Николай Золотов: Перед закрытием границ сказал жене быстрее лететь в Москву

«ВИДИМО, В БЕЛОРУССИИ ПРОСЧИТАЛИ ВСЕ РИСКИ»

– Для вас коронавирус не только отложил на неопределенное время матчи РПЛ, но и «отменил» историческую встречу Белоруссии и Грузии в «Финале четырех» за одну из путевок на Евро. Это добавило негатива?

– К лучшему это произошло для белорусского футбола или нет, покажет только время. Конечно, все мы ждали матча с Грузией. До чемпионата Европы осталось одержать две победы… С другой стороны, кандидаты в сборную из чемпионата Белоруссии не успевали набрать форму, так как турнир стартует на этой неделе. Значит, если игра в Тбилиси пройдет в июне, можно будет лучше подготовиться.

– С вами связывались из тренерского штаба белорусской сборной?

– Администратор всех обзвонил, всем отписал. Еще утром во вторник не было понятно, отменят матч или нет. Но я уже тогда понял, что особого смысла бронировать билеты нет.

– А как относитесь к тому, что старт чемпионата Белоруссии не перенесли?

– Ну, так это же не единственный пример в Европе. Турецкую лигу тоже не остановили. Видимо, знающие люди просчитали все риски. Пока в Белоруссии не так много заболевших, если сравнивать с другими странами. Я все равно думал, что сезон отложат, но раз приняли решение играть, командам надо выходить на поле. Ничего не поделаешь.

– Согласились бы, пока российский чемпионат стоит на паузе, поиграть в Белоруссии?

– Наверное, да. Это же родная страна, родной чемпионат. Но это даже в теории невозможно. Никто точно не скажет, какого числа возобновятся матчи в РПЛ. В апреле, в мае, может, в июне…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Николай ЗОЛОТОВ Защитник. Родился 11 ноября 1994 года в Витебске. Выступал за «Витебск» (2011, 2012, 2015, 2017 – 2019), «Шахтер» С (2013 – 2016) и «Урал» (с 2020 года). 2 матча в составе сборной Белоруссии.

ПОЯВИЛОСЬ ВРЕМЯ ИЗУЧИТЬ ЕКАТЕРИНБУРГ»

– Допускали, что российский сезон продолжится?

– С чемпионатом все было понятно. Ожидаемое решение. Но я допускал, что «Уралу» дадут провести перенесенный матч четвертьфинала Кубка России против «Шинника».

– Наступила пауза. Как планируете ее провести?

– Да мы все впервые оказались в такой ситуации. Тут особых планов не построишь… Хорошо еще, что нет такого жесткого карантина, как в Европе, где футболисты на улицу выйти не могут. Пока нам дали четыре дня отдыха. Потом начнем заниматься в тренажерном зале, поддерживать форму группами по несколько человек. В «Урале» опытный тренерский штаб. Думаю, с подготовкой проблем не возникнет.

– И все-таки сейчас у вас появилось свободное время.

– В этом смысле пауза кстати. Я же зимой толком не был в Екатеринбурге, приехал сюда со сборов, потом пошли матчи чемпионата. Сейчас, наконец, подыскал квартиру, планировал после матчей сборной перевезти сюда жену. Пришлось сделать это раньше. Как только пошли новости о закрытии границ, сказал жене, чтобы быстрее собирала чемодан, летела в Москву, а оттуда – в Екатеринбург. Теперь мы снова вместе и планируем получше узнать город.

«ОТКАЗ КЛУБОВ КАЗАХСТАНА ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА – БРЕД»

– Руководство «Урала» ограничивает ваши перемещения?

– Президент клуба Григорий Викторович Иванов попросил, чтобы из Екатеринбурга никто никуда не улетал. Никто не спорил. Все же понимают: потом сразу вернуться не получится, придется проходить карантин. Тогда можно подвести команду.

– Нет опасений, что в период простоя вам не будут выплачивать полную сумму по контракту?

– Знаю, что в Казахстане игрокам перестали платить зарплату. Это какой-то бред! Ведь во время межсезонья клубы тоже не получают доходов от телетрансляций и продаж билетов, тем не менее, выполняют свои обязательства перед игроками. Пауза из-за коронавируса – примерно то же самое, что межсезонье. Так что в «Урале», да и вообще в РПЛ, я себе такой ситуации, как в Казахстане, не представляю.

– Но если вас поставили бы перед фактом?

– Честно, я не изучал условия контракта. Но, повторюсь, не представляю, чтобы нам перестали платить зарплату. Разве что эти суммы пошли бы на лечение больных, благотворительность в связи с гуманитарной катастрофой. Тогда бы еще понял.

«ПОСЛЕ «ЗЕНИТА» ИВАНОВ БЫЛ В ГНЕВЕ, А ПАРФЕНОВ ПРИЗВАЛ НЕ ВЕШАТЬ НОС»

– Что случилось с «Уралом» в последнем перед паузой матче? «Зениту» вы уступили в Питере со счетом 1:7…

– За те два месяца, что я нахожусь в команде, это, конечно, была худшая игра. Но мы не делаем из этого катастрофу. По-моему, лучше один раз проиграть 1:7, чем семь раз по 0:1. Сборная Бразилии тоже пропустила семь мячей от немцев в полуфинале домашнего чемпионата мира. Со всеми бывает… Уверен, мы сделаем правильные выводы из случившегося – и наших результатах в концовке сезона разгром в Питере не отразится.

– Какой была реакция Иванова после матча с «Зенитом»?

– Тут любой руководитель был бы в гневе. Досталось всей команде. Это правильно: мы выигрываем и проигрываем все вместе. В «Урале» не принято кого-то выделять.

– А что тогда сказал главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов?

– Призвал не вешать нос, сказал, что сам в бытность игроком проходил через такое. И «Ливерпулю» крупно проигрывал, и «Баварии».