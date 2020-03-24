Сергей Кисляк: Президент рассказал, как бороться с вирусом, и Белоруссия успокоилась - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 15:00ФутболДжума Иван

Сергей Кисляк: Президент рассказал, как бороться с вирусом, и Белоруссия успокоилась

Чемпионат Белоруссии продолжается в привычном режиме, будто никакой пандемии коронавируса в остальном мире нет. Полузащитник брестского «Динамо», выступавший в России за «Рубин» и «Краснодар», объяснил, как это возможно.

«ДАВОК И ОЧЕРЕДЕЙ В СТРАНЕ НЕТ»

– После того, как свой чемпионат приостановили турки, Белоруссия осталась единственной европейской страной, где большой футбол по-прежнему жив. Причем на матчи без ограничений пускают зрителей…
На самом деле посещаемость упала. Болельщиков и раньше на трибунах было немного, а сейчас стало меньше. Разумеется, новости о пандемии сказываются. Однако чемпионат не думают останавливать. Один тур прошел, сейчас в штатном режиме готовимся ко второму. Матчи в выходные.

И даже подобия панических настроений среди футболистов и простых граждан нет?
Все спокойно. Президент страны Александр Григорьевич Лукашенко всех успокоил, рассказал, как бороться с коронавирусом. По телевидению постоянно крутят ролики с информацией о том, как обезопасить себя от этой заразы. Людей просят реже посещать людные места. Но карантина в стране нет. У меня вот мама работает в школе. Занятия продолжаются, как и прежде. И ничего все нормально.

Все равно непонятно, в чем секрет. Белорусы, что, какие-то особенные?
Вряд ли. Просто, на мой взгляд, любую проблему можно решить, действуя организованно. Народ ведет себя очень ответственно. И никто не поддается панике, как в других странах. Видел, что в России и Европе сейчас возникли проблемы с продуктами. В Белоруссии ничего подобного нет. В магазинах полные прилавки. Спокойненько подходишь и берешь, что тебе нужно. Никаких давок и очередей.

«НЕ ОСУЖДАЕМ НЕХАЙЧИКА ЗА УХОД В БОРИСОВ»

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Вернемся к чемпионату Белоруссии, который теперь показывает российское ТВ. Бресткое «Динамо» намерено защитить прошлогодний титул?
Постараемся, но ждем очень тяжелого сезона. На Брест теперь все настраиваются по-особому. Стартовали мы не слишком удачно с домашней ничьей с командой «Смолевичи». Конкурентов много. На золото будут претендовать три-четыре клуба.

В межсезонье «Динамо» потеряло двоих лидеров вратаря Александра Гутора и полузащитника Павла Нехайчика, которые перешли соответственно в солигорский «Шахтер» и «БАТЭ». Чей уход сильнее ударил по команде?
Оба играли важную роль. Гутор и Нехайчик провели в «Динамо» несколько лет и с ними нам было бы проще снова бороться за чемпионство. То, что они усилили прямых конкурентов, тоже не очень хорошо. Но это футбол. Каждое межсезонье кто-то уходит, кто-то приходит.

Правда, что некоторые болельщики «Динамо» осудили Нехайчика за отъезд в Борисов? Все-таки он носил капитанскую повязку…
С руководством клуба он расстался на хорошей ноте. Да, изначально предполагалось, что Паша проведет этот сезон в Бресте, но в итоге все переигралось. Он решил перейти в «БАТЭ» и никто в команде его за это не винит. Борисов ближе к его дому. Да и сам клуб для него не чужой Паша начинал там профессиональную карьеру.

«ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ БРЕСТСКОЕ ДЕРБИ»

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Брест получил свое дерби благодаря выходу «Руха» в элитный дивизион. Настрой на очные встречи с этой командой будет особенным?
Не только у нас, но и у соперников. «Рух» в матчах с «Динамо» будет предельно мотивирован. Мы это прекрасно понимаем и попробуем доказать соседям, что недаром носим звание чемпионов Белоруссии.

Не потеряли болельщиков в связи с тем, что в чемпионате теперь сразу два брестских клуба?
Пока не потеряли. (Смеется.) А дальше от результата и нашей игры зависит. Вообще, в Бресте хорошо разбираются в футболе. Поэтому у «Динамо» будет мощная поддержка. И мы постараемся оправдать надежды людей.

Если бы чемпионат Белоруссии все-таки остановили из-за пандемии, чем занялись бы на карантине?
Старался бы в домашних условиях поддерживать форму, уделять больше времени своим детям. Не исключено, занялся бы изучением иностранного языка. А почему нет?

Допускаете приостановку сезона?
Если число заболевших резко пойдет вверх, наверное, чемпионат уйдет на перерыв. Но пока предпосылок нет. В Белоруссии продолжают играть и в футбол, и в хоккей, и в мини-футбол. Не думаю, что кто-то осознанно идет на неоправданный риск. Работники здравоохранения не враги самим себе. Если бы была реальная угроза подхватить вирус на спортивных мероприятиях, их бы тут же прикрыли.

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