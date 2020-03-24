Сергей Кисляк: Президент рассказал, как бороться с вирусом, и Белоруссия успокоилась

«ДАВОК И ОЧЕРЕДЕЙ В СТРАНЕ НЕТ»

– После того, как свой чемпионат приостановили турки, Белоруссия осталась единственной европейской страной, где большой футбол по-прежнему жив. Причем на матчи без ограничений пускают зрителей…

– На самом деле посещаемость упала. Болельщиков и раньше на трибунах было немного, а сейчас стало меньше. Разумеется, новости о пандемии сказываются. Однако чемпионат не думают останавливать. Один тур прошел, сейчас в штатном режиме готовимся ко второму. Матчи – в выходные.

– И даже подобия панических настроений среди футболистов и простых граждан нет?

– Все спокойно. Президент страны Александр Григорьевич Лукашенко всех успокоил, рассказал, как бороться с коронавирусом. По телевидению постоянно крутят ролики с информацией о том, как обезопасить себя от этой заразы. Людей просят реже посещать людные места. Но карантина в стране нет. У меня вот мама работает в школе. Занятия продолжаются, как и прежде. И ничего – все нормально.

– Все равно непонятно, в чем секрет. Белорусы, что, какие-то особенные?

– Вряд ли. Просто, на мой взгляд, любую проблему можно решить, действуя организованно. Народ ведет себя очень ответственно. И никто не поддается панике, как в других странах. Видел, что в России и Европе сейчас возникли проблемы с продуктами. В Белоруссии ничего подобного нет. В магазинах полные прилавки. Спокойненько подходишь и берешь, что тебе нужно. Никаких давок и очередей.

«НЕ ОСУЖДАЕМ НЕХАЙЧИКА ЗА УХОД В БОРИСОВ»

– Вернемся к чемпионату Белоруссии, который теперь показывает российское ТВ. Бресткое «Динамо» намерено защитить прошлогодний титул?

– Постараемся, но ждем очень тяжелого сезона. На Брест теперь все настраиваются по-особому. Стартовали мы не слишком удачно – с домашней ничьей с командой «Смолевичи». Конкурентов много. На золото будут претендовать три-четыре клуба.

– В межсезонье «Динамо» потеряло двоих лидеров – вратаря Александра Гутора и полузащитника Павла Нехайчика, которые перешли соответственно в солигорский «Шахтер» и «БАТЭ». Чей уход сильнее ударил по команде?

– Оба играли важную роль. Гутор и Нехайчик провели в «Динамо» несколько лет – и с ними нам было бы проще снова бороться за чемпионство. То, что они усилили прямых конкурентов, тоже не очень хорошо. Но это футбол. Каждое межсезонье кто-то уходит, кто-то приходит.

– Правда, что некоторые болельщики «Динамо» осудили Нехайчика за отъезд в Борисов? Все-таки он носил капитанскую повязку…

– С руководством клуба он расстался на хорошей ноте. Да, изначально предполагалось, что Паша проведет этот сезон в Бресте, но в итоге все переигралось. Он решил перейти в «БАТЭ» – и никто в команде его за это не винит. Борисов ближе к его дому. Да и сам клуб для него не чужой – Паша начинал там профессиональную карьеру.

«ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ БРЕСТСКОЕ ДЕРБИ»

– Брест получил свое дерби благодаря выходу «Руха» в элитный дивизион. Настрой на очные встречи с этой командой будет особенным?

– Не только у нас, но и у соперников. «Рух» в матчах с «Динамо» будет предельно мотивирован. Мы это прекрасно понимаем – и попробуем доказать соседям, что недаром носим звание чемпионов Белоруссии.

– Не потеряли болельщиков в связи с тем, что в чемпионате теперь сразу два брестских клуба?

– Пока не потеряли. (Смеется.) А дальше – от результата и нашей игры зависит. Вообще, в Бресте хорошо разбираются в футболе. Поэтому у «Динамо» будет мощная поддержка. И мы постараемся оправдать надежды людей.

– Если бы чемпионат Белоруссии все-таки остановили из-за пандемии, чем занялись бы на карантине?

– Старался бы в домашних условиях поддерживать форму, уделять больше времени своим детям. Не исключено, занялся бы изучением иностранного языка. А почему нет?

– Допускаете приостановку сезона?

– Если число заболевших резко пойдет вверх, наверное, чемпионат уйдет на перерыв. Но пока предпосылок нет. В Белоруссии продолжают играть и в футбол, и в хоккей, и в мини-футбол. Не думаю, что кто-то осознанно идет на неоправданный риск. Работники здравоохранения не враги самим себе. Если бы была реальная угроза подхватить вирус на спортивных мероприятиях, их бы тут же прикрыли.