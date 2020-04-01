«Спартак» снова первый. 40-процентное урезание зарплат – пример для остальных - Советский спорт
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01 апреля 2020 17:30ФутболКузнецов Дмитрий

«Спартак» снова первый. 40-процентное урезание зарплат – пример для остальных

Красно-белые первые в РПЛ пришли к договоренности между клубом и игроками о временном сокращении зарплат.  

СПУСТИЛИСЬ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

«Спартак» снова первый. Такая первоапрельская шутка уже появилась на просторах интернета. Игроки первой команды стали первопроходцами в российском футболе, поддержав мировой спортивный челлендж – согласились на понижение своих окладов на время эпидемии коронавируса.

Шутка эта немного грустная. Грустная от того, что пришло понимание: прежней роскошной сытой жизни, к чему все привыкли, у футбола уже не будет. Экономический коллапс только в начальной стадии, а уже кругом панические настроения и подсчет миллиардных убытков, дальше стоит ждать лишь ухудшения ситуации, что не сможет пройти бесследно и для качества игры.

А «немного» - это потому что все мы прекрасно осознавали: тех денег, что платят игрокам в российской премьер-лиге, почти никто из них не заслуживает. Раз до чиновников и больших боссов бесконечные призывы спуститься на землю и начать оценивать любой труд по заслугам, а не по своим хотелкам, не доходили, вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Так всегда, в конце концов, и случается.

Экономить на платежке красно-белые начнут с апреля, а там посмотрят, на каком свете будет находиться весь мир, не только футбольный. «В марте ребята тренировались и ждали, что сезон возобновится, так что об урезании зарплат за этот месяц речи не было», - прокомментировал решение генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

ЭКОНОМИЯ – 150 МЛН РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Насколько серьезно этот шаг поможет московскому клубу, оценивать могут разве что его руководство и владельцы. Мы уже писали о том, что босс «Спартака» вице-президент «Лукойла» Леонид Федун несет огромные потери в основном бизнесе из-за обрушения цен на нефть, а потому его клуб страдает сегодня в РПЛ едва ли не больше остальных. Не случайно Леонид Арнольдович первым забил тревогу о необходимости введения антикризисных мер. Исходя из этого, ситуация видится так, что лучше делать что-то, пусть решившись на малый шаг от края пропасти, чем не делать ничего, гадая, когда чертов вирус уйдет из нашей жизни.

Зарплатная ведомость красно-белых, по некоторым оценкам, составляет 55 миллионов евро в год (цифры приблизительные, официальных в нашем футболе для общественного ознакомления, увы, нет). Из них 25 миллионов – это контракты легионеров и ведущих россиян, которые привязаны к курсу евро. С падением рубля клуб уже потерял от этого не один десяток миллионов. С сокращением платежки первой команды на 40 процентов в месяц сэкономит примерно 1,8 млн евро или 150 млн рублей.

РАВНЕНИЕ НА КРАСНО-БЕЛЫХ

Много это или мало- для кого как. Игроки «Ювентуса» на днях отказались от выплат по контрактам за четыре месяца (начиная, кстати, с марта) и всего спасут для «старой синьоры» 90 миллионов евро.

Лионель Месси и его партнеры по «Барсе» пошли на 70-процентное урезание, в результате чего один только лидер сине-гранатовых и главная звезда мирового футбола будет терять примерно один миллион в неделю.

Для сравнения самый дорогой спартаковец немец Андре Шюррле за апрель недосчитается «всего» 300-х с небольшим тысяч в европейской валюте. Но так где Месси, скажите вы, и где Шюррле? И с этим, конечно, не поспоришь. Однако, на мой взгляд, суммы в данном случае не столь принципиальны. «Спартак» сделал большое дело, дав пример другим участникам футбольной России в это тяжелейшее для всех время.

Решение спартаковских боссов и игроков наверняка станет серьезной темой для обсуждения в ближайшие дни. Потопчутся, без сомнений, и на цифре в 40 процентов. Кто-то, вероятно, даже скажет, что жадность игроков не позволила им пойти на то, чтобы ужаться вдвое, отстояв с боем 10 процентов, не говоря уже о полном отказе от своих заработков на время остановки чемпионата.

А мне кажется, посыл для всех остальных клубов и игроков тут может быть только такой. Равняйся на красно-белых и скорее бери с них пример.Будешь думать и рассуждать, не заметишь, как рухнешь в коронавирусную пропасть.

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