Максим Канунников: Вернулся из Германии в середине марта. На карантин не сажали - Советский спорт
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26 марта 2020 14:00ФутболГригорьевская Юлия

Максим Канунников: Вернулся из Германии в середине марта. На карантин не сажали

28-летний нападающий «Крыльев Советов» рассказал о своем восстановлении после травмы, которое он проходит в разгар пандемии коронавируса.

«ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО НЕМЦЫ БЫЛИ АБСОЛЮТНО СПОКОЙНЫ»

– Вы не выходили на поле с ноября прошлого года. Как сейчас ваше здоровье?
– Слава богу, чувствую себя уже хорошо. Не так давно вернулся из Германии с реабилитации. Тренеры выдали программу тренировок на ближайшие недели. Сейчас выполняю по ней упражнения. Как закончу, вернусь в Самару, чтобы пройти осмотр. Врачи «Крыльев» на постоянной связи с немецкими специалистами.

С какого числа вы тренируетесь в России?
С 14 марта.

А как протекала ваша реабилитация в Германии? Паника вокруг чувствовалась?
Я полдня проводил в тренажерном зале, вечером выезжал в центр погулять. Если не читать новостей, было невозможно понять, что в стране эпидемия. Люди собирались на центральной площади, в ресторанах, барах, гипермаркеты были переполнены. На тот момент все было спокойно. Сейчас, насколько понимаю, ситуация в Германии намного ухудшилась.

Внимательно следите за новостями?
Конечно. Пандемия коснулась всего человечества. Говорят, не всей информации можно верить. Но очевидно, планета переживает очень сложный период, для преодоления которого надо объединить усилия.

«ВМЕСТО САМАРЫ ОТПРАВИЛСЯ ИЗ ПИТЕРА К СЕМЬЕ В СОЧИ»

Вы прошли карантин после возвращения из Германии?
Когда отменили мой рейс из Мюнхена в Санкт-Петербург и пришлось лететь в Питер через Лондон, думал, что, возможно, закроют на две недели. Но получилось иначе. По прилете прошли осмотр, нас проверили тепловизорами, мы заполнили анкеты и всё. Не было никаких указаний по поводу самоизоляции. С тех пор никто ко мне не обращался, не звонил.

Из Санкт-Петербурга перебрались в Сочи?
Да.

Почему решили продолжить восстановление именно там?
Изначально планировал отправиться в Самару, но команда приостановила тренировки до 1 апреля. Созвонился с клубными врачами, они сказали, что пока приезжать не надо. А моя семья, пока я проходил реабилитацию в Германии, находилась в Сочи. Поэтому и полетел к ним.

Какие меры предосторожности соблюдаете?
Главное не паниковать и поддерживать иммунную систему. Часто мою руки, регулярно потребляю витамин С. При этом мы с семьей ведем активный образ жизни. Жена с дочкой катаются на лыжах в горах. Вечерами гуляем. Возможно, ситуация поменяется в ближайшее время, но пока в Сочи все в стандартном режиме.

Из магазинов продукты не пропали?
Я туда ходил только за водой. Продукты есть. Завтракаем мы в гостинице. Обедаем в городе, а вот от ужина я отказался. Пока мало физической активности, двухразового питания достаточно. Иногда добавляю протеиновые коктейли после тренировки. Мне хватает.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Максим КАНУННИКОВ

Родился 14 июля 1991 года в Нижнем Тагиле.
Атакующий полузащитник. Выступал за «Зенит» (2009 2010, 2012, 2013), «Томь» (2011), «Амкар» (2013, 2014), «Рубин» (2014 2017), «СКА-Хабаровск» (2018) и «Крылья Советов» (с 2018 года).
Двукратный чемпион России (2010, 2011/12). Обладатель Кубка России (2009/10).
12 матчей в составе сборной России.
РПЛ-2019/20: 15 матчей, 1126 минут, 1 гол, 2 голевые передачи.

«ЛУЧШЕ ДОИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ, ЧЕМ ЗАЧЕСТЬ ИТОГИ 22 ТУРОВ»

Когда сможете заниматься полноценно, без ограничений?
Сложно сказать. Пока еще есть болевые ощущения. Посмотрим, как нога будет реагировать. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Очень соскучился по футболу, по мячу.

Предполагалось, что вы пропустите всю весеннюю стадию чемпионата. Теперь, из-за паузы, появился шанс все-таки помочь команде в концовке чемпионата?
Я на это надеюсь. Шансы восстановиться до возобновления сезона действительно неплохие. Осталось, чтобы мир победил коронавирус. С этим сложнее.

– Допускаете, что чемпионат России так не доиграют?
Думаю, до такого все-таки не дойдет. Иначе останется много вопросов по итоговым результатам.

А доиграть чемпионат без зрителей приемлемый вариант?
Конечно, играть при пустых трибунах не те эмоции. Но если выбирать, зачесть текущий результат по итогам 22 туров или доиграть 8 туров без зрителей, предпочел бы второй вариант. В конце концов, болельщики смогут увидеть матчи по телевизору. И при этом будет соблюден спортивный принцип. Все окажутся в равных условиях.

«НЕДАВНО ДОЧИТАЛ «ШАНТАРАМ», А ВОТ COUNTER-STRIKE НЕ МОЕ»

У многих в июне заканчиваются контракты. Это добавляет проблем и игрокам, и клубам, учитывая, что предстоящее межсезонье получится предельно коротким…
К счастью, у меня долгосрочный контракт. А истекающие соглашения, полагаю, можно разрешить продлевать до конца чемпионата. Впрочем, я не спец в юридических вопросах.

Как воспримите, если ФИФА позволит клубам не выплачивать игрокам полный объем зарплаты за период вынужденного простоя?
– Понятно, что клубы оказались в очень сложном положении. Ведь они ничего не зарабатывают на футболе. Видимо, придется садиться за стол переговоров и обсуждать оптимальный выход из положения. Но это если пауза надолго затянется. Пока у меня остаются надежды, что ситуация в апреле-мае нормализуется.

В Белоруссии она будто бы и не ухудшалась… Следите за тамошним чемпионатом, матчи которого показывает российское ТВ?
Нет. Полдня занимаюсь своим здоровьем, а остальное время уделяю семье. Если честно, сейчас не до чемпионата Белоруссии.

После объявления в стране выходной недели, что посоветовали бы людям почитать, посмотреть в самоизоляции?
Последнее, что я прочитал – роман «Шантарам». На это ушло много времени… Первую часть, наверное, год читал. Приходило вдохновение зачитывался, а бывало, что по месяцу книгу в руки не брал. Недавно осилил вторую часть.

Думаю, у каждого свои приоритеты, тут советы неуместны. Кто-то предпочитает психологию, кто-то романы или детективы. А многие мои друзья играют в Counter-Strike по сети. Правда, меня в эти «разборки» не возьмут я плохо играю. (Смеется.) Раньше была приставка PlayStation, но давно это дело забросил.

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