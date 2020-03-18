Каникулы вирусного режима. Чем клубы РПЛ забьют паузу в чемпионате - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
18 марта 2020 17:00ФутболДжума Иван

Каникулы вирусного режима. Чем клубы РПЛ забьют паузу в чемпионате

Из-за пандемии коронавируса следующий тур премьер-лиги состоится не раньше середины апреля. Рассказываем, как клубы будут выходить из положения, экстренно меняя первоначальные планы.

«ХОЧЕТСЯ НЕМНОГО ОТДОХНУТЬ ОТ ФУТБОЛА»

«Зенит», «Динамо» и «Тамбов» предоставили футболистам и работникам клуба возможность побыть какое-то время с семьями. Питерцы вернутся к активным тренировкам с воскресенья (22 марта), москвичи и тамбовчане – с начала следующей недели. Отправили всю команду по домам в ЦСКА, взяв с игроков подписку о невыезде с территории России.

Все правильно: хотя границы сейчас закрыты, вдруг кто-то все же проникнет на территорию другой страны и подцепит заразу? Вообще, ближайшие дни клубы РПЛ потратят на то, чтобы сверстать новые тренировочные планы и графики потенциальных спаррингов на период вирусного безумия.

Какие-то контрольные матчи будут нужны, ведь сезон приостановился на месяц, а то и больше, признался спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. – Будут ли это двусторонки или матчи с другими командами, пока сказать сложно. Сейчас хочется немного отдохнуть от футбола…

СПЕШКА «КРЫЛЬЕВ» И ДЛИННЫЙ ПЕРЕРЫВ «СПАРТАКА»

«Динамо» планирует тренироваться на своей базе, работая под присмотром клубных врачей, но в официальном заявлении бело-голубых нюансы не раскрывается:

Наш общий приоритет – забота о безопасности болельщиков, игроков, тренеров, персонала. Нельзя подвергать риску жизнь и здоровье людей. Надеемся, текущий сезон после вынужденной паузы будет доигран при полноценном присутствии на трибунах зрителей…

Сложное турнирное положение «Крыльев Советов» не позволило самарцам рассчитывать на длинные выходные. Команда Миодрага Божовича возобновит тренировки уже в субботу, в полноценном режиме. А вот что заявил СМИ главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко:

Лига приняла правильное решение. Сложно сказать, как пауза скажется на нашей команде. Будем считать, что это просто очередное межсезонье. Пока игроков распустили на неделю, дали каждому индивидуальное задание. Все легионеры, разумеется, остаются в России.

Игроки «Спартака» получили выходные аж до 26 марта. Красно-белые перешли на режим индивидуальных занятий в домашних условиях, после чего продолжат тренировочный процесс на клубной базе.

ПОКИДАТЬ ГРОЗНЫЙ ЗАПРЕЩЕНО

«Уфа» и «Ахмат» не прерывали тренировок. Вероятно, для того, чтобы не нарушать недельный цикл и дать игрокам дополнительную нагрузку перед тем, как будет спланирована дальнейшая подготовка.

Организовать сбор? С финансовой точки зрения сложновато, говорил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов сразу после воскресной ничьей с ЦСКА. По сути, нам негде этот сбор проводить. Сочи уже занят: туда скоро может подъехать «Локомотив». Есть, впрочем, вариант с Краснодаром. Ведем переговоры с коллегами…

В итоге уфимцы взяли самую большую паузу среди всех клубов РПЛ до 2 апреля игроки будут поддерживать форму самостоятельно. А планы «Ахмата», обосновавшегося после 22 туров на последнем месте, можно сформулировать просто: работать, работать и еще раз работать.

На шестой день тренировок обязательно проведем контрольную игру либо двусторонку либо против молодежной команды, пояснил пресс-атташе грозненского клуба Казбек Хаджиев. На следующей неделе игроки получат два выходных. Но при этом все останутся в Грозном, покидать город запрещено.

ПО ПРИМЕРУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

В среду планировали тренироваться и игроки «Урала», но пауза в чемпионате скорректировали график.

Команда соберется в следующий понедельник, уточнили в пресс-службе клуба. Будем работать в плановом режиме в Екатеринбурге.

Зато «Оренбург», в отличие от «Урала», не стал менять планы на среду. Правда, это занятие стало последним перед паузой: команда получила выходные до 23 марта. Не предусмотрены послабления в графике «Рубина». Команда Леонида Слуцкого пока не впечатляет игрой и результатами, поэтому получила наказ сверху продолжать работать.

Тренировки проходят в закрытом периметре, вмешался в ситуацию президент Татарстана Рустам Минниханов. Я тоже каждый день физкультуру делаю. И спортсмены должны работать.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОГНОЗЫ?

«Краснодар» и «Сочи» вошли в группу не определившихся. План «А» сорвался, а «Б» еще не составлен. И то же самое относится к «Локомотиву».

Собственно, жесткое планирование пока в принципе невозможно. Никто же заранее не знает, когда именно состоится 23-й тур. Напомним, во вторник РПЛ взяла паузу до 10 апреля. Однако всем понятно, что до этого срока полностью преодолеть последствия коронавируса вряд ли успеют. Не исключено, ситуация даже усугубится. Так что в прессе уже активно муссируются две другие даты потенциального рестарта 3 и 17 мая.

Что ж, нам вместе с болельщиками и игроками остается одно - ждать. Плавно переходя в режим каникул «вирусного режима».

Сергей Прядкин: Не надо сеять панику. Задача – доиграть сезон в полном объеме Президент РПЛ, переизбранный во вторник на новый пятилетний, рассказал о возможных сценариях завершения сезона, который в лучшем случае возобновится 10 апреля. 17.03.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Футбольный коматоз до 10 апреля. Или дольше Запомните эту дату: 17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на год, а РПЛ переизбрала прежнего президента и приостановила чемпионат России как минимум на 24 дня. 18.03.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар, Зибрак Артем
Они наплевали на коронавирус. Украина, Турция и Австралия продолжают играть Далеко не все чемпионаты ушли на перерыв в связи с пандемией. 17.03.2020 14:50 Футбол Безъязычный Алексей
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Андрей Рублев: Лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть Австралиец Томич считает, что болен коронавирусом ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Алейников: Белоруссия не отложила чемпионат? Лукашенко знает, что делает Мы позвонили в Италию бывшему игроку «Ювентуса» и сборной СССР и узнали его мнение о том, что, невзирая на коронавирус, стартует чемпионат Белоруссии. 18.03.2020 10:00 Футбол Августин Александр
Евгений Ловчев: «Зенит» чемпионом не объявят, остальные 15 команд будут против Обозреватель «Советского спорта» – о решении РПЛ приостановить чемпионат России до 10 апреля. 17.03.2020 15:27 Футбол Волохов Юрий
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
17:40 Футбол Все мероприятия в Санкт-Петербурге отменены до 30 апреля
17:36 Футбол Чаловым интересуются три английских клуба
17:21 Формула-1 Сотрудники «Феррари» отправлены на карантин
17:02 Футбол «Уфа» ушла в отпуск до второго апреля
16:47 Футбол Президент УЕФА назвал фейковыми новости о завоевании «Ливерпулем» досрочного чемпионства в АПЛ
16:31 Хоккей «Нефтехимик» продлил контракт с Буцаевым
16:20 Футбол «Манчестер Сити» и «МЮ» интересуются Саулем
16:06 Футбол Тульский «Арсенал» ушел в отпуск до первого апреля
15:51 Футбол «Рома» заинтересовалась 17-летним игроком «Аякса»
15:33 Футбол «Рубин» приостановил тренировки на пять дней
15:15 Хоккей Алексей Морозов: Можем не доиграть чемпионат
15:03 Футбол «Урал» приостановил тренировки до 23 марта
14:52 Футбол «Спартак» на неделю приостановил тренировки
14:44 Хоккей «Ак Барс» может сняться с сезона
14:32 Хоккей Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией
14:19 Футбол Футбольная ассоциация Англии потеряет 100 миллионов фунтов
14:08 Хоккей Алексей Морозов – о досрочном завершении КХЛ: Пока ничего не могу сказать по этому поводу
13:54 ММА Макгрегор – о возможной отмене боя Нурмагомедов – Фергюсон: Посмотрим, что решат Дана Уайт и UFC
13:35 Фигурное катание Алина Загитова: Хочу воспитывать новых чемпионов, как Этери Георгиевна
Без еды не останемся, но нервы потреплем: что происходит в супермаркетах
Ярослав Семенов: «Причин для паники в Удмуртии нет»
Паники нет. В «Реми» опровергли слухи об ограничениях на покупки
Турпоток в Татарстан упал на 50% из-за коронавируса
Дезинфекция городов Белгородской области с воздуха оказалась фейком
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика