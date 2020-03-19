От шампанского в «Твиге» до стула в «Кофемании». Все скандалы из жизни Кокорина - Советский спорт
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19 марта 2020 09:59ФутболЗибрак Артем

От шампанского в «Твиге» до стула в «Кофемании». Все скандалы из жизни Кокорина

Последнее десятилетие выдалось для Кокорина очень богатым на события – он стрелял из пистолета, гонял по встречке, пил дорогущее шампанское, бил чиновника стулом и насмехался над Черчесовым.

Александр Кокорин – главный специалист среди всех российских игроков по попаданию в скандалы. В его резюме к 29 годам столько негативных историй, сколько за всю жизнь не собрали даже Эрик Кантона и Диего Марадона. Виной тому характер футболиста. При всем своем таланте он порой необъяснимо легкомислен, беспечен и беззаботен, поэтому зачастую оказывается в ситуациях, которых без труда можно было избежать.

Сколько лет Кокорину?

Впрочем, первая скандальная история не связана с его характером. Еще когда Александр выступал в «Динамо», в интернете стала популярна версия о том, что он «переписанный». То есть на самом деле старше, чем свидетельствуют документы. Началось все с бывшего скаута «Спартака» и «Динамо», заявившего в одном из интервью, что Кокорин не 1991 года рождения, а 1989-го. Его утверждение было основано на том, что в юношеской команде красно-белых играл футболист 1989 года, бывший одноклассником Кокорина.

История наделала много шума. СМИ поочередно проводили собственные расследования. Съемочная группа «Матч ТВ» даже ездила в Валуйки (Белгородская область), откуда родом нападающий, после чего появился разоблачительный репортаж, который подтвердил, что в карьере игрока много темных пятен – отсутствие листов в школьном журнале, документов из роддома и проч.

Тем не менее, реальных доказательств заниженного возраста никто не нашел. Сергей Силкин объяснял, что «слухи пошли, когда выяснилось, что у него потеряно свидетельство о рождении», однако впоследствии, когда уже был сделан дубликат, нашлось и старое. Так что формально все в порядке, но, как говорится, осадочек остался.

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Провокационные фото с Мамаевым

В отличие от той истории, остальные целиком и полностью «заслуга» Кокорина. Так, близкая дружба с Павлом Мамаевым с публикацией неоднозначных фотографий закрепила в обществе подозрение нетрадиционной сексуальной ориентации форварда. Кадры в обнимку на фоне Мерседеса, объятия с намеком на поцелуй, из пенной джакузи с четырьмя торчащими ногами, куча просто полуголых фотографий в обществе других футболистов – все это никак не шло Кокорину на пользу.

Даже наличие супруги Дарьи Валитовой (они познакомились в 2013 году) и ее регулярные программные заявления о счастливой совместной жизни и появление сына Майкла не переубедили общественность. Как и объяснения о том, что фото были сделаны в Майами специально, чтобы позлить зенитовских болельщиков-гомофобов («Зенит» интересовался игроком еще в годы выступлений за «Динамо»).

Езда по встречке

В феврале 2017 года Кокорин был задержан на Страстном бульваре за рулем одного из своих многочисленных дорогих автомобилей (в данном случае Bentley). Причина – нарушение правил дорожного движения, а конкретно – выезд на встречную полосу. На него был составлен административный протокол и передали дело в суд, который отобрал у него права на четыре месяца (минимальный срок за данное правонарушение). При этом суд якобы учел тот факт, что Кокорин неоднократно был замечен в нарушении ПДД.

Примечательно, что в день правонарушения, по информации Life.ru, черный Rolls Royce Wraith, также принадлежащий Кокорину, семь раз превысил скорость на Рублевском и Ленинском шоссе. Кто в тот момент сидел за рулем автомобиля, не уточняется.

Шампанского на все деньги!

В первый по-настоящему громкий скандал Кокорин вляпался в 2016 году. Сборная России под руководством Леонида Слуцкого бездарно провалилась на чемпионате Европы (одно очко и последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом), после чего тренер вместе с футболистами смаковал в номере фразу «мы говно».

Пока вся футбольная Россия горевала, тогда еще нападающий сборной вместе со своим лучшим другом Мамаевым отправился в Монте-Карло, где попался в объектив камер во время банкета стоимостью 250 тысяч евро. Утверждалось, что они и закатили вечеринку, оплатив гостям популярного местного ночного клуба «Твига» 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк» стоимостью 500 евро за штуку, а Валитова и Алана Мамаева танцевали прямо на диванах.

Возмущению болельщиков не было предела. На популярном сайте петиций Change.org появилось даже требование расформировать национальную команду, что стало результатом в том числе и в связи в вопиющим поведением двоих ее футболистов. Оно собрала 950 тысяч подписей. На него отреагировал даже легендарный министр спорта Виталий Мутко: «Сборной нет, она распущена».

С тех пор Кокорин провел в составе национальной команды шесть матчей (с осени 2016-го по ноябрь 2017-го), Мамаев не надевал футболку сборной ни разу.

Усы Черчесова

В тот период уложилась еще одна история. В июне 2017 года сборная России под руководством теперь уже Станислава Черчесова не вышла из группы на домашнем Кубке конфедераций – после победы над Новой Зеландией (2:0) проиграла Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Не миновало и суток после вылета, как Кокорин с новым другом по «Зениту» Артемом Дзюбой (обоих Черчесов в сборную не вызвал) опубликовали в инстаграме ролик с подписью Message. В нем оба игрока, лежа на диване, ладонями изображали усы главного тренера.

Реакция оказалась аналогичной той, что была сразу после Евро-2016. Напомним, что с той поры миновал всего год. Кокорин и Дзюба посмеялись над неудачей национальной команды и ее тренера и наслушались проклятий на десятилетие вперед. Вот только Дзюба следующим летом стал героем ЧМ-2018, а Кокорин из-за разрыва крестообразной связки мундиаль пропустил.

Футболка с Эскобаром и стрельба на свадьбе

Вообще 2017 год выдался для Кокорина ударным. В январе он умудрился в собственном инстаграме выложить фотографию в футболке с Пабло Эскобаром…

Кокорин Экскобар

… а в декабре шумно съездил в Осетию на день рождения Алана Чочиева, с которым подружился в молодежке «Локомотива». Там отличился тем, что, удостоверившись, что его снимают, под крик «Чочи, со свадьбой!» несколько раз выстрелил в воздух из пистолета. И сам же выложил видео в сториз своего инстаграма.

Гроза всех водителей и чиновников

Ну, и, конечно, памятная всем история с избиением чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала, после которой фамилии Кокорина и Мамаева в России выучили все, кто старше четырех лет. А мем про Кокорина и стул обыгрывался уже сотни тысяч раз.

В октябре 2018 года будущие уголовники встретились в Петербурге в очном матче «Зенита» и «Краснодара», после его поехали в Москву отметить 10-летие дружбы и повеселились на год тюрьмы. Сначала вместе с другом и младшим братом Кокорина избили водителя ведущей Первого канала, затем приехали в «Кофеманию», где Александр размахивал стулом, ударил им высокопоставленного чиновника, а потом глупо улыбался.

Не до улыбок стало, когда всю компанию на полгода отправили в СИЗО, а затем влепили реальный срок. Оба вышли на свободу по УДО чуть менее года спустя – в сентябре 2019-го.

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