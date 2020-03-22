Ильшат Жданов: За время карантина игроки «Уфы» кондиции не растеряют - Советский спорт
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22 марта 2020 14:00ФутболГригорьевская Юлия

Ильшат Жданов: За время карантина игроки «Уфы» кондиции не растеряют

Интервью с врачом «Уфы», которая была отправлена на домашний карантин после госпитализации Тилля.

После госпитализации полузащитника Оливье Тиля в городскую инфекционную больницу столицы Башкортостана все игроки, административный и тренерский штаб клуба были отправлены на домашний карантин. О ситуации в «Уфе» (к счастью, подозрительные симптомы Тиля не подтвердили наличие у люксембуржца коронавируса) рассказал врач команды.

«РЕБЯТА НА ПОСТОЯННОЙ СВЯЗИ С МЕДИЦИНСКИМ ШТАБОМ»

– Как вы контролируете состояние здоровья игроков во время вынужденной паузы в чемпионате?
– В «Уфе» очень дисциплинированные игроки. Все ознакомлены с мерами профилактики и соблюдают их. Все мы понимаем, что эпидемиологическая обстановка в мире непростая, но поддаваться панике – неконструктивно. Я с футболистами на связи круглосуточно. Ребята предупреждены о том, что при любых изменениях в состоянии здоровья обязаны тут же поставить в известность медицинский штаб клуба.

– Что рекомендуете игрокам в качестве профилактики?
– Ограничить посещение мест массового скопления людей, по возможности, носить маску. Надо стараться держаться друг от друга на расстоянии хотя бы двух метров. Кроме того, предписано три-четыре раза в день увлажнять слизистую носа изотоническими солевыми растворами. А еще – не менее 25 секунд мыть руки с мылом после каждого выхода на улицу. При отсутствии воды – обрабатывать руки спиртовыми салфетками или дезинфицирующим гелем.

Также рекомендовано регулярно полоскать рот, ни в коем случае не трогать лицо, не принимать пищу на улице, протирать смартфоны спиртовыми салфетками. При подъеме температуры, других признаках ОРВИ необходимо немедленно сообщать об этом врачу, при резком ухудшении самочувствия – появлении одышки, высокой температуры – вызывать «скорую». Всю информацию о перемещениях команды в течение месяца после возвращения в Уфу мы передали в региональный центр Роспотребнадзора.

Сейчас в команде все здоровы?
Один из игроков (Тилль. прим. ред.) был госпитализирован с признаками ОРВИ для обследования на новую коронавирусную инфекцию. Диагноз на данный момент не подтвердился. Все остальные чувствуют себя хорошо.

– В Уфе можно сдать тест на коронавирус?
– Да. Он проводится в Центре гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан. Материалы для исследования забирают на дому специальные бригады, сформированные на базе поликлиник либо специалисты стационаров.

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«ПРОБЕЖКИ В ПАРКЕ ДОПУСТИМЫ. ЕСЛИ ОН БЕЗЛЮДНЫЙ»

– Вы следите за ситуацией в городе?
– Конечно. Слежу постоянно. Пользуюсь информацией только из официальных источников. Это сайты Минздрава РФ и Роспотребнадзора. На вечер субботы в Уфе и по республике подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом не было.

– «Уфа» выйдет из отпуска последней в РПЛ – 2 апреля. Чье это решение?
– Совместное – тренерского и медицинского штабов, а также руководства клуба.

– Правильно ли был приостановлен чемпионат?
– Конечно. Здоровье людей – главное. К футбольным баталиям мы вернемся, как только ситуация нормализуется. При сознательном отношении людей к проблеме чемпионат возобновится быстрее.

– За время карантина игроки потеряют физические кондиции?
– Нет. Тренеры составили индивидуальную программу для каждого игрока по поддержанию физических кондиций.

– Опасны ли пробежки в парке, например?
– В безлюдном парке – нет.

«НАДО ПОРЕЖЕ ПОСЕЩАТЬ МАГАЗИНЫ»

– А можно ли было проводить матчи без зрителей?
– Нет. Для проведения игр, даже без зрителей, команды должны перемещаться по территории страны, а это увеличивает риски.

– Так может, было правильнее досрочно завершить сезон?
– Этот вопрос будет решаться после всеобъемлющей оценки ситуации на уровне руководства РПЛ и РФС.

– Многие люди сейчас массово скупают продукты. Правильно делают, чтобы лишний раз не ходить в магазин?
– Магазины, как места скопления людей, действительно лучше посещать пореже. Продукты, необходимые на неделю, можно приобрести, но скупать их в слишком больших количествах все-таки не стоит.

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