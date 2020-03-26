Дани Парехо: Треть «Валенсии» болеет, а я изучаю домашнее хозяйство на карантине

Капитан «Валенсии» Дани Парехо вместе со своей командой находится на карантине. Испанский клуб сильно пострадал от коронавируса. Парехо в интервью AS, в частности, рассказал, что тот злополучный матч в рамках Лиги чемпионов против «Аталанты» не зря назвали «биологической бомбой замедленного действия». Из-за повышенного риска заражения от вообще не должен был быть сыгран.

– Каково это быть капитаном команды, в которой 35% игроков заражены коронавирусом?

– Нам нужно постараться отнестись к этому с холодной головой. Клуб сделал все возможное, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. Причем начал действовать еще задолго до официальных призывов. Но уберечь всех от вируса оказалось невозможным. Теперь мы вынуждены соблюдать режим самоизоляции, поддерживать заразившихся и надеяться, что все обойдется.

– «Валенсия» начала страдать от вируса после возвращения из Милана. И ваш клуб первым ввел режим самоизоляции. Но это не помогло. Остаться дома – единственный шанс не заболеть?

– Да, мы прочувствовали эпидемию на себе и поэтому мы так четко осознаем всю опасность. Вся Европа должна знать, о том, что произошло в Китае. Сейчас нам следует выполнять рекомендации властей и медиков и оставаться дома. Это может предотвратить распространение инфекции, а также поможет врачам, медсестрам и всему персоналу больниц, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти нас.



– Некоторые итальянские эксперты назвали ваш матч против «Аталанты» «биологической бомбой замедленного действия». Это близко к истине?

– При всем уважении, мы делаем то, что нас просят. Что толку сейчас об этом говорить. Но я думаю, что тот матч не должен был быть сыгран. И я уверен, что условия для соперников не были равными.

– Вы беспокоились о том, что контактировали с другими в Милане?

– Да, мы много думали об этом. Но совсем немногие реально говорили тогда, насколько уязвимы могут быть футболисты и их тренеры.

– Вы попросили своих партнеров во время карантина заботиться о собственном весе и форме. Значит ли это, что вы надеетесь на скорое возобновление чемпионата Испании и Лиги чемпионов?

– Конечно, мы хотим, чтобы Ла Лига была доиграна. Но вопрос в том, какой ценой? Здоровье и безопасность стоят всегда на первом месте для всех – от болельщиков до футболистов. Как только мы будем уверены, что рисков больше нет, то выйдем на поле. Именно поэтому нам просто необходимо поддерживать себя в хорошей физической форме даже дома.



– Как выглядит ваш типичный день на карантине?

– Понятно, что теперь у нас есть куча свободного времени. И я стараюсь по максимуму его использовать. Провожу время с женой и детьми, узнаю что-то новое. Мне важно, чтобы этот период вынужденной самоизоляции был продуктивным для меня. Хочу узнать больше о ведении домашнего хозяйства – это никогда не бывает не поздно.

– Евро-2020 перенесли на год. Вам будет уже 32 года. Не боитесь, что не сможете попасть в сборную Испании?

– Не боюсь. Я достаточно здоров и нахожусь в хорошей форме, чтобы получить вызов в сборную. У меня, к счастью, нет травм и я много играю. Надеюсь, помочь «Валенсии» хорошо закончить сезон и пробиться в следующем году в Лигу чемпионов. Так что, если буду хорошо играть за клуб, то и в сборную меня тоже позовут в 2021 году.