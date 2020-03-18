Каникулы вирусного режима. Чем клубы РПЛ забьют паузу в чемпионате

«ХОЧЕТСЯ НЕМНОГО ОТДОХНУТЬ ОТ ФУТБОЛА»

«Зенит», «Динамо» и «Тамбов» предоставили футболистам и работникам клуба возможность побыть какое-то время с семьями. Питерцы вернутся к активным тренировкам с воскресенья (22 марта), москвичи и тамбовчане – с начала следующей недели. Отправили всю команду по домам в ЦСКА, взяв с игроков подписку о невыезде с территории России.

Все правильно: хотя границы сейчас закрыты, вдруг кто-то все же проникнет на территорию другой страны и подцепит заразу? Вообще, ближайшие дни клубы РПЛ потратят на то, чтобы сверстать новые тренировочные планы и графики потенциальных спаррингов на период вирусного безумия.

– Какие-то контрольные матчи будут нужны, ведь сезон приостановился на месяц, а то и больше, – признался спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. – Будут ли это двусторонки или матчи с другими командами, пока сказать сложно. Сейчас хочется немного отдохнуть от футбола…

СПЕШКА «КРЫЛЬЕВ» И ДЛИННЫЙ ПЕРЕРЫВ «СПАРТАКА»

«Динамо» планирует тренироваться на своей базе, работая под присмотром клубных врачей, но в официальном заявлении бело-голубых нюансы не раскрывается:

– Наш общий приоритет – забота о безопасности болельщиков, игроков, тренеров, персонала. Нельзя подвергать риску жизнь и здоровье людей. Надеемся, текущий сезон после вынужденной паузы будет доигран при полноценном присутствии на трибунах зрителей…

Сложное турнирное положение «Крыльев Советов» не позволило самарцам рассчитывать на длинные выходные. Команда Миодрага Божовича возобновит тренировки уже в субботу, в полноценном режиме. А вот что заявил СМИ главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко:

– Лига приняла правильное решение. Сложно сказать, как пауза скажется на нашей команде. Будем считать, что это просто очередное межсезонье. Пока игроков распустили на неделю, дали каждому индивидуальное задание. Все легионеры, разумеется, остаются в России.

Игроки «Спартака» получили выходные аж до 26 марта. Красно-белые перешли на режим индивидуальных занятий в домашних условиях, после чего продолжат тренировочный процесс на клубной базе.

ПОКИДАТЬ ГРОЗНЫЙ ЗАПРЕЩЕНО

«Уфа» и «Ахмат» не прерывали тренировок. Вероятно, для того, чтобы не нарушать недельный цикл и дать игрокам дополнительную нагрузку перед тем, как будет спланирована дальнейшая подготовка.

– Организовать сбор? С финансовой точки зрения сложновато, – говорил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов сразу после воскресной ничьей с ЦСКА. – По сути, нам негде этот сбор проводить. Сочи уже занят: туда скоро может подъехать «Локомотив». Есть, впрочем, вариант с Краснодаром. Ведем переговоры с коллегами…

В итоге уфимцы взяли самую большую паузу среди всех клубов РПЛ – до 2 апреля игроки будут поддерживать форму самостоятельно. А планы «Ахмата», обосновавшегося после 22 туров на последнем месте, можно сформулировать просто: работать, работать и еще раз работать.

– На шестой день тренировок обязательно проведем контрольную игру – либо двусторонку либо против молодежной команды, – пояснил пресс-атташе грозненского клуба Казбек Хаджиев. – На следующей неделе игроки получат два выходных. Но при этом все останутся в Грозном, покидать город запрещено.

ПО ПРИМЕРУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

В среду планировали тренироваться и игроки «Урала», но пауза в чемпионате скорректировали график.

– Команда соберется в следующий понедельник, – уточнили в пресс-службе клуба. – Будем работать в плановом режиме в Екатеринбурге.

Зато «Оренбург», в отличие от «Урала», не стал менять планы на среду. Правда, это занятие стало последним перед паузой: команда получила выходные до 23 марта. Не предусмотрены послабления в графике «Рубина». Команда Леонида Слуцкого пока не впечатляет игрой и результатами, поэтому получила наказ сверху продолжать работать.

– Тренировки проходят в закрытом периметре, – вмешался в ситуацию президент Татарстана Рустам Минниханов. – Я тоже каждый день физкультуру делаю. И спортсмены должны работать.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОГНОЗЫ?

«Краснодар» и «Сочи» вошли в группу не определившихся. План «А» сорвался, а «Б» еще не составлен. И то же самое относится к «Локомотиву».

Собственно, жесткое планирование пока в принципе невозможно. Никто же заранее не знает, когда именно состоится 23-й тур. Напомним, во вторник РПЛ взяла паузу до 10 апреля. Однако всем понятно, что до этого срока полностью преодолеть последствия коронавируса вряд ли успеют. Не исключено, ситуация даже усугубится. Так что в прессе уже активно муссируются две другие даты потенциального рестарта – 3 и 17 мая.

Что ж, нам вместе с болельщиками и игроками остается одно - ждать. Плавно переходя в режим каникул «вирусного режима».