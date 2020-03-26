Чалов войдет в топ-5 крупнейших трансферов из РПЛ – дороже Аршавина и Павлюченко (видео)

Заработает ли ЦСКА на Головине и Чалове 57 млн?

Прошлым летом в пятерку самых дорогих трансферов «на выход» мог войти нападающий ЦСКА Федор Чалов, за которого «Кристал Пэлас» предлагал 25 млн евро. Это на четыре млн больше, чем в свое время «Челси» заплатил армейцам за Юрия Жиркова и почти на десять млн больше, чем «Арсенал» отдал «Зениту» за Андрея Аршавина.

Экс-директор красно-синих Максим Дюков на днях подтвердил, что сумма, называвшаяся в СМИ, сопоставима с той, что предлагали англичане. Более того, дверь в АПЛ для Чалова по-прежнему не закрыта. Неделю назад в прессе появилась информация, что главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон все еще желает видеть российского форварда в своей команде и просит руководство увеличить предложение до 27 млн.

Так что у Чалова еще есть возможность стать вторым по стоимости россиянином, уехавшим за границу – после другого воспитанника ЦСКА Александра Головина, отправившегося в «Монако» за 30 млн. В новой серии подведения итогов 18 лет существования премьер-лиги вспоминаем самые крупные продажи футболистов за рубеж.

РПЛ – трамплин для легионеров

Среди футболистов РПЛ наибольшим спросом за рубежом пользуются южноамериканцы. Только в топ-6 самых крупных продаж их пятеро – бразильцы Халк, Виллиан и Жо и аргентинцы Леандро Паредес и Эсекиель Гарай, в сумме стоившие своим покупателям почти 180 млн евро. Российским клубам они принесли 73,3 млн чистой прибыли.

Легионеров из Европы в топ-20 шестеро – голландец Квинси Промес, бельгиец Аксель Витсель, хорват Милош Красич, француз Кристофер Самба, серб Бранислав Иванович и чех Иржи Ярошик, проданные на общую сумму 94 млн. Правда, прибыль от купли-продажи составила всего 22,6 млн.

Еще четверо – представители африканского континента: нигерийцы Ахмед Муса и Эммануэль Эменике, сенегалец Умар Ниасс и ивуариец Сейду Думбия. Они принесли в казну российских клубов 68,4 млн евро, что на 33,2 млн больше, чем было за них уплачено.

Куда печальнее, что и россиян в этом рейтинге оказалось всего четверо – Александр Головин, Юрий Жирков, Роман Павлюченко и Андрей Аршавин, из которых лишь первые двое вошли в топ-10. Их общая сумма трансферов составила 84,9. Цифра внушительная, особенно если учесть, что Головин и Аршавин – воспитанники своих клубов, а остальные двое в сумме обошлись ЦСКА и «Спартаку» ровно в один млн евро. Тем обиднее, что отечественные клубы так неохотно продают своих футболистов в Европу.

ЦСКА продает больше и выгоднее

Наиболее ориентированы на выгодную продажу футболистов ЦСКА и «Зенит», продавшие на двоих более половины всех наиболее дорогостоящих игроков – 13 из 20. Армейцы лидируют в этой своеобразной гонке (семь игроков против шести зенитовцев). И хотя питерцы продают своих футболистов дороже (173 млн евро против 135,9 млн), зарабатывают на них более чем в два раза меньше (49,3 млн против 108,8 млн – невероятный КПД у клуба Евгения Гинера!). Виной тому два неудачных с финансовой точки зрения трансфера – Витселя (–20 млн) и Саломона Рондона (–1 млн). Они единственные в топ-20, по которым расходы превысили доходы.

Также обращает на себя внимание слабая работа в этом аспекте «Локомотива». Ни один железнодорожник не попал в топ-10 (для сравнения, есть даже игрок вспыхнувшего на мгновение «Анжи» Виллиан), а в двадцатке их только двое (столько же, сколько и у махачкалинцев) – Ниасс и Иванович. «Краснодар» по причине сравнительной уже молодости (вообще-то «быки» шесть сезонов стабильно входят в пятерку лучших) вообще не представлен в нашем рейтинге.

«Челси» – эксперт по РПЛ

Чаще всех на российский рынок заглядывают англичане – 11 наиболее дорогостоящих трансферов из 20 пришлись как раз на АПЛ. Очередное доказательство финансового могущества клубов с Туманного Альбиона. Представители остальных чемпионатов тоже регулярно просматривают РПЛ, но не хотят платить за игроков так много.

Нельзя забывать и о том, что в Англию едут просто охотнее. Всем ведь памятна история, как Федор Смолов отказал дортмундской «Боруссии». В противном случае в рейтинге мог бы появиться первый представитель бундеслиги.

Также обращает внимание, что 20% наиболее дорогостоящих сделок пришлись на продажу игроков в «Челси», владельцем которого является Роман Абрамович. На Виллиана, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича и Иржи Ярошика синие потратили 80,5 млн. В полной мере затраты оправдали лишь двое – Виллиан (он выступает за лондонцев по сей день) и Иванович.

1. Халк (Бразилия) – 55,8 млн евро

Откуда: Зенит

Куда: Шанхай СИПГ

Дата перехода: 1 июля 2016

Трансферная стоимость: 32 млн евро

Сумма приобретения: 37 млн евро

Баланс купли-продажи: +18,8 млн евро

Бразилец приехал в Петербург из «Порту», за который в течение четырех сезонов забил 77 мячей, и сходу стал лидером команды. Он провел в «Зените» четыре года, дважды выиграв за это время бомбардирскую гонку. Халк меньше всех виноват в том, что при нем сине-бело-голубые лишь раз стали чемпионами России. Зато он дважды выходил с питерцами в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив в четырех матчах плей-офф три мяча.

Халк всегда выделялся на поле своей мощью и невообразимой силы ударом, но особенно расцвел, когда в «Зенит» приехал Артем Дзюба. Получив забивного партнера, бразилец перестал постоянно тянуть одеяло на себя и бить со всех позиций, превратившись в блестящего ассистента – в РПЛ сезона-2015/16 Дзюба забил с его передач восемь из 15 своих мячей. Сам же Халк набрал невероятные 36 (17+19) очков результативности в 27 матчах и за 55,8 млн евро уехал в Китай.

В среду питерцы включили его в четверку лучших футболистов в истории клуба наряду с Андреем Аршавиным, Александром Кержаковым и Анатолием Давыдовым. Всеми 77 голами могучего форварда можно насладиться в этом ролике.

А для гурманов – десятка его самых красивых голов в карьере, которую с октября 2018 года посмотрели почти 34 млн раз.

С 2016 года Халк выступает в чемпионате Китая, где продолжает радовать местных болельщиков своими сокрушительным ударами.

2. Леандро Паредес (Аргентина) – 40 млн евро

Откуда: Зенит

Куда: ПСЖ

Дата перехода: 29 января 2019

Трансферная стоимость: 25 млн евро

Сумма приобретения: 23 млн евро

Баланс купли-продажи: +17 млн евро

В отличие от Халка, аргентинец не оставил в «Зените» особо ярких воспоминаний о себе. Летом 2017 года он приехал из «Ромы» за 23 млн, но оказался неподходящим игроком для плотного российского футбола. Паредес любил играть на чистых мячах, избегал черновой работы, бегал трусцой и в России быстро заскучал, а выкладывался в основном в еврокубках.

Тем не менее, нельзя не отдать ему должное. С мячом он работал мастерски, великолепно видел поле и мог отдать передачу на любое расстояние, чему подтверждением восемь результативных передач в 28 матчах дебютного сезона. И это при том, что действовал он в основном на позиции опорного полузащитника.

В «ПСЖ» Паредеса знали по выступлениям за сборную Аргентины и, будучи в поиске центрального полузащитника, в январе 2019 года согласились выложить за него 40 млн. Для питерцев это предложение стало подарком судьбы – они не только отлично заработали и разгрузили зарплатную ведомость, но и освободили ключевую позицию для более приспособленного к ней игрока. Так родилась лучшая связка опорников РПЛ Вильмар Барриос – Магомед Оздоев.

3. Виллиан (Бразилия) – 35,5 млн евро

Откуда: Анжи

Куда: Челси

Дата перехода: 28 августа 2013

Трансферная стоимость: 30 млн евро

Сумма приобретения: 35 млн евро

Баланс купли-продажи: +0,5 млн евро

В 2007 году «Шахтер» нашел в Бразилии очередного таланта, заплатив «Коринтиансу» за 19-летнего Виллиана 14 млн. В составе «горняков» он провел в Лиге чемпионов 30 матчей (8 голов, 8 передач) и стал известен всей Европе.

В январе 2013 года мечтавший о мировом величии и не считавший денег «Анжи» переманил будущую звезду «Челси», но уже через полгода проект в прежнем виде закрыт, и Виллиану наконец удалось уехать в Европу. Махачкалинцы же удовлетворились возмещением расходов на его приобретение. К сожалению, этот большой мастер оказался в России лишь проездом.

Виллиан провел за «Челси» уже 329 матчей, в которых забил 59 мячей и отдал столько же результативных передач, выиграл два чемпионских титула и дослужился до звания одного из старожилов синих. Дольше него цвета лондонцев защищают только Сесар Аспиликуэта и Марко ван Гинкель, приехавший всего на два месяца раньше.

4. Александр Головин (Россия) – 30 млн евро

Откуда: ЦСКА

Куда: Монако

Дата перехода: 27 июля 2018

Трансферная стоимость: 25 млн евро

Сумма приобретения: -

Баланс купли-продажи: +30 млн евро

Талантливный полузащитник обратил на себя внимание еще на молодежном уровне. Удивительным образом армейцам в Юношеской лиге УЕФА (как и во взрослой Лиге чемпионов) дважды подряд попадались «Бавария» и «Манчестер Сити». В восьми матчах против молодежных команд грандов европейского футбола Головин забил три мяча и сделал три результативых передачи и пошел на повышение.

Леонид Слуцкий даже написал специальную программу по постепенному внедрению Головина в основу ЦСКА, и уже на третий сезон он провел в РПЛ все 30 матчей (3 гола, 4 передачи). После блестящей игры на ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:1), где он отметился изысканным голом со штрафного и двумя результативными передачами, полузащитник получил несколько предложений из Европы и выбрал имевший репутацию фермы по выращиванию молодых талантов «Монако».

Так армейцы, потратившись только на воспитание Головина, заработали на его продаже 30 млн. Это с отрывом самая высокая прибыль по балансу купли-продажи. В составе монегасков Головин заработал репутацию нового Кевина Де Брейне, но пока результативных действий (7+8) набил немногим больше, чем заработал желтых карточек (12).

5-6. Эсекьель Гарай (Аргентина) – 24 млн евро

Откуда: Зенит

Куда: Валенсия

Дата перехода: 31 августа 2016

Трансферная стоимость: 20 млн евро

Сумма приобретения: 6 млн евро

Баланс купли-продажи: +18 млн евро

Приобретение аргентинского защитника, безусловно, среди наиболее удачных трансферов «Зенита». При номинальной стоимости около 20 млн питерцам он достался всего за 6 млн, провел два отличный сезона, выиграл чемпионат России и в четыре раза дороже был продан в «Валенсию», в составе которой продолжает играть до сих пор.

2020 год для защитника начался катастрофически. В февральском матче с «Сельтой» (том самом, в котором дебютировал в примере Смолов) он получил разрыв крестообразных связок и выбыл до августа, а в марте еще сдал положительный тест на коронавирус. Несмотря на это, он усиленно занимается в домашних условиях, стараясь как можно быстрее восстановиться и вернуться на поле.

5-6. Жо (Бразилия) – 24 млн евро

Откуда: ЦСКА

Куда: Манчестер Сити

Дата перехода: 31 июля 2008

Трансферная стоимость: 16 млн евро

Сумма приобретения: 5 млн евро

Баланс купли-продажи: +19 млн евро

Продажа армейцами Жо – самая крупная из РПЛ в нулевых. Стартовал в России 19-летний бразилец просто феноменально – 14 голов в 18 матчах первого сезона, в том числе оформил покер в ворота «Шинника» уже во втором туре. Да и следующий год напарник Вагнера Лав провел добротно (13 голов в 27 матчах). А особенно запомнился болельщикам «Спартака» (4:2), которых двумя голами во втором тайме лишил надежд на Суперкубок России.

Бразилец считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения, но в «Манчестер Сити» не раскрылся. И это при том, что тогда «горожане» еще скупили всех звезд, до которых дотянулись. Достаточно сказать, что Жо по стоимости уступал только соотечественнику Робиньо. Вместе с ними играли Шон Райт-Филлипс, Элано, Мартин Петров, Ведран Чорлука, Крейг Беллами, Найджел Де Йонг и другие. Хорошая команда, но далеко не топовая.

Уже через полгода Жо отправился в аренду в «Эвертон», но не проявил себя и там. За следующие 10 лет он сменил семь клубов, поиграв в Бразилии, ОАЭ, Японии и Китае. Последний сезон 33-летний Жо провел в J-лиге в составе «Нагойя Грампус».

7. Юрий Жирков (Россия) – 21 млн евро

Откуда: ЦСКА

Куда: Челси

Дата перехода: 1 июля 2009

Трансферная стоимость: 20 млн евро

Сумма приобретения: 0,3 млн евро

Баланс купли-продажи: +20,7 млн евро

Главный ветеран российского футбола достался ЦСКА в 2004 году всего за 300 тысяч евро, а спустя пять лет был продан в 70 (!) раз дороже. Очень круто даже по меркам Гинера. Ключевым для Жиркова стал Евро-2008, после которого основные звезды российской сборной разъехались по европейским топ-клубам. Жирков попал в «Челси».

К сожалению, в Лондоне у него не заладилось. Как он рассказывал в сентябре 2019-го, в основном из-за незнания английского и бытовых проблем, которые ему постоянно приходилось решать самому. К тому же Карло Анчелотти не особо ему доверял, предпочитая россиянину местного Эшли Коула. В результате за всю английскую карьеру он забил только один мяч – «Спартаку» в Лиге чемпионов.

Впоследствии его агент Алан Прудников рассказывал, что Жирков мог перейти в «Барселону», но по неназванным причинам сделка сорвалась. Вернувшись в Россию, он успел застать расцвет «Анжи» и «Динамо», а с 2016-го выступает за «Зенит». И по-прежнему в порядке, несмотря на свои 36 лет. Только Жирков и Акинфеев оказались причастны к обоим триумфам сборной России на Евро-2008 и ЧМ-2018.

На видео – гол Жиркова «Гамбургу», признанный лучшим на групповом этапе Лиге чемпионов-2006/07.

8-9. Квинси Промес (Нидерланды) – 20 млн евро

Откуда: Спартак

Куда: Севилья

Дата перехода: 31 августа 2018

Трансферная стоимость: 24 млн евро

Сумма приобретения: 11,5 млн евро

Баланс купли-продажи: +8,5 млн евро

Быстрый и техничный голландец приехал в «Спартак» в далеко не лучший для клуба период. При Мурате Якине и Дмитрии Аленичеве красно-белые в основном мучились на поле, а Промес был единственным светлым пятном на фоне этой безысходности. Тем удивительнее, что он пообещал фанатам не покидать клуб, пока не выиграет с ним чемпионат. В тот момент это было чем-то между утопией и шизофренией.

Но в сезоне-2016/17 случилось чудо – пришедший на смену Аленичеву его без году неделя помощник Массимо Каррера сходу привел «Спартак» к золотым медалям. А осенью Промес в одиночку разобрался с «Севильей» (5:1), присовокупив к дублю две результативные передачи, и стал лучшим футболистом года. На следующий сезон голландец набрал 32 (15+8) очка результативности, но «Спартак» не сумел пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов и был вынужден продать его за 20 млн «Севилье».

Москвичи, конечно, круто продешевили. Особенно если ЦСКА удастся продать Чалова за 27 млн. Неужели суперзвезда «Спартака» стоит дешевле сверкнувшего единожды и ничего пока, по сути, не выигравшего нападающего армейцев, которому не удается пробиться даже в сборную России?

<p class="MsoNormal">В Испании у Квинси не сложилось. Главный тренер Пабло Мачин затыкал им дыры в составе, так и не дав толком проявить себя. Спустя всего год он был продан на родину в только что прогремевший на всю Европу «Аякс». Промес прекрасно чувствует себя в Амстердаме – в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов забил в пяти матчах четыре мяча и вместе со своим клубом в ранге лучшего бомбардира команды (у них с Душаном Тадичем по 16 голов) борется с АЗ за чемпионский титул.</p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/q5dgodEwFpU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

8-9. Аксель Витсель (Бельгия) – 20 млн евро

Откуда: Зенит

Куда: Тяньцзинь Цюаньцзянь

Дата перехода: 3 января 2017

Трансферная стоимость: 20 млн евро

Сумма приобретения: 40 млн евро

Баланс купли-продажи: -20 млн евро

Бельгийский полузащитник приехал в «Зенит» в тот же день, что их Халк, но не из «Порту», а из «Бенфики». Проведя в составе питерского клуба 180 матчей, он стал незаменимым элементом в центре полузащиты, хотя и находился в тени своего более яркого партнера. Витсель не отличался большим количеством результативных действий (22 гола, 14 передач), зато был очень полезен в центре поля, связывал оборону и атаку и был очень хорош в борьбе, давая команде необходимый баланс.

Спустя полгода после отъезда Халка в Китай последовалал его примеру, но, в отличие от бразильца, сумел вернуться в европейский футбол, став ключевым полузащитником в системе «Боруссии» (Дортмунд).

10. Ахмед Муса (Нигерия) – 19,5 млн евро

Откуда: ЦСКА

Куда: Лестер

Дата перехода: 8 июля 2016

Трансферная стоимость: 18 млн евро

Сумма приобретения: 5 млн евро

Баланс купли-продажи: +14,5 млн евро

В ЦСКА Муса приехал 20-летним техничным бегунком без опыта и футбольной мудрости, но за несколько лет благодаря постоянной работе со Слуцким стал куда более умным футболистом, трижды выиграл чемпионат России и заслужил большую любовь красно-синей торсиды. Спустя четыре года только что сотворивший чудо в АПЛ «Лестер» заплатил за Ахмеда почти 20 млн, что в четыре раза больше той суммы, за которую армейцы приобрели его у «Венло».

Увы, конкурировать с Демерэем Грэем, Риядом Марезом, Джейми Варди, Исламом Слимани и Синдзи Оказадзаки он оказался не в состоянии и даже вернулся в ЦСКА в полугодичную аренду. Летом 2018 года «лисы» продали его в «Аль-Нарс» из Саудовской Аравии, где Муса и продолжает играть в статусе действующего чемпиона страны. Нигерийцу всего 27 лет, так что будем надеяться, он еще вернется в европейский футбол. А может даже, и в Россию.

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