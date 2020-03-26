Максим Канунников: Вернулся из Германии в середине марта. На карантин не сажали

«ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО НЕМЦЫ БЫЛИ АБСОЛЮТНО СПОКОЙНЫ»

– Вы не выходили на поле с ноября прошлого года. Как сейчас ваше здоровье?

– Слава богу, чувствую себя уже хорошо. Не так давно вернулся из Германии с реабилитации. Тренеры выдали программу тренировок на ближайшие недели. Сейчас выполняю по ней упражнения. Как закончу, вернусь в Самару, чтобы пройти осмотр. Врачи «Крыльев» на постоянной связи с немецкими специалистами.

– С какого числа вы тренируетесь в России?

– С 14 марта.

– А как протекала ваша реабилитация в Германии? Паника вокруг чувствовалась?

– Я полдня проводил в тренажерном зале, вечером выезжал в центр погулять. Если не читать новостей, было невозможно понять, что в стране эпидемия. Люди собирались на центральной площади, в ресторанах, барах, гипермаркеты были переполнены. На тот момент все было спокойно. Сейчас, насколько понимаю, ситуация в Германии намного ухудшилась.

– Внимательно следите за новостями?

– Конечно. Пандемия коснулась всего человечества. Говорят, не всей информации можно верить. Но очевидно, планета переживает очень сложный период, для преодоления которого надо объединить усилия.

«ВМЕСТО САМАРЫ ОТПРАВИЛСЯ ИЗ ПИТЕРА К СЕМЬЕ В СОЧИ»

– Вы прошли карантин после возвращения из Германии?

– Когда отменили мой рейс из Мюнхена в Санкт-Петербург и пришлось лететь в Питер через Лондон, думал, что, возможно, закроют на две недели. Но получилось иначе. По прилете прошли осмотр, нас проверили тепловизорами, мы заполнили анкеты – и всё. Не было никаких указаний по поводу самоизоляции. С тех пор никто ко мне не обращался, не звонил.

– Из Санкт-Петербурга перебрались в Сочи?

– Да.

– Почему решили продолжить восстановление именно там?

– Изначально планировал отправиться в Самару, но команда приостановила тренировки до 1 апреля. Созвонился с клубными врачами, они сказали, что пока приезжать не надо. А моя семья, пока я проходил реабилитацию в Германии, находилась в Сочи. Поэтому и полетел к ним.

– Какие меры предосторожности соблюдаете?

– Главное – не паниковать и поддерживать иммунную систему. Часто мою руки, регулярно потребляю витамин С. При этом мы с семьей ведем активный образ жизни. Жена с дочкой катаются на лыжах в горах. Вечерами гуляем. Возможно, ситуация поменяется в ближайшее время, но пока в Сочи все в стандартном режиме.

– Из магазинов продукты не пропали?

– Я туда ходил только за водой. Продукты есть. Завтракаем мы в гостинице. Обедаем в городе, а вот от ужина я отказался. Пока мало физической активности, двухразового питания достаточно. Иногда добавляю протеиновые коктейли после тренировки. Мне хватает.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Максим КАНУННИКОВ Родился 14 июля 1991 года в Нижнем Тагиле.

Атакующий полузащитник. Выступал за «Зенит» (2009 – 2010, 2012, 2013), «Томь» (2011), «Амкар» (2013, 2014), «Рубин» (2014 – 2017), «СКА-Хабаровск» (2018) и «Крылья Советов» (с 2018 года).

Двукратный чемпион России (2010, 2011/12). Обладатель Кубка России (2009/10).

12 матчей в составе сборной России.

РПЛ-2019/20: 15 матчей, 1126 минут, 1 гол, 2 голевые передачи.

«ЛУЧШЕ ДОИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ, ЧЕМ ЗАЧЕСТЬ ИТОГИ 22 ТУРОВ»

– Когда сможете заниматься полноценно, без ограничений?

– Сложно сказать. Пока еще есть болевые ощущения. Посмотрим, как нога будет реагировать. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Очень соскучился по футболу, по мячу.

– Предполагалось, что вы пропустите всю весеннюю стадию чемпионата. Теперь, из-за паузы, появился шанс все-таки помочь команде в концовке чемпионата?

– Я на это надеюсь. Шансы восстановиться до возобновления сезона действительно неплохие. Осталось, чтобы мир победил коронавирус. С этим сложнее.

– Допускаете, что чемпионат России так не доиграют?

– Думаю, до такого все-таки не дойдет. Иначе останется много вопросов по итоговым результатам.

– А доиграть чемпионат без зрителей – приемлемый вариант?

– Конечно, играть при пустых трибунах – не те эмоции. Но если выбирать, зачесть текущий результат по итогам 22 туров или доиграть 8 туров без зрителей, предпочел бы второй вариант. В конце концов, болельщики смогут увидеть матчи по телевизору. И при этом будет соблюден спортивный принцип. Все окажутся в равных условиях.

«НЕДАВНО ДОЧИТАЛ «ШАНТАРАМ», А ВОТ COUNTER - STRIKE – НЕ МОЕ»

– У многих в июне заканчиваются контракты. Это добавляет проблем и игрокам, и клубам, учитывая, что предстоящее межсезонье получится предельно коротким…

– К счастью, у меня долгосрочный контракт. А истекающие соглашения, полагаю, можно разрешить продлевать до конца чемпионата. Впрочем, я не спец в юридических вопросах.

– Как воспримите, если ФИФА позволит клубам не выплачивать игрокам полный объем зарплаты за период вынужденного простоя?

– Понятно, что клубы оказались в очень сложном положении. Ведь они ничего не зарабатывают на футболе. Видимо, придется садиться за стол переговоров и обсуждать оптимальный выход из положения. Но это если пауза надолго затянется. Пока у меня остаются надежды, что ситуация в апреле-мае нормализуется.

– В Белоруссии она будто бы и не ухудшалась… Следите за тамошним чемпионатом, матчи которого показывает российское ТВ?

– Нет. Полдня занимаюсь своим здоровьем, а остальное время уделяю семье. Если честно, сейчас не до чемпионата Белоруссии.

– После объявления в стране выходной недели, что посоветовали бы людям почитать, посмотреть в самоизоляции?

– Последнее, что я прочитал – роман «Шантарам». На это ушло много времени… Первую часть, наверное, год читал. Приходило вдохновение – зачитывался, а бывало, что по месяцу книгу в руки не брал. Недавно осилил вторую часть.

Думаю, у каждого свои приоритеты, тут советы неуместны. Кто-то предпочитает психологию, кто-то – романы или детективы. А многие мои друзья играют в Counter-Strike по сети. Правда, меня в эти «разборки» не возьмут – я плохо играю. (Смеется.) Раньше была приставка PlayStation, но давно это дело забросил.