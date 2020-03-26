Валерий Кичин: Полгода в Белоруссии – потерянное время

«В «ТОРПЕДО» СРАЗУ ПРИГЛАСИЛИ НА КОНТРАКТ»

– В «Торпедо» вы перешли зимой, а минувшую осень провели в минском «Динамо». Как оцениваете белорусский этап карьеры?

– Если честно, очень рад вернуться в Россию (в нашей стране Кичин выступал с 2013 по 2019 год. – прим. ред.). Полгода в чемпионате Белоруссии – потерянное время. Эти полгода ничего не дали моей карьере.

– Так почему после «Енисея» согласились отправиться в Минск? Вам же наверняка поступали другие предложения.

– Так сложилось, что в конце сезона-2018/19 я получил травму. Это осложнило поиски новой команды. А главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко настойчиво звал к себе. Так и оказался в Белоруссии, где чемпионат проводится по системе «весна-осень».

– Легко ли было зимой договориться с «Торпедо»? Правда, что первые сборы вы находились на просмотре?

– Нет, меня сразу пригласили на контракт. Может, это не афишировалось, но мы заранее договорились заключить соглашение до конца сезона.

«РУССКИЕ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К ЗАРАЗАМ, ЧЕМ ЕВРОПЕЙЦЫ»

– В Белоруссию вы уезжали из РПЛ, а вернулись – в ФНЛ. Чем привлек торпедовский вариант?

– Это клуб с большой историей. Ставится задача выйти в премьер-лигу. А заиграть сразу в РПЛ мне после Белоруссии было бы тяжело. Растерял форму… Поэтому я был даже рад стартовать с ФНЛ. Хотелось помочь «Торпедо» подняться в элиту. Тем более, в команде много знакомых лиц, адаптироваться несложно. И амбициозность тренерского штаба привлекала.

– Рестарт сезона у «Торпедо» не задался – вылет из Кубка России, две ничьи в чемпионате…

– То, что мы были расстроены такими результатами, – еще мягко сказано. Рассчитывали на победы в каждом матче, хотели побороться за Кубок. Тем сильнее желание реабилитироваться перед болельщиками. Правда, из-за коронавируса с этим придется повременить. Но после паузы «Торпедо» должно вернуться в лидеры ФНЛ.

– Как относитесь к приостановке сезона? Не кажется ли, что размер беды в России преувеличен?

– Насчет преувеличения не знаю. Но разница с Европой все-таки есть. Там люди не знают, как остановить эпидемию, а русские – наверное, более крепкий и здоровый народ, устойчивый к таким заразам. Это позволяет рассчитывать на лучшее. В любом случае, остановка чемпионата – это очень плохо. Всем хочется заниматься любимым делом. В том числе нам, футболистам.

«СМОТРЮ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ О НЕДВИЖИМОСТИ»

– Формально российский сезон прерван до 10 апреля. В реальности уже обсуждают проект календаря ФНЛ, начиная со 2 мая. Вы во что больше верите?

– После принятых властями мер рассчитывать на 10 апреля смысла нет. Скорее, надо действительно говорить о мае. При этом мне не кажется, что из-за этого коронавируса надо впадать в крайности. От простого гриппа каждый год тоже умирает огромное количество людей. Если все сейчас будут соблюдать меры предосторожности, проблема решится довольно быстро.

– Какие меры предприняты в «Торпедо»?

– Стандартные. Стараемся чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Носим маски. Тренировки у нас индивидуальные. Массовые мероприятия не посещаем – чтобы обезопасить себя и свои семьи от заражения.

– Чем, помимо тренировок и общения с близкими, занимаетесь на карантине?

– Читаю книги. Смотрю разные обучающие курсы. К примеру, о недвижимости – эта тема меня давно интересуют. Не спрашивал ребят, но думаю, в «Торпедо» найдутся любители сериалов и кино.

«МОЖЕТ, У ЛЮДЕЙ СТАДНЫЙ ИНСТИНКТ СРАБАТЫВАЕТ?»

– А гречкой и туалетной бумагой закупились?

– Зачем? В магазине возле дома, буквально в минуте ходьбы, сейчас есть все: и гречка, и туалетная бумага, и влажные салфетки. Не знаю, что творится в головах у тех, кто бежит сметать полки. Может, стадный инстинкт срабатывает? Никакого дефицита в Москве и в помине нет.

– КХЛ официально объявила о том, что сезон не будет доигран. В РПЛ и ФНЛ такое возможно?

– Сейчас возможно все. Но не хотелось бы, чтобы такой сценарий реализовался в футболе. Команды весной успели провести всего несколько игр, явно не сказали последнего слова. А конкретно у «Торпедо» – долг перед болельщиками. Мы должны реабилитироваться. И верим, что такой шанс нам еще представится, когда коронавирус будет побежден.