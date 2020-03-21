В «Википедии» Николич уже сменил Семина в «Локомотиве». А в жизни? 

ОЧЕРЕДНОЙ «ТРПИШОВСКИ»

Пока у этого специалиста нет даже русскоязычной странички в «Википедии», зато в английской версии он уже значится как главный тренер «Локомотива» с 2020 года.

Очередной заговор против Семина? Не исключено. Глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков уже заявил, что не знает, о ком речь. Тут можно вспомнить, как зимой в преемники Семину активно сватали 44-летнего Йиндржиха Трпишовски. А сейчас о чехе с непроизносимой фамилией никто не вспоминает, как, вполне вероятно, мы не вспомним летом о Николиче…

МЕСТО РЕШАЕТ ВСЕ

Надо понимать, что судьба Семина, что бы ни писали СМИ, всецело зависит от результата этого сезона. На коронавирусный перерыв «Локо» ушел на втором месте в РПЛ. Это прямая путевка в Лигу чемпионов и увесистый бонус от УЕФА за участие в групповой стадии главного еврокубка. При таких вводных никто в клубе Семина не тронет. 72-летний специалист может уйти сам, но пока вроде бы никуда из родимого «Локо» не рвется.

Если же после возобновления чемпионата команда опустится в таблице (чего исключать нельзя, учитывая плотность в группе преследователей «Зенита»), то, конечно, вопрос о тренерской рокировке всплывет. Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе не раз заявлял, что вопрос продления контракта с Семиным – открытый. И совет директоров будет рассматривать целый набор кандидатур.

Скорее всего – ведь дыма без огня не бывает – Николич среди потенциальных сменщиков Семина присутствует. Не факт, что этот вариант – приоритетный, но и отбрасывать его в сторону, полностью доверяя реакции Мещерякова, было бы неправильно.

Итак, что же за серб взял курс на Москву?

ПОЧИТАТЕЛЬ ЛАЗОВИЧА

Николич, в отличие от Семина, начал тренировать очень рано, повесив бутсы на гвоздь в 20 лет из-за травмы. Пройдя все ступени пирамиды белградского клуба «Рад», он в 2008 году стал самым молодым главным тренером сербского чемпионата. В общей сложности он отдал «Раду» (с учетом непродолжительной игровой карьеры) 15 лет – и транзитом через «Войводину» оказался в одном из двух футбольных грандов страны – «Партизане».

С черно-белыми Николич работал в 2013 – 2015 годах и в сезоне-2016/17, принесшем «Партизану» победы в чемпионате и Кубке Сербии. Под его руководством выступали бывший форвард «Зенита» Данко Лазович, теперь уже экс- (а на тот момент будущий) нападающий «Локо» Петар Шкулетич (выигравший Кубок России-2017 под руководством Игоря Черевченко), нынешний лидер «Фиорентины» Душан Влахович и даже ныне принадлежащий ЦСКА Седрик Гогуа…

Паузу между уходом и возвращением в «Партизан» он провел в люблянской «Олимпии», где угодил в расистский скандал, обозвав темнокожего игрока своей же команды Блессинга Элеке. Несдержанность стоила Николичу штрафа, дисквалификации и разрыва трехлетнего контракта. Зато второй приход в «Партизан» обеспечил ему титул лучшего тренера Сербии.

Тем удивительнее, что после «Партизана» Николич пошел на понижение – в венгерский «Фехервар», забрав туда Лазовича. Первый сезон завершился чемпионством, второй – серебром. При этом в квалификации Лиги Европы «Фехервар» был выбит «Партизаном», уступив дома с крайне неприятным для Николича счетом 0:4.

С 25 НОЯБРЯ – БЕЗ РАБОТЫ

В чемпионате Венгрии-2019/20 (о не самом плохом уровне можно судить по матчам ЦСКА против «Ференцвароша» в группе ЛЕ) наш герой проработал до 25 ноября. В тот игровой уик-энд «Локомотив» Семина победил в гостях «Тамбов» (3:2), а «Фехервар» проиграл дома «Академии Пушкаша» (1:3).

С тех пор 40-летний серб сидит без работы. И, судя по публикациям в прессе, не получает выгодных предложений. Но вот теперь, вдруг, метит на место Семина…

Что ж, «Локомотив» ранее уже пробовал специалистов из Югославии. Серба Славолюба Муслина (похожего на Николича лысиной), хорвата Славена Билича, черногорца Миодрага Божовича. Ни у кого из них добиться успеха с железнодорожниками не вышло. Не обжечься бы руководству «РЖД» очередной раз.