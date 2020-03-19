Николай Золотов: Перед закрытием границ сказал жене быстрее лететь в Москву - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 09:00ФутболАвгустин Александр

Николай Золотов: Перед закрытием границ сказал жене быстрее лететь в Москву

25-летний защитник «Урала» рассказал о том, чем займется во время вынужденного перерыва в чемпионате.

«ВИДИМО, В БЕЛОРУССИИ ПРОСЧИТАЛИ ВСЕ РИСКИ»

– Для вас коронавирус не только отложил на неопределенное время матчи РПЛ, но и «отменил» историческую встречу Белоруссии и Грузии в «Финале четырех» за одну из путевок на Евро. Это добавило негатива?
К лучшему это произошло для белорусского футбола или нет, покажет только время. Конечно, все мы ждали матча с Грузией. До чемпионата Европы осталось одержать две победы… С другой стороны, кандидаты в сборную из чемпионата Белоруссии не успевали набрать форму, так как турнир стартует на этой неделе. Значит, если игра в Тбилиси пройдет в июне, можно будет лучше подготовиться.

С вами связывались из тренерского штаба белорусской сборной?
Администратор всех обзвонил, всем отписал. Еще утром во вторник не было понятно, отменят матч или нет. Но я уже тогда понял, что особого смысла бронировать билеты нет.

А как относитесь к тому, что старт чемпионата Белоруссии не перенесли?
Ну, так это же не единственный пример в Европе. Турецкую лигу тоже не остановили. Видимо, знающие люди просчитали все риски. Пока в Белоруссии не так много заболевших, если сравнивать с другими странами. Я все равно думал, что сезон отложат, но раз приняли решение играть, командам надо выходить на поле. Ничего не поделаешь.

Согласились бы, пока российский чемпионат стоит на паузе, поиграть в Белоруссии?
Наверное, да. Это же родная страна, родной чемпионат. Но это даже в теории невозможно. Никто точно не скажет, какого числа возобновятся матчи в РПЛ. В апреле, в мае, может, в июне…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Николай ЗОЛОТОВ

Защитник. Родился 11 ноября 1994 года в Витебске.

Выступал за «Витебск» (2011, 2012, 2015, 2017 2019), «Шахтер» С (2013 2016) и «Урал» (с 2020 года).

2 матча в составе сборной Белоруссии.

ПОЯВИЛОСЬ ВРЕМЯ ИЗУЧИТЬ ЕКАТЕРИНБУРГ»

Допускали, что российский сезон продолжится?
С чемпионатом все было понятно. Ожидаемое решение. Но я допускал, что «Уралу» дадут провести перенесенный матч четвертьфинала Кубка России против «Шинника».

Наступила пауза. Как планируете ее провести?
Да мы все впервые оказались в такой ситуации. Тут особых планов не построишь… Хорошо еще, что нет такого жесткого карантина, как в Европе, где футболисты на улицу выйти не могут. Пока нам дали четыре дня отдыха. Потом начнем заниматься в тренажерном зале, поддерживать форму группами по несколько человек. В «Урале» опытный тренерский штаб. Думаю, с подготовкой проблем не возникнет.

И все-таки сейчас у вас появилось свободное время.
В этом смысле пауза кстати. Я же зимой толком не был в Екатеринбурге, приехал сюда со сборов, потом пошли матчи чемпионата. Сейчас, наконец, подыскал квартиру, планировал после матчей сборной перевезти сюда жену. Пришлось сделать это раньше. Как только пошли новости о закрытии границ, сказал жене, чтобы быстрее собирала чемодан, летела в Москву, а оттуда в Екатеринбург. Теперь мы снова вместе и планируем получше узнать город.

«ОТКАЗ КЛУБОВ КАЗАХСТАНА ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА – БРЕД»

– Руководство «Урала» ограничивает ваши перемещения?
Президент клуба Григорий Викторович Иванов попросил, чтобы из Екатеринбурга никто никуда не улетал. Никто не спорил. Все же понимают: потом сразу вернуться не получится, придется проходить карантин. Тогда можно подвести команду.

Нет опасений, что в период простоя вам не будут выплачивать полную сумму по контракту?
Знаю, что в Казахстане игрокам перестали платить зарплату. Это какой-то бред! Ведь во время межсезонья клубы тоже не получают доходов от телетрансляций и продаж билетов, тем не менее, выполняют свои обязательства перед игроками. Пауза из-за коронавируса примерно то же самое, что межсезонье. Так что в «Урале», да и вообще в РПЛ, я себе такой ситуации, как в Казахстане, не представляю.

Но если вас поставили бы перед фактом?
Честно, я не изучал условия контракта. Но, повторюсь, не представляю, чтобы нам перестали платить зарплату. Разве что эти суммы пошли бы на лечение больных, благотворительность в связи с гуманитарной катастрофой. Тогда бы еще понял.

«ПОСЛЕ «ЗЕНИТА» ИВАНОВ БЫЛ В ГНЕВЕ, А ПАРФЕНОВ ПРИЗВАЛ НЕ ВЕШАТЬ НОС»

Что случилось с «Уралом» в последнем перед паузой матче? «Зениту» вы уступили в Питере со счетом 1:7…
За те два месяца, что я нахожусь в команде, это, конечно, была худшая игра. Но мы не делаем из этого катастрофу. По-моему, лучше один раз проиграть 1:7, чем семь раз по 0:1. Сборная Бразилии тоже пропустила семь мячей от немцев в полуфинале домашнего чемпионата мира. Со всеми бывает… Уверен, мы сделаем правильные выводы из случившегося и наших результатах в концовке сезона разгром в Питере не отразится.

Какой была реакция Иванова после матча с «Зенитом»?
Тут любой руководитель был бы в гневе. Досталось всей команде. Это правильно: мы выигрываем и проигрываем все вместе. В «Урале» не принято кого-то выделять.

А что тогда сказал главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов?
Призвал не вешать нос, сказал, что сам в бытность игроком проходил через такое. И «Ливерпулю» крупно проигрывал, и «Баварии».

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