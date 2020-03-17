Сергей Прядкин: Не надо сеять панику. Задача – доиграть сезон в полном объеме - Советский спорт
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17 марта 2020 21:00ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Прядкин: Не надо сеять панику. Задача – доиграть сезон в полном объеме

Президент РПЛ, переизбранный во вторник на новый пятилетний, рассказал о возможных сценариях завершения сезона, который в лучшем случае возобновится 10 апреля.

«ПРОВЕЛИ СРАЗУ ДВЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ»

– Можно ли вас поздравлять с переизбранием? Или этот вопрос отошел на десятый план в связи с экстренной ситуацией в мировом и российском футболе?
– Конечно, выборы – не главное в сложившихся реалиях. Сегодня, помимо общего собрания клубов, мы провели сразу две онлайн-конференции. В первой участвовали все европейские футбольные инстанции, имеющие партнерские отношения с УЕФА. Это Европейская ассоциация лиг, FIFPRO, Европейская клубная ассоциация. А в 15 часов для, по просьбе президента РФС Александра Дюкова, РПЛ подключился к конференции 55 европейских федераций. Именно тогда было объявлено о переносе Евро-2020 на 2021 год. И даны рекомендации завершить все национальные чемпионаты до 30 июня. Исходя из этих вводных, мы приняли решение приостановить чемпионат России и молодежное первенство до 10 апреля.

– Если чемпионат не удастся возобновить из-за коронавируса, будут ли как-то компенсированы убытки клубам?
– Это не только наша внутренняя проблема, данный вопрос волнует УЕФА. Там уже создана рабочая группа, которая должна подготовить компенсационные механизмы на случай реализации худшего сценария. Надо понимать, что убытки сегодня терпит весь европейский бизнес. Коронавирус – серьезный вызов для большинства стран. И финансовый фэйр-плей УЕФА клубам выполнять сложнее. В этом вопросе форс-мажор тоже должен быть учтен.

Что касается 10 апреля, то это предварительный дедлайн. Если чемпионат возобновится в этот день, мы сможем спокойно доиграть остающиеся туры РПЛ до 30 июня. Если ситуация не нормализуется, соберемся 10 апреля и примем план дальнейших действий.

«ОФИС ЛИГИ БУДЕТ РАБОТАТЬ УДАЛЕННО»

– Остается шанс, что путевки в еврокубки-2020/21 распределят исходя из текущего положения команд?
– В наши планы это не входит. Повторюсь: мы намерены завершить этот чемпионат в полном объеме. Как и Кубок России, в котором осталось провести четыре матча. Соответственно, путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы будут распределены по изначально предполагавшейся схеме.

С тем, как клубы будут выполнять обязательства по контрактам игроков в период приостановки чемпионата, единого мнения пока нет. В Европе этот вопрос сейчас тоже активно обсуждается. Мы находимся в тесном контакте с РФС и европейскими коллегами.

– Следующее заседание РПЛ пройдет 1 апреля?
– Не понимаю, откуда в прессе взялась эта дата. До 10 апреля все приостановлено. Раньше собираться смысла нет.

– Но не лучше ли возможный новый перенос обсудить заранее?
– Мы должны исходить из директив властей. Первый указ мэра Москвы был издан 5 марта, следующий – 16-го. Сейчас прошли консультации с УЕФА, мы определили дедлайн. Не вижу смысла выбиваться из графика. И не хочу предугадывать динамику коронавируса. Просто надеюсь, что он пойдет на убыль как можно скорее.

– Чем будет заниматься РПЛ до 10 апреля?
– Клубы сами решат, в каком режиме прожить этот период. А руководству лиги всегда есть, чем заняться. В частности, надо разработать разные варианты календаря. В офис будет приезжать максимум один человек от каждого департамента. Остальные – на удаленке.

«РОССИЯ МОГЛА ПРОВЕСТИ ЕВРО-2020»

– Как теперь относитесь к высказываниям Дмитрия Чернышенко о том, что Россия могла бы в одиночку провести Евро-2020?
– На момент тех заявлений эпидемия еще не добралась до нашей страны, поэтому Чернышенко абсолютно адекватно оценивал возможности России. С точки зрения инфраструктуры, мы действительно способны провести такой турнир в полном объеме. Но сейчас обстановка изменилась. И надо исходить из того, что есть. УЕФА совершенно оправданно отложил Евро на год. При этом в Китае эпидемия постепенно спадает. Надеюсь, и в Европе скоро будет то же самое.

– Какие направления считаете ключевыми для себя в течение нового президентского срока?
– Мы сохраним прежний вектор развития – продолжим совершенствовать медиа-продукты РПЛ, улучшать маркетинг, цифровизироваться. Принятая стратегия подразумевает рост доходов от реализации коммерческих прав, оптимизацию системы корпоративного управления. Подписан контракт с известной консалтинговой компанией, которая не первый год сотрудничает с РПЛ. На следующем собрании утвердим дорожную карту.

«О ТОЧКЕ НЕВОЗВРАТА ДУМАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ»

– Как увеличить доходы от реализации телевизионных прав?
– К сожалению, в сегменте платного ТВ конкуренция не высока. В декабре 2020 года мы сядем за стол переговоров с нынешним основным вещателем и обсудим дальнейшие шаги для улучшения качества производимого продукта. Конечная цель – чтобы клубы получали значительный процент бюджета именно от реализации прав, а не всецело зависели от региональных властей.

– Есть ли точка невозврата, после которой доиграть чемпионат-2019/20 будет уже нереально?
– Знаю, что накануне владелец «Спартака» Леонид Федун предложил не доигрывать чемпионат. Но, как я уже сказал, пока таких планов у лиги нет. И я не вижу смысла сейчас сеять панику. Мы верим, что 10 апреля или чуть позже сезон возобновится. И мы завершим его в соответствии с регламентом.

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