».

К слову, и Геннадий Орлов выступал против такого решения, поскольку понятно, что «Зениту» никто уже не помешает выиграть чемпионат. Но если его остановить и признать питерцев чемпионом, до конца веков недруги будут припоминать им этот калечный титул.

«Зенит» без титула, «Ростов» без еврокубков

Отмена же всего сезона вообще породит хаос и приведет к еще большей несправедливости. Тот же «Зенит», несмотря на огромное преимущество над конкурентами, лишится заслуженного титула, работа Сергея Семака пройдет впустую и т.д. Все ровно то же самое относится и ко всем остальным клубам. Например, «Ростову», который наиграл на еврокубки, и четверке лидеров НФЛ «Ротору, «Химкам», «Чертаново» и «Торпедо», двое из которых не получат заслуженного повышения в классе.

И, опять же, кто тогда будет представлять Россию в Европе ближайшей осенью? По какому критерию отбирать претендентов? По последнему сыгранному сезону? По выслуге лет? Любой вариант, кроме доигранного сезона, будет антиспортивным.

А еще это сулит хаос в статистике. Как считать голы, очки, матчи у клубов и игроков, если чемпионат признают недействительным? Они ведь в честном бою на поле доказывали свое мастерство и добывали победы. В общем, это будет настоящая вакханалия, которой надо всеми силами избежать, а для этого – победить распространение коронавируса. Так что чаще мойте руки, не трогайте лицо, соблюдайте карантин и все предписания врачей.