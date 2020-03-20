Дайте народу всего один матч. «Зенит» – «Спартак». На Кубок. В Сочи - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
20 марта 2020 18:30ФутболКузнецов Дмитрий

Дайте народу всего один матч. «Зенит» – «Спартак». На Кубок. В Сочи

В наше тревожное время неплохо было бы отвлечь народ от мрачных мыслей. И подарить ему хотя бы одну игру, которая стала бы настоящей отдушиной на фоне печальных новостей.

НБА НАКРЫЛО КОРОНАВИРУСОМ, НО ЛИГА НЕ ПАНИКУЕТ

За последние сутки новостей о заражении коронавирусом людей из мира спорта сильно прибавилось. Накрыло по полной НБА. Исполнительный директор профсоюза игроков Мишель Роберт заявил, что половина работников лиги могут быть инфицированы. Игрокам запрещено тренироваться вне дома и рекомендовано оставаться в тех городах, где расположены их команды.

Дела, что и говорить, выглядят не важно. Но даже в таком форс-мажоре лига не паникует. Более того, комиссар НБА Адам Сильвер рассматривает различные варианты возобновления сезона.

Как оно будет с американским сезоном, сейчас прогнозировать трудно. Да и не столь принципиально. По вчерашним данным, число зараженных вирусом в США приближалось к 10 тысячам, уже 150 летальных исходов. Пик эпидемии, вероятно, еще даже не наступил. Меня поразило другое. Сильвер считает, что в такой ситуации можно было бы провести один матч. Всего один, благотворительный, перед которым все его участники будут проверены на вирус, а сама игра прошла бы в закрытом режиме.

Для кого? Для болельщиков, которые застряли в своих домах, и Сильвер полагает, что неплохо было бы их развлечь. Отвлечь от мрачных мыслей, которые заполонили наш мозг в последние недели.

Как там будет в НБА, посмотрим. Почему что-то подобное не замутить бы сейчас и в России. Народ, очумевший от апокалиптических новостей, скупивший гречку, туалетную бумагу и все-все-все, отвернувшийся от телека и с трудом пытающийся найти в интернете хоть какой позитив, нуждается в отдушине, которой для многих могла бы стать всего одна игра.

САМОЕ ВРЕМЯ ОСТАВИТЬ ВСЕ СПОРЫ

Какая? На ум не приходит ничего лучше, чем матч, хозяин которого так и не был определен. Полуфинал Кубка России по футболу «Зенит» – «Спартак» или «Спартак» – «Зенит». Двух самых популярных в России команд.

Игра по календарю, как известно, запланирована на 23 апреля, то есть через месяц. После окончания четвертьфинальных матчей клубы оживлённо спорили, где должен пройти полуфинал, но решения так и не появилось.

Дело, напомним, было в следующем. В прошлом сезоне полуфинальная стадия Кубка России состояла из двух встреч, а потому в регламенте пункт о том, кто должен быть принимающей стороной, попросту исключили. С этого сезона стадия вновь включает в себя один матч, и по идее пункт надо было в регламент вернуть. Но так и не вернули.

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступал за жеребьевку, в то время как гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что формализм в данной ситуации ни к чему. И коль «Зенит» играл в четвертьфинале в гостях, а «Спартак» – дома, то, значит, полуфинал проводить надо в Питере. Ведь раньше было именно так, когда хозяева полей в кубке чередовались.

А мне думается, что самое время оставить все споры, перенести игру в Сочи и на более ранний срок (главное, не на 22 апреля), договориться по всем нюансам на самом верху, объяснить всю суть данной затеи, и подарить народу в это мрачное жуткое время настоящий праздник. Заодно устроив благотворительный марафон в помощь нуждающимся от последствий коронавируса. И войти навсегда в нашу историю.

Нет, это не будет выглядеть пиром во время чумы. Скорее – лучом света в царстве тьмы, ведь, как известно, вся мгла вселенной не способна погасить самую маленькую свечу. Пусть такой матч и станет этим светом, в котором сегодня так нуждаются многие люди.

О предстоящем матче начнут говорить многие СМИ, не только спортивные. Для букмекеров это способ хоть как-то вернуться на миг к жизни, для любителей поиграть со ставками – бальзам на душу, для телевидения – возможность занять свой эфир хоть чем-то позитивным. Не говорю уже о болельщиках, которые на время перестанут судачить о факторах риска при коронавирусе и обсуждать цифры заболевших и умерших.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИГРА

Понятно, что для «Спартака» матч на кубок – последний шанс попасть в еврокубки на следующий сезон. Сегодня, когда нормальный тренировочный процесс практически невозможен, а мысли игроков и их семей далеки от футбольного поля, результат становится игрой в русскую рулетку. Но в конце концов нельзя все мерить в жизни очками, голами, контрактами, премиальными и цифрами недополученной прибыли. Не спать ночей из-за цены на нефть и не выключающегося в голове калькулятора, который постоянно пересчитывает зарплаты твоих игроков на ежедневно меняющийся курс евро.

В жизни, к сожалению, (а может, и к счастью) бывают ситуации, когда спорт становится больше чем просто игрой. «Если русские играют в Сталинграде в футбол, значит, они уверены в собственном будущем», писал The Times 2 мая 1943 года. «Динамо» выиграло тогда у «Спартака» – 1:0, а на трибунах стадиона собралось около 10 тысяч солдат и офицеров, а также выживших мирных жителей. Матч между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо» стал символом возвращения города к мирной жизни.

Сейчас, славу Богу, мирное время, но разве был у нас, поколения, не видевшего большой войны, более тревожный период? Не факт. К тому же речь не идет о возобновлении большого спорта, о массовом мероприятии. А потому не несет риска большего для его участников, чем обычный тренировочный спарринг.

Участвовать же в подобном поединке должны лишь те, кто готов пойти на этот шаг абсолютно сознательно, проверившись на коронавирус. Те, кто готов понимать, что такая встреча – это больше, чем простая игра за очередной клубный трофей.

Подумайте об этом. И, если есть такая возможность, дайте народу всего один матч. «Зенит» – «Спартак». На кубок. В Сочи.

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